Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Петербурге мужчина упал с 10 этажа на девочку 13:42
В Кремле назвали Ельцина крупной политической фигурой 13:40
Женщины влюбились в беглеца, чье фото опубликовала полиция 13:32
Палеонтологи обнаружили ископаемую рыбу с головой, набитой фекалиями 13:31
Вупи Голдберг извинилась за слова о Холокосте 13:26
«АвтоВАЗ» объявил цену новой версии Lada Niva Travel 13:26
В США сообщили о переброске «российских наемников» из Африки... 13:26
Верховный суд дал пояснение по решению о ликвидации «Мемориала» 13:19
Власти Ленинградской области отправят школьников на внеплановые каникулы 13:19
Шойгу рассказал, какое расстояние преодолели войска ВВО в рамках учений 13:18
Общество

Миллионы рупий за 277 жуков. Россияне летят домой после двух лет суда на Шри-Ланке

Осужденных за сбор жуков россиян выпустили со Шри-Ланки после уплаты штрафа

close
100%
Артем Рябов, Николай Килафян и Александр Игнатенко

Артем Рябов, Николай Килафян и Александр Игнатенко

Телеграм-канал «Говорит Москва»
Осужденные за сбор жуков на Шри-Ланке россияне отправились домой. Они полностью выплатили штраф, общая сумма которого составила более 3,3 млн рублей. После этого им разрешили выезд из страны. О том, кто помог им собрать необходимую сумму, — в материале «Газеты.Ru».

Трое россиян возвращаются со Шри-Ланки домой после полной уплаты штрафа за незаконный сбор редких насекомых в этой стране. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает ТАСС.

Александра Игнатенко, Николая Килафяна и Артема Рябова приговорили 21 января к штрафу в размере 2 млн 885 тыс. ланкийских рупий (1 млн 116 тыс. 500 руб.) с каждого.

«Российские граждане после уплаты штрафа вылетели в РФ сегодня», — рассказали в российском посольстве в Коломбо, добавив, что на родину возвращаются все трое россиян.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников уточнил, что граждане РФ ​​полностью выплатили штраф, в сборе средств участвовали бизнесмены, парламентарии, правозащитники — и соотечественники.

Он также упомянул российский МИД, журналистов и российского предпринимателя Фаттаха Шодиева.

Для перечисления денег был создан специальный сайт, содержащий также информацию об этом деле.

Суть дела

Ученый, сотрудник ростовского зоопарка Александр Игнатенко с двумя друзьями был задержан 26 февраля 2020 года в Шри-Ланке по обвинению в убийстве насекомых и других мелких живых организмов. В мае их отпустили под залог, тогда же над ними начался суд. С того момента были опрошены всего несколько свидетелей, в том числе полицейские, задержавшие россиян в провинции Нувара-Элия.

При аресте в кармане у Игнатенко нашли нескольких мертвых жуков, которых ученый, по его словам, забыл накануне выбросить.

Он утверждает, что исполнял все правила, предписанные законами Шри-Ланки — подбирал только мертвых бабочек, жуков и мелких рептилий вне территории государственных заповедников, фотографировал их и после этого оставлял. Власти Шри-Ланки не поверили его показаниям.

Все трое обвинялись в уничтожении 277 жуков, а в общей сложности в деле изначально фигурировал 301 эпизод. Россияне вину не признавали и поясняли, что не планировали вывозить насекомых из страны. В ходе судебного процесса число эпизодов сократили до 102. Во время содержания под стражей состояние Игнатенко серьезно ухудшилось, его приходилось неоднократно госпитализировать. Проблемы со здоровьем начались и у других фигурантов.

Позднее под давлением местных властей россияне были вынуждены признать вину, их приговорили к штрафу. В противном случае им грозило до 40 лет лишения свободы. Размер штрафа составил более $14 тыс. с каждого из осужденных.

31 января они оплатили эту сумму и получили разрешение суда на выезд из Шри-Ланки, передает РИА «Новости».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть