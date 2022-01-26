Один из грабителей вдовы Градского признал вину в суде

Таджикистанец Умеджон Жабборов, задержанный полицией за ограбление вдовы композитора Александра Градского Марины Коташенко, признал вину. Об этом со ссылкой на адвоката мужчины сообщает РИА «Новости».
«Он <...> раскаивается и готов сотрудничать. Он объяснил, что хотел подзаработать», — сообщила защита Жабборова.
Подозреваемый помещен под стражу до 16 марта – такое решение принял Наро-Фоминский суд Подмосковья, удовлетворив ходатайство следователя об аресте.
Источник в правоохранительных органах рассказал накануне РИА «Новостям», что Умеджон Жабборов был задержан в метро Москвы благодаря системе распознавания лиц.
Других подозреваемых в ограблении пока ищут.
27-летний Жабборов ранее был судим. Летом 2017 года Хорошевский районный суд приговорил его к году колонии общего режима за покушение на дачу взятки. Подсудимый тогда полностью признал вину.
Жабборов работал в магазине продавцом и пытался подкупить 15 тыс. рублей полицейского, который уличил его в продаже спиртного ночью.
Напомним, похищено было 100 млн рублей наличными. Днем 16 января трое неизвестных спровоцировали в Подмосковье ДТП с участием автомобиля Марины Коташенко. После этого они подсели в машину вдовы Градского и, угрожая оружием, заставили ее отвезти их в коттеджный поселок, где проживает женщина. Впоследствии они забрали у Коташенко 100 млн рублей наличными, которые она хранила под кроватью. Затем пострадавшая отвезла злоумышленников в сторону Апрелевки, где они
пересели в собственный автомобиль, где их ждал еще один подельник, и скрылись в неизвестном направлении.
Очевидцем происшествия стал охранник жилого комплекса. В разговоре с «Московским Комсомольцем» он признался, что не видел преступников, а поведение самой Коташенко охарактеризовал как «спокойное».
«Коташенко была абсолютно спокойна, то есть не выглядела испуганной. Это было днем, а примерно в 17:00 она позвонила мне и попросила впустить полицию. После этого на территории уже работала опергруппа», — рассказал он.
Следователи пришли к выводу, что вдова Александра Градского не инсценировала ограбление, хотя подобные слухи ходили в прессе.
После задержания подозреваемого полиция решила, что налетчиков скорее всего навел их земляк, некогда работавший на участке Градского. Мужчина мог знать о крупной сумме наличными, которая хранилась в доме. По предварительным итогам расследования, к ограблению не причастна ни одна из сторон, делящих наследство скончавшегося композитора. Четверо злоумышленников могли действовать и наугад, не зная, есть ли в доме Градского деньги.