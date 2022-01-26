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Общество

«Скажу честно, я очень боюсь высоты». Как спасали мигранта на Крымском мосту

Угрожавшего спрыгнуть с Крымского моста в Москве мужчину оштрафовали

Забравшийся на Крымский мост и угрожавший спрыгнуть мужчина оказался 46-летним уроженцем Таджикистана. Мигрант работал в Москве на стройке, и, по словам, ему не выплатили зарплату. Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение миграционного законодательства. Переговоры на мосту с ним вела старший лейтенант Наталья Мошарова, которая позже призналась, что боится высоты.

Умарджон Юлдошев, угрожавший спрыгнуть с Крымского моста в Москве, оказался мигрантом из Таджикистана, которому не выплатили зарплату на стройке. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение миграционного законодательства, передает Telegram-канал Readovka в среду, 26 января.

Кого спасали

Инцидент произошел накануне, когда 46-летний гражданин Таджикистана забрался на верхушку моста и угрожал спрыгнуть.

Он требовал, чтобы его работодатель выплатил деньги, которые необходимы ему на содержание четверых детей.

Кроме того, у мужчины долги по кредитам. Спасатели подняли ему наличные на автокране, после пересчета Юлдошев спустился вместе с сотрудниками экстренной службы.

Впоследствии мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение миграционного законодательства — он приехал в Россию из Таджикистана и жил без регистрации, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Сейчас он задержан. Идет доследственная проверка», — рассказал собеседник агентства.

Это уже не первый подобный поступок выходца из Таджикистана — в 2019 году Умарджон Юлдошев также залезал на Крымский мост, тогда у него тоже были финансовые трудности.

Кто спасал

Находясь на ферме моста, Юлдошев заявил, что не будет общаться с полицейскими-мужчинами. Подниматься пришлось старшему лейтенанту Наталье Мошаровой. Она убедила его не прыгать.

«Мы поднялись на самый верх, где находился мужчина, и уже в дальнейшем я вела с ним диалог.

Скажу честно, я очень боюсь высоты. Но когда встал вопрос человеческой жизни, то уже все мои страхи отошли на второй план.

Мы уже боролись непосредственно за человеческую жизнь. Когда мы поднимались на манипуляторе наверх, было очень холодно, гораздо холоднее, чем внизу. С Москва-реки дул очень сильный ветер, и вся вот эта металлическая конструкция просто была во льду, обледеневшая.

Мужчина очень экспрессивно разговаривал, размахивал руками. Я боялась, что одно его неверное решение — и он оступится просто, споткнется, волей-неволей сорвется с этой металлической конструкции. И первоначальной моей задачей было в нем погасить эту экспрессию, чтобы он успокоился.

И уже удалось человека убедить в том, что жизнь она одна у нас, а все остальное по сравнению с этим дело наживное, скажем так», — заявила Мошарова. Видеозапись ее рассказа размещена на сайте МВД.

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