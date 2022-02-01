Миллионы рупий за 277 жуков. Россияне летят домой после двух лет суда на Шри-Ланке

Осужденные за сбор жуков на Шри-Ланке россияне отправились домой. Они полностью выплатили штраф, общая сумма которого составила более 3,3 млн рублей. После этого им разрешили выезд из страны. О том, кто помог им собрать необходимую сумму, — в материале «Газеты.Ru».

Трое россиян возвращаются со Шри-Ланки домой после полной уплаты штрафа за незаконный сбор редких насекомых в этой стране. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает ТАСС.

Александра Игнатенко, Николая Килафяна и Артема Рябова приговорили 21 января к штрафу в размере 2 млн 885 тыс. ланкийских рупий (1 млн 116 тыс. 500 руб.) с каждого.

«Российские граждане после уплаты штрафа вылетели в РФ сегодня», — рассказали в российском посольстве в Коломбо, добавив, что на родину возвращаются все трое россиян.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников уточнил, что граждане РФ ​​полностью выплатили штраф, в сборе средств участвовали бизнесмены, парламентарии, правозащитники — и соотечественники.

Он также упомянул российский МИД, журналистов и российского предпринимателя Фаттаха Шодиева.

Для перечисления денег был создан специальный сайт, содержащий также информацию об этом деле.

Суть дела

Ученый, сотрудник ростовского зоопарка Александр Игнатенко с двумя друзьями был задержан 26 февраля 2020 года в Шри-Ланке по обвинению в убийстве насекомых и других мелких живых организмов. В мае их отпустили под залог, тогда же над ними начался суд. С того момента были опрошены всего несколько свидетелей, в том числе полицейские, задержавшие россиян в провинции Нувара-Элия.

При аресте в кармане у Игнатенко нашли нескольких мертвых жуков, которых ученый, по его словам, забыл накануне выбросить.

Он утверждает, что исполнял все правила, предписанные законами Шри-Ланки — подбирал только мертвых бабочек, жуков и мелких рептилий вне территории государственных заповедников, фотографировал их и после этого оставлял. Власти Шри-Ланки не поверили его показаниям.

Все трое обвинялись в уничтожении 277 жуков, а в общей сложности в деле изначально фигурировал 301 эпизод. Россияне вину не признавали и поясняли, что не планировали вывозить насекомых из страны. В ходе судебного процесса число эпизодов сократили до 102. Во время содержания под стражей состояние Игнатенко серьезно ухудшилось, его приходилось неоднократно госпитализировать. Проблемы со здоровьем начались и у других фигурантов.

Позднее под давлением местных властей россияне были вынуждены признать вину, их приговорили к штрафу. В противном случае им грозило до 40 лет лишения свободы. Размер штрафа составил более $14 тыс. с каждого из осужденных.

31 января они оплатили эту сумму и получили разрешение суда на выезд из Шри-Ланки, передает РИА «Новости».