Один из грабителей вдовы Градского признал вину в суде

Уроженец Таджикистана Умеджон Жабборов (справа), задержанный по подозрению в разбойном нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко, перед заседанием суда по мере пресечения в Наро-Фоминском суде, 26 января 2022 года

Задержанный за ограбление вдовы Александра Градского иностранец признал свою вину. Гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов арестован, он пробудет под стражей до 16 марта, когда должен состояться суд. Других подозреваемых найти пока не удалось, Жабборова задержали с помощью системы распознавания лиц в московском метро. В ходе ограбления преступники завладели 100 млн рублей.

Таджикистанец Умеджон Жабборов, задержанный полицией за ограбление вдовы композитора Александра Градского Марины Коташенко, признал вину. Об этом со ссылкой на адвоката мужчины сообщает РИА «Новости».

«Он <...> раскаивается и готов сотрудничать. Он объяснил, что хотел подзаработать», — сообщила защита Жабборова.

Подозреваемый помещен под стражу до 16 марта – такое решение принял Наро-Фоминский суд Подмосковья, удовлетворив ходатайство следователя об аресте.

Источник в правоохранительных органах рассказал накануне РИА «Новостям», что Умеджон Жабборов был задержан в метро Москвы благодаря системе распознавания лиц.

Других подозреваемых в ограблении пока ищут.

27-летний Жабборов ранее был судим. Летом 2017 года Хорошевский районный суд приговорил его к году колонии общего режима за покушение на дачу взятки. Подсудимый тогда полностью признал вину.

Жабборов работал в магазине продавцом и пытался подкупить 15 тыс. рублей полицейского, который уличил его в продаже спиртного ночью.

Напомним, похищено было 100 млн рублей наличными. Днем 16 января трое неизвестных спровоцировали в Подмосковье ДТП с участием автомобиля Марины Коташенко. После этого они подсели в машину вдовы Градского и, угрожая оружием, заставили ее отвезти их в коттеджный поселок, где проживает женщина. Впоследствии они забрали у Коташенко 100 млн рублей наличными, которые она хранила под кроватью. Затем пострадавшая отвезла злоумышленников в сторону Апрелевки, где они

пересели в собственный автомобиль, где их ждал еще один подельник, и скрылись в неизвестном направлении.

Очевидцем происшествия стал охранник жилого комплекса. В разговоре с «Московским Комсомольцем» он признался, что не видел преступников, а поведение самой Коташенко охарактеризовал как «спокойное».

«Коташенко была абсолютно спокойна, то есть не выглядела испуганной. Это было днем, а примерно в 17:00 она позвонила мне и попросила впустить полицию. После этого на территории уже работала опергруппа», — рассказал он.

Следователи пришли к выводу, что вдова Александра Градского не инсценировала ограбление, хотя подобные слухи ходили в прессе.

После задержания подозреваемого полиция решила, что налетчиков скорее всего навел их земляк, некогда работавший на участке Градского. Мужчина мог знать о крупной сумме наличными, которая хранилась в доме. По предварительным итогам расследования, к ограблению не причастна ни одна из сторон, делящих наследство скончавшегося композитора. Четверо злоумышленников могли действовать и наугад, не зная, есть ли в доме Градского деньги.