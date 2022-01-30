Надежда местных авиалиний: самолет «Байкал» совершил первый полет

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» во время первого полета, 30 января 2022 года

Легкий самолет «Байкал», призванный заменить «кукурузник» Ан-2, совершил над Екатеринбургом свой первый полет. В воздухе новинка отечественного авиапрома провела почти полчаса. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, «Байкал» позволит оживить местные воздушные линии. В первую очередь самолет будет предназначаться для перевозок на Дальнем Востоке.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о первом полете легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал». Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сообщает РИА «Новости».

Полет «Байкала» состоялся в небе над Екатеринбургом, машина поднялась на высоту 500 метров, проведя в воздухе порядка 25 минут. Управлял самолетом летчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев. Он выполнил ряд маневров, проверяя управляемость и устойчивость самолета в воздухе.

close 100% Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» во время первого полета, 30 января 2022 года Пресс-служба «Байкал-инжиниринг»/ТАСС

Системы машины работали штатно.

Самолет, разработанный компанией «Байкал Инжиниринг» по контракту с Минпромторгом, должен стать заменой «кукурузника» — биплана Ан-2, который эксплуатируется с 1947 года.

«Этот проект [«Байкал»] позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке», — сказал Денис Мантуров. По его словам, при разработке самолета были учтены как существующие наработки, так и пожелания российских регионов и компаний-эксплуатантов.

«Байкал Инжиниринг» выиграл конкурс на создание нового легкого самолета осенью 2019 года. Изначально конкурс выиграл Уральский завод гражданской авиации, но «Байкал Инжиниринг» пожаловалась в ФАС, и результаты конкурса пересмотрели.

Главный конструктор проекта Вадим Демин сообщал, что крейсерская скорость его детища достигает 300 км/ч, максимальная дальность полета – 3 тыс. км. При этом с полезной нагрузкой в 2 тонны «Байкал» пролетит до 1,5 тыс. км.

В серию новый девятиместный самолет планируют запустить в 2024 году. Производить «Байкалы» будут в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край).

Летом 2021 года член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Смирнов сообщил, что к 2024 году должна быть создана также беспилотная версия ЛМС-901 «Байкал».

«Кукурузник» улетит в прошлое

В августе 2019 года СМИ сообщили, что в России будет создан новый самолет для региональных перевозок, призванный заменить легендарный самолет, рабочую лошадку отечественных авиаперевозок с 1947 года.

Зимой 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что «кукурузники» нужно менять на «Байкалы».

По словам главы государства, России необходимо создать всю цепочку отечественной авиационной техники, которая обеспечивала бы потребности граждан. Начать следует с малой авиации.

«В конце концов, нужно уже заменить «Ан-2» — и это самолет небольшой вместимости, на девять мест, самолетом «Байкал»», — сказал президент.

Самолет Ан-2 производился в СССР, Польше, а сейчас продолжает выпускаться в Китайской народной республике. Всего было построено более 18 тыс. единиц Ан-2. Машина экспортировалась в 26 стран мира – она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который выпускается уже более 70 лет.

close 100% Самолет Ан-2ТП с бортовым номером RA-01460 до модернизации, май 2014 года Сергей Рябцев/russianplanes.net

Народное название «кукурузник» самолет получил в наследство от По-2, поскольку заменил предшественника на сельскохозяйственных работах в период массового засева полей кукурузой.

В 2012 году Минпромторг предлагал использовать Ан-2 для местных перевозок, но при этом полностью переоснастить самолет.

Тогда же перевозчики, работающие на Дальнем Востоке, в Сибири и районах Крайнего Севера, сформировали дополнительные требования к новым легким самолетам, которые должны были получить господдержку для развития местных авиаперевозок: их конструкция должна обеспечивать выполнение полетов на Крайнем Севере и на грунтовых и снежных аэродромах при температуре от –55° С до +40° С. Одним из главных требований была топливная эффективность.