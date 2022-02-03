«Избивал, преследовал, вывозил в лес»

В Тюмени разыскивают гражданина Белоруссии Александра Жирикова — он долгое время преследовал бывшую сожительницу, пытаясь заставить ее вернуться к нему. Однажды он вывез женщину в лес и угрожал ножом. Как рассказали знакомые пострадавшей, в полиции на заявления не реагировали с мотивировкой «нет состава преступления», считая происходящее бытовой ссорой, однако теперь тюменка лежит в больнице — у нее сломаны кости лица и черепа. Как удалось узнать «Газете.Ru», в МВД возбуждено уголовное дело, оно находится на особом контроле.

Похищение и больница

В Тюмени 40-летняя местная жительница Ирина оказалась в больнице с множественными переломами черепа и лица после того, как на нее прямо на улице в 8 утра напал ее бывший сожитель. Некоторое время назад они расстались, и с тех пор мужчина долгое время преследовал ее, рассказала «Газете.Ru» коллега пострадавшей Мария.

«Это человек, с которым она встречалась какое-то время — они расстались из-за того, что он применял к ней физическое насилие, избивал. Мы, коллеги, долгое время не знали обо всем этом, она скрывала. Выяснилось это только в январе — он ее преследовал, караулил и хотел, чтобы она к нему вернулась», — поделилась она.

Однажды, по словам Марии, экс-возлюбленный похитил и вывез Ирину в лес, где угрожал ей убийством, если она не согласится возобновить с ним отношения.

«Мы забили тревогу, ее 17-летний сын отследил местоположение и оказалось, что она далеко за городом, в районе села Каменка. Он ее вывез в лес и угрожал ножом. Тогда все обошлось, она вернулась живой, но в состоянии сильнейшего стресса», — вспоминает собеседница.

Впоследствии из-за страха Ирине пришлось переехать в другую квартиру и скрываться, а коллеги решили провожать ее с работы до дома. При этом женщина неоднократно обращалась за помощью в правоохранительные органы, отметила Мария, однако в полиции женщине помочь не смогли — в возбуждении уголовного дела было отказано «ввиду отсутствия состава преступления», сотрудники посчитали происходящее временной бытовой ссорой. На призывы коллег пострадавшей обратить внимание на неадекватность мужчины реакции не последовало.

«Мы им говорили, что он ее покалечит или убьет. Они отнеслись к этим заявлениям легко, мол, помирятся», — возмутилась Мария.

На данный момент, по словам женщины, Ирина находится в больнице — у нее диагностированы множественные переломы черепа, в частности, затылка, а также лица. Известно, что Жирикова спугнули курьеры службы доставки. Они услышали крики женщины: Жириков сразу сбежал, как только увидел их. Курьеры же потом и оказали Ирине первую помощь.

Не первая жертва

После первого поста в соцсетях о случившимся с Ириной, Марие написали четыре девушки, которые также оказались жертвами Жирикова. Они сообщили о похожем развитии отношении с мужчиной: когда они были вместе, то он регулярно их избивал, а после расставания начинал преследовать.

Одной из пострадавших пришлось сменить имя и фамилию и переехать, чтобы избавиться от внимания Жирикова.

«Дело дошло до прокуратуры, но в итоге она просто сменила имя, фамилию и место жительства. Он преследовал ее два года. Она до сих пор его сильно боится», — отметила Мария.

Несмотря на то, что в случае с Ириной правоохранители изначально не отреагировали на заявления, оказалось, что в поле зрения российской полиции Жириков уже попадал. Правда, под другими именем и фамилией. В результате обращения другой пострадавшей в прокуратуру мужчину депортировали в Белоруссию по факту обвинений в избиении и запретили ему въезд в страну на пять лет.

«Но он поменял документы и вернулся в Россию через пять месяцев. Все его отношения с женщинами заканчивались травмпунктом», — рассказала собеседница.

Что известно о Жирикове

Александр нигде не работает, живет на съемных квартирах — родился и жил в городе Гомель. Знакомые мужчины отказались разговаривать с корреспондентом издания, сославшись на то, что уже давно не общаются с Жириковым.

С самим подозреваемым связаться не удалось. Как сообщили «Газете.Ru» в управлении МВД по Тюменской области, на данный момент мужчина скрывается, из-за чего, предположительно, на связь он не выходит. В пресс-службе ведомства пояснили, что в отношении Жирикова возбуждено уголовное дело.

«По информации, которая вчера поступила в отдел полиции №1 из медицинского учреждения о получении телесных повреждений жительницы города Тюмени 1982 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установления местонахождения и задержания подозреваемого в данном преступлении», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, руководство управления области проверяет ранее поданные заявления Ирины — возможно, Жирикова привлекут и по старым эпизодам. Дело поставлено на контроль МВД.

«Применительно к ранее поданным заявлениям, руководством управления области принятие процессуальных решений по ним взято на контроль, равно как и расследование дела», — заключили в полиции.