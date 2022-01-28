«Эту ночь Торопец вряд ли забудет». Как искали и нашли семилетнего ребенка, упавшего в колодец

В городе Торопец Тверской области пропал семилетний мальчик. Вечером он в одиночку ушел из дома в продуктовый магазин и не вернулся. Родственники забили тревогу, на просьбы о помощи откликнулись не только местные жители, но и люди из соседних городов. Вместе с полицией и спасателями добровольцы всю ночь прочесывали улицы, дворы и заброшенные здания, но безрезультатно. В итоге пропавшего случайно нашли там, где никто не искал — в одном из канализационных колодцев. Ребенок провел там почти 18 часов.

Мальчик пропал вечером 27 января около 17 часов, сообщило областное управление Следственного комитета (СК).

«Направляясь домой, он зашел в продуктовый магазин, расположенный по улице Пушкина, после чего, выйдя из магазина, ушел в неизвестном направлении», — указал СК.

В паблике «ВКонтакте» «Подслушано Торопец» сообщение о пропаже 7-летнего Паши (имя несовершеннолетнего изменено) появилось 27 января около десяти вечера. Там говорилось, что ребенок ушел из дома и до сих пор не вернулся, а последний раз его видели в магазине между 17.00 и 17.30.

Некоторые горожане возмутились в комментариях, что семья отпустила такого маленького ребенка (семь лет ему исполнилось только 1 января) одного в магазин. «Кто мог отправить 7-летнего ребенка в магазин?», — поинтересовался один из подписчиков.

Другие пользователи пояснили, что мальчик в тот день был дома со старшей сестрой. «Это не мать, это родная сестра его отпустила в магазин», «старшая сестра вроде», — написали они.

«Магазин находился почти напротив дома. <...> Она [старшая сестра] потом сразу же за ним пошла», — заявила на это одна из подписчиц, попросив не оскорблять семью ребенка, не зная всей ситуации.

После пропажи ребенка местных жителей попросили сообщить в полицию, если они видели похожего ребенка, и проверить видеорегистраторы своих машин, которые могли снять проходившего мимо Пашу. Затем добровольцы присоединились к полицейским и спасателям, которые безуспешно разыскивали ребенка по всему городу.

На просьбу о помощи откликнулось огромное количество людей, причем не только из Торопца, но и из соседних населенных пунктов и даже других областей. В городе открыли специальный штаб, где координировали работу волонтеров, он проработал всю ночь с 27 на 28 января. В поисковой операции участвовали члены волонтерских поисково-спасательных отрядов «Сова» и «ЛизаАлерт», сотрудники МВД, СК, МЧС. Всего к поискам привлекли более 250 человек.

Добровольцы сообщали друг другу о ходе поисков не только через штаб, но и просто через паблики «ВКонтакте». «Мы прошли ближайшее площадки в районе стоматологии и пятерочки, у нас тишина», «Пройдены все закоулки, под мостами просмотрено, заброшенные дома тоже», «Обходим подъезды, чердаки, сараи», — такие сообщения во множестве появлялись в социальной сети весь вечер, ночь и утро, пока шли поиски.

Некоторые жители предлагали фотографировать следы на снегу, чтобы вычислить пропавшего по ним, или поискать друзей исчезнувшего ребенка, к которым он мог сбежать в гости. В Торопец из Великих Луков ночью приехала кинолог с собакой, они пытались взять след, но безрезультатно.

Посреди ночи жители начали передавать друг другу информацию, что мальчика нашли живым. Однако потом выяснилось, что во время поисков наткнулись на другого ребенка, а не Пашу. «Нашли не того мальчика!», — указали в «Подслушано Торопец».

Следствие тем времен возбудило дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ​ (убийство малолетнего). В СК пояснили, что дело завели, чтобы мобилизовать на поиски все силы и задействовать все возможные меры.

В итоге ребенка нашли спустя почти 18 часов поисков, утром 28 января. Как оказалось, все это время он провел в канализационном люке. Мать ребенка позже рассказала, что Паша пошел домой из магазина не по дороге, а «по сугробу».

«Под снегом был люк. Он на него наступил, и крышка под ним перевернулась. Он провалился, и обратно закрылся люк. И он всю ночь там простоял. Никто не слышал, потому что, может быть, друг друга перекрикивали, когда ходили, искали, кричали», — сообщила женщина.

По словам матери, местонахождение ребенка удалось выяснить с помощью записи с камер видеонаблюдения. Тверской информационный портал Weekend пишет, что когда люди в очередной раз проходили мимо этого участка города, они услышали слабый детский крик из люка и нашли ребенка. Официальный представитель МВД России Ирина Волк также указала, что вычислить пропавшего помогли записи с камер.

На служебном автомобиле полицейские быстро доставили ребенка в больницу. Мальчик получил легкие травмы и сильно замерз. Его жизнь находится вне опасности.

СК поблагодарил всех, «кто не жалея сил и времени, принимал участие в поисках пропавшего, что в кратчайшие сроки и привело к положительному результату».

«От всей души благодарю всех жителей нашего города, мы все смело можем знать, что неравнодушных людей в нашем городе много. Слова ЖИВ — это награда для каждого. Многие были до победного, продолжали поиски всю ночь. Мне кажется, эту ночь город вряд ли забудет», — такие комментариев под постом о спасении ребенка написали жители Торопца и других городов.

Волонтером также поблагодарила семья ребенка. «Хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимал активное участие в поиске пропавшего этой ночью. <...> От всего сердца благодарю каждого человека, кто не остался в стороне и неравнодушным в данной ситуации», — написала в комментариях его тетя.

Как отмечают жители Торопца, открытые люки — не редкость в городе, проблема давно известна, однако администрация ничего с ней не делает. В «Подслушано в Торопце» отметили, что незакрытый люк, куда провалился Паша, находится около детского сада. «Открытый у детского сада люк — это должностное преступление. «Сантехником Васей» здесь ограничиться не выйдет, отвечать должны чиновники», — призвали жители. Некоторые предположили, что власти не будут ничего делать, пока из-за открытого люка кто-нибудь не умрет.

Местный депутат Михаил Хватков призвал родителей научить детей остерегаться люков, а управляющие компании — внимательнее следить за состоянием люков на своей территории. «Администрации необходимо выделить дополнительные средства на установку дополнительных видеокамер, чтобы увеличить количество просматриваемых мест в Торопце», — добавил он.