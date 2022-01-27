«Отклонений не наблюдалось». Что известно о срочнике, расстрелявшем караул в Днепре

Срочник национальной гвардии Украины 21-летний Артем Рябчук утром получил служебное оружие и открыл из него огонь на территории днепровского завода «Южмаш». Пять человек были убиты, сам солдат сбежал с автоматом и патронами. На поиски бросили полицию Днепропетровской и соседних областей. В итоге призывник сам сдался правоохранителям. Мотивы Рябчука пока неизвестны. Пресс-служба нацгвардии сообщила, что он не проявлял психических отклонений.

Массовое убийство в Днепре произошло 27 января в 3:40 (4:40 мск), указало МВД Украины. Рябчук служил в охране завода. При выдаче оружия он «по неустановленным причинам» открыл огонь из автомата «Калашникова» и расстрелял караул сослуживцев. После этого призывник скрылся вместе с оружием и патронами.

Издание «Информатор» со ссылкой на военных передало, что солдат утром зашел в оружейную комнату, забрал автомат и патроны и начал стрелять в сослуживцев — на тот момент в караульном помещении их было 22. Двое смогли выбежать на улицу, вызвали полицию и скорую помощь.

«В результате [стрельбы] четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять получили ранения», — сообщила полиция.

МВД отметило, что одна из военнослужащих умерла во время оказания ей медицинской помощи. Источник «Украинской правда» сообщил, что среди прочих Рябчук убил бабушку-вахтера, которая дежурила на выходе из казармы.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на Следственное управление полиции Днепропетровской области пишет, что погибли служащие нацгвардии 33-летний старший лейтенант Александр Буганов, 21-летний старший солдат Артем Левковский, 24-летний младший сержант Александр Драган, 19-летний старший солдат Леонид Черник 2002 года рождения. Гражданская погибшая — женщина по имени Вера 1986 года рождения.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал Рябчука «мразью». Он уточнил, что от рук срочника пострадала 22-летняя девушка.

«Какой же надо быть мразью, чтоб выпустить пули в упор в 22-летнюю девушку, военнослужащую национальной гвардии?! Девушка получила ранение в колено, в плечо и, самое тяжелое, в живот», — сообщил советник.

Сейчас, как указал Геращенко, врачи борются за жизнь девушки, она потеряла много крови. В тяжелом состоянии находятся еще двое пострадавших: один ранен в брюшную полость, другой в грудь, бедро и плечо. Жизни остальных двух раненых вне опасности. Все пострадавшие госпитализированы.

На место происшествия выехали руководство полиции, командующий нацгвардией генерал-полковник Николай Балан, все профильные службы. В Днепре был объявлен план «Сирена», подняты личные составы подразделений полиции и нацгвардии. Территорию завода, где произошла стрельба, оцепили. В Днепропетровской области и соседних районах начали спецоперацию по задержанию беглеца.

В итоге Рябчука задержал в 9:30 (10:30 мск) полицейский патруль. Он не успел покинуть область, солдата обнаружили на улице Экстрим в пригороде Днепра Подгороднем.

«Полиция получила более десяти звонков от людей, которые сообщили о подозрительных лицах. Во время работы над одним из таких вызовов полицейские задержали военнослужащего», — пояснила полиция.

На опубликованных полицией фото видно, что Рябчук не избавился от украденного автомата и на момент задержания имел его при себе.

Замдиректора Государственного бюро расследования (ГБР) в Полтаве Владимир Шило заявил, что срочник сам сдался полиции. По его словам, Рябчук попросил случайную женщину связаться с полицией и сообщить о его местонахождении.

Известно, что задержанный родом из Одесской области, 2001 года рождения. Глава МВД Украины Денис Монастырский уточнил, что солдату 21 год. Источник «Украинской правды» в полиции сообщил, что Рябчук вырос без отца.

Пресс-офицер нацгвардии Руслан Музычук, в свою очередь, сообщил, что Рябчук не проявлял каких-либо психических отклонений. Он отметил, что солдат в карауле постоянно проверяют психологи.

«Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи <…>. Характеризовался положительно. Назначение в караул — целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом», — сказал Музычук.

ГБР возбудило по факту расстрела уголовное дело по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). В бюро отметили, что призывнику грозит пожизненное.

«Причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются. Государственное бюро расследований также подробно изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами», — указало Госбюро.

Кроме того, ГБР возбудило дело о халатности против руководства нацгвардии.

Проверять обстоятельства произошедшего будут представители бюро и военной прокуратуры. Глава МВД Монастырский заявил, что ведомство создаст специальную комиссию, чтобы разобраться в произошедшем, в частности, в том, как Рябчук смог пройти медкомиссию.

«Будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе, кадровые», — пообещал Монастырский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах расстрела людей в Днепре. Он также призвал в ближайшее время сделать кадровые выводы.