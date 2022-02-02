Колумбайнеров приравняли к террористам

Верховный суд Российской Федерации признал движение «Колумбайн» террористическим. Это решение было принято в ответ на иск Генеральной прокуратуры и вступило в силу немедленно.

Немедленное вступление в силу

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Однако прессе озвучили вердикт Верховного суда.

«Удовлетворить административный иск Генеральной прокуратуры, признать движение «Колумбайн» террористическим», — приводит постановление суда ТАСС.

Как уточнили РИА «Новости», решение можно обжаловать, однако суд указал начать исполнять его немедленно.

На сайте Генпрокуратуры отметили, что ее требования были удовлетворены «в полном объеме, деятельность «Колумбайна» запрещена на территории Российской Федерации».

«Как установлено прокуратурой и подтверждено в судебном заседании, названная террористическая организация основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций», — сообщается на сайте генпрокуратуры.

Также отмечается, что участники движения «отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей».

При этом деятельность «Колумбайна» координируется через интернет. В социальных сетях создаются тематические группы так называемого «скулшутинга», в которых подростков «психологически обрабатывают», снимают их «моральный запрет» на «применение насилия и совершение убийств».

«Под воздействием насильственной идеологии «Колумбайна», а также массированной пропаганды «скулшутинга» его участниками совершаются резонансные преступления террористической и общеуголовной направленности. За организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы», — заключили в генпрокуратуре.

«Колумбайнеры» в России

РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщило, что масштабная пропаганда радикальной идеологии, рассчитанная на психологические возрастные особенности, формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость. Ведомство выявило в интернете множество крупных «колумбайновских» сообществ численностью около 50 тыс. пользователей.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что число подростков-участников радикальных движений в России растет.

«Растет количество подростков-участников молодежных субкультур, таких, как «скулшутинг», «колумбайн», — привела слова Патрушева пресс-служба аппарата Совбеза.

Согласно его данным, число молодых людей, вовлеченных в эти движения, в социальных сетях уже превысило 70 тыс. человек. Он отметил, что деятельность таких сообществ, как «буллинг», «кибербуллинг», «офники», формирует в образовательных учреждениях криминальные группы, призывающие к насилию.

По словам Патрушева, важно жестко пресекать деятельность движений, основанных на криминальной субкультуре. При этом, по его мнению, необходимо создавать условия для того, чтобы молодые люди всегда могли найти работу.

«Кроме того, учитывая, что до 70% преступлений, совершенных несовершеннолетними, приходится на тех, у кого не организован досуг, региональным органам власти и органам местного самоуправления важно изыскивать средства, необходимые для создания культурно-досуговых площадок, спортивных центров», — заключил секретарь Совета безопасности РФ.

История появления движения

20 апреля 1999 года двое подростков, учеников старших классов школы «Колумбайн» в Колорадо (США) – Эрик Харрис и Дилан Клиболд – спланировали и совершили нападение на учеников и персонал их учебного учреждения.

С помощью стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств они убили 13 человек (12 учеников и одного учителя) и ранили еще 23. После нападавшие совершили самоубийство.

После этого в некоторых странах мира, в том числе в России, появились тематические сообщества в социальных сетях, посвященные тем событиям и восхваляющие организаторов убийств. Некоторые виртуальные фанаты американских подростков из «Колумбайна» решили повторить их «подвиг», что привело к новым убийствам.