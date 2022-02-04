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Общество

В России придумали новую причину для лишения прав водителей-новичков

Зампред ОП Ленобласти Петров предложил ужесточить нормы ПДД для начинающих водителей

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Павел Лисицын/РИА «Новости»
Начинающих водителей надо лишать прав после трех и более ДТП, заявил первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он уже отправил свою идею в ГИБДД. По мнению Петрова, неопытные водители могут представлять на дороге особую опасность, а ужесточение правил снизит число лихачей. В России с 2017 года уже действует ряд ограничений для водителей-новичков.

«Начинающим» водитель считается первые два года после того, как он получил права. Если за этот период водитель устроит как минимум три ДТП, его надо лишить прав и отправить на пересдачу экзамена в ГИБДД, заявил Петров. Свою позицию он изложил в письме начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову.

«Если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трех ДТП, то его «права» подлежат аннулированию с правом повторного экзамена в органах ГИБДД на знание практического и теоретического курсов владения автомобилем», — уточнил общественник.

Он пояснил, что на водителях-новичках должна лежать двойная ответственность. У них недостаточно практики, поэтому нет рефлекторных навыков как действовать в той или иной ситуации, а значит, такие водители должны компенсировать недостаток опыта повышенным вниманием и собранностью. Вместо этого сейчас после выпуска из автошколы некоторые водители, наоборот, излишне расслабляются.

«Многие, едва сдав экзамены и получив долгожданные права, начинают безответственно гонять и становиться виновниками ДТП», — отметил Петров.

Если у лихачей начнут отбирать права за большое количество ДТП, по мнению Петрова, это поможет отсечь неопытных водителей, которые игнорируют правила безопасности.

Накануне депутат Госдумы, член рабочей группы по подготовке изменений в законодательство РФ в части установления ответственности за опасное вождение Дмитрий Певцов предложил выдавать начинающим водителям особые ученические права. Они будут предусматривать некоторые ограничения по вождению для владельца.

«Считаю, что хорошее дело — давать такие ученические права с рядом ограничений, мало того, можно, чтобы они переходили во «взрослые права» при отсутствии нарушений, в том числе скоростного режима и отсутствия ДТП», — сказал Певцов.

В то же время он отметил, что в аварии попадает и много опытных водителей. С его слов, по статистике, большое количество аварий происходит по вине водителей со стажем управления транспортным средством более 15 лет. «Увеличение водительского стажа провоцирует самоуспокоенность водителя, а самоуспокоенность перерастает в самоуверенность», — указал депутат.

Система с «ученическими» правами для новичков на дорогах действует в некоторых странах: США, Австралии, Канаде, ОАЭ. Те, кто ими пользуются, как правило, ограничены в возможностях по сравнению с водителями со стажем. Ученические права выдаются на определенный срок. В различных странах для водителей-новичков также действуют особые правила по допустимому содержанию алкоголя в крови или максимальной скорости.

В России до 2017 года никаких отдельных ограничений для начинающих водителей не было. Затем власти изменили ПДД, запретив новичкам за рулем некоторые «рискованные» действия. Сейчас начинающим водителям нельзя буксировать другие транспортные средства, перевозить пассажиров на мотоцикле и мопеде, работать в такси.

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