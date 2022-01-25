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Общество

Дерзость и жестокость. СК рассказал подробности о тройном убийстве под Омском

Суд заключил под стражу подростков, подозреваемых в убийстве семьи в Омской области

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Куйбышевский районный суд Омска отправил под стражу на два месяца 14-летнюю девочку и ее 17-летнего парня, подозреваемых в убийстве семьи в селе Юрьевка. Как считает следствие, родители девочки запрещали ей встречаться с молодым человеком — предположительно, это и стало мотивом для убийства ее матери, отчима и сестры-инвалида. Как считает следствие, подростки заранее обговорили план и роли.

В СУ СК России по Омской области рассказали подробности тройного убийства: 36-летней женщины, ее 38-летнего мужа и 10-летней дочери-инвалида. По версии следствия, к преступлению причастны 14-летняя дочь погибших и ее 17-летний парень. Подростки признались в содеянном.

«Молодые люди любили друг друга и поэтому договорились убить родителей девушки, которые запрещали им встречаться. Они разработали план действия, обговорили роли каждого», – рассказала представитель регионального СК Лариса Болдинова.

При этом несовершеннолетние подготовились заранее. Парень взял у друга штык-нож для забоя домашнего скота, а девочка оставила на ночь дом открытым. Молодой человек беспрепятственно прошел к потерпевшим и сначала убил женщину с мужчиной – мать и отчима школьницы.

«Также он нанес ранения 10-летней сестре своей возлюбленной, которая была инвалидом, и старшая сестра не желала больше за ней ухаживать», – отметила представитель следственного управления.

При этом сестра убитого – Елена Бондарь – в разговоре с РЕН ТВ сообщила, что преступник «ориентировался в доме: зашел с заднего входа, знал, что задний вход открыт, и прошел через весь дом — до последней спальни».

«После преступления 14-летняя подозреваемая с целью сокрытия следов преступления своего возлюбленного обратилась к соседям», – восстановила картину произошедшего Болдинова.

К ним она пришла, по данным СМИ, с шестилетним братом, который остался жив. Сообщалось, что во время преступления она закрывала ему глаза и уши, но мальчик все равно понимал, что происходит.

Правоохранителям школьница рассказала, что к ним «в дом ворвался неизвестный мужчина». «При составлении фоторобота полицейским также сообщила ложные сведения, неправильно описав его внешность», – добавила Лариса Болдинова.

По ее словам, во время проведения следственных действий, в том числе осмотра места происшествия и изъятия вещественных доказательств, следователи заподозрили, что девочка дает ложные показания. Общая картина убийства «не стыковалась в некоторых моментах с показаниями девушки, которая также путалась и не могла ответить на ряд вопросов следователя».

«Тогда следователи с учетом психики подростка провели повторный ее допрос, на котором она призналась в содеянном. В настоящее время проходят следственные действия по установлению всех обстоятельств и мотива совершенного преступления», – заключила представитель регионального СК.

Девочку и ее парня суд арестовал на два месяца.

Учительница 14-летней подозреваемой Алена Румянцева рассказала «Известиям», что школьница на учете нигде не стояла и в целом проявила себя с положительной точки зрения. «Девочка-активистка, принимала участие во всех мероприятиях. Ничего никто не замечал, все было нормально. Поэтому мы тоже в шоке, как и все», – сказала Румянцева.

Семью она охарактеризовала как благополучную. По ее словам, мать девочки интересовалась учебой детей и ухаживала за младшей дочерью-инвалидом. Об отчиме также не было известно ничего плохого. «Был у них брат в семье по папиной линии, по отчима, они с ним как с родным братом. Здесь ничего плохого нельзя сказать ни о девочке, ни о семье», – добавила преподаватель.

17-летний подозреваемый – старший ребенок в семье, занимался волейболом. Его и еще троих детей мать воспитывает в одиночку, так как с мужем разошлась.

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