Ростовские школьницы на камеру избили ученицу младшего возраста

В Ростовской области школьницы на камеру избили 11-летнюю девочку, сообщил портал «Блокнот Ростов».

Инцидент произошел в станице Кагальницкой. Четыре школьницы от 13 до 16 лет поймали девочку помладше, чтобы разобраться с ней из-за слухов, которые она якобы распускала о них. Происходящее они снимали на камеру.

На видео видно, как одна из обидчиц заставляет жертву просить прощения, и та становится на колени. «За это с ноги бьют. На коленях стоять нельзя. А теперь послушай меня внимательно. На коленях стоят только перед матерью и своим ****** (половым партнером - «Газета.Ru»)», — тут же заявляет одна из старших девочек. Потом следуют побои и оскорбления.

В конце ролика одна из зачинщиц конфликта пригрозила, что жертва «получит», если расскажет что-то матери.

По данным ростовского «Блокнота», мама избитой девочки узнала о произошедшем от подростков, ставших свидетелями инцидента — они защитили девочку и привели домой.

«Около 17:00 она пришла домой и сказала: «Мам, там с тобой хотят поговорить, пожалуйста, выйди». Я вышла, там стояли два молодых человека 16 лет. И они мне сказали: «А вы знаете, что Лесю сейчас побили? У нее коленки грязные на брюках, ее на колени ставили.» Они сказали, что спускать с рук это нельзя, что они готовы пойти свидетелями», — рассказала мать жертвы.

Видео попало в руки сотрудников правоохранительных органов — они инициировали проверку.

Ранее «Газета.Ru» писала, что школьник из Махачкалы рассказал следователям, как убил ножом одноклассника.