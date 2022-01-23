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Общество

В Балашове подростки поставили школьника на колени и заставили целовать ботинок

СК начал проверку из-за видео с унижением школьника в Саратовской области

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Подслушано Балашов/VK
В городе Балашове Саратовской области группа подростков заставила несовершеннолетнего школьника извиняться на камеру за «гнилой базар». Хулиганы поставили мальчика на колени в местном торговом центре, принуждали его называть себя нецензурными словами и целовать ботинок одного из подростков. Видео инцидента появилось в сети, местные жители говорят, что подобные хулиганы давно оккупировали этот ТЦ. Происшествием заинтересовалось следствие.

Пострадавшего школьника на видео окружили не менее пяти человек. Подростки требовали, чтобы он извинился на камеру за свой «гнилой базар» и за то, что «пускал слухи, которых не было».

Хулиганы оскорбляли мальчика и угрожали ему. После того, как школьник извинился, повторяя слова, которые ему диктовали обидчики, его заставили трижды поцеловать ботинок одного из них. В конце видео подросток пнул мальчика ногой в лицо.

Сообщение об этом случае появилось в паблике «Подслушано Балашов». Местные жители пишут, что видео снято в ТРЦ «Балашовский Пассаж». По их словам, в этом торговом центре часто можно видеть группы местных хулиганов. «Из ТЦ сделали гадюшник», «В Пассаже вечно какая-то дичь творится...», «Стая шакалов, в Пассаже постоянно сидят, жертву высматривают», — отмечают читатели паблика.

Сообщение также прокомментировала мама пострадавшего школьника. Она назвала фамилии двух хулиганов, по ее словам, оба учатся в 9 классе, но в разных учебных заведениях.

«Я надеюсь <...> вам страшно когда-нибудь будет в жизни!», — обратилась женщина к обидчикам сына.

Полиция установила личности всех участников происшествия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Все — несовершеннолетние, двум из них по 15 лет. Трое родителей уже привлечены к административной ответственности.

Случаем также заинтересовалось областное управление Следственного комитета (СК). Там подтвердили, что видео было снято в одном из торговых центров Балашова. Следствие указало, что подростки «оскорбляли и проявляли агрессию в отношении несовершеннолетнего». «Возбуждена доследственная проверка. «Будет дана объективная юридическая оценка действиям указанных лиц», — пообещали в СК.

В октябре прошлого года школьницы на камеру избили 11-летнюю девочку в поселке Ростовской области. Четыре школьницы от 13 до 16 лет решили наказать ее за слухи, которые она якобы распространяла. На видео одна из обидчиц заставила жертву просить прощения на коленях, а затем начала бить ее в лицо под смех подружек.

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