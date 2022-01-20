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Общество

«Дышать луком целый день». Какие еще рецепты выписывал врач из Хакасии

В Хакасии проведут беседу с терапевтом, предлагавшим лечить COVID-19 «мертвой водой»

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Николай Крапива, терапевт одной из поликлиник города Черногорск в Хакасии, рекомендовал пациентам проводить ингаляцию луком и есть больше цветной капусты и морковки. Отзывы о работе врача с 53-летним стажем встречаются разные, в том числе положительные. Однако после волны жалоб местных жителей минздрав республики проведет с ним разъяснительную беседу.

С врачом из Хакасии, который давал необычные советы по лечению, проведут разъяснительную беседу. Об этом в четверг, 20 января, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«Подобный факт, действительно, был зафиксирован в медучреждении. С врачом обязательно будет проведена разъяснительная беседа.

Пациентам рекомендуем по всем возникающим вопросам, в том числе связанным с назначением лечения, напрямую обращаться к заведующему терапевтическим отделением или заведующей поликлиникой Черногорской больницы», — отмечается в сообщении.

В соцсетях ранее распространили снимки рецепта от терапевта из города Черногорск — нестандартные методы медицины, предположительно, применял Николай Крапива.

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В его рекомендациях предлагалось, в частности, лечиться от COVID-19 «мертвой водой» и не мыться семь дней.

К рецепту был приложен снимок «мертвой воды» для ингаляций. Другой пациент Крапивы пожаловался, что врач советовал снижать температуру тела магнитотерапией — водить магнитом с припаянными крышками от банок около горла и носа.

Речь идет, по всей видимости, о городской поликлинике №2, расположенной по улице Угольной, д. 26 (Черногорск). Стаж работы терапевта Николая Афанасьевича Крапивы, согласно данным специализированного портала «Про докторов», составляет 53 года. На данном ресурсе опубликован только один отзыв о работе этого специалиста:

«К доктору хожу по всем заболеваниям много лет. Очень довольна его лечением, конкретно все расскажет, назначает эффективное лечение. Побольше бы таких внимательных и отзывчивых докторов. Благодарна ему за его работу», — написала одна из посетительниц поликлиники.

«Очень способный врач»

В сообществе «ЧП Черногорск. Хакасия» в соцсети «ВКонтакте» местные жители утверждают, что Крапива «выписывает народные средства», а каждого человека принимает больше часа.

Одна из его пациенток Виктория в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что ей во время болезни он выписывал ингаляцию луком. По ее словам, руководство больницы считает, что пациенты «должны быть терпимее» к врачу, поскольку «он очень способный».

«Если бы это качество было, я бы о нем сказала обязательно. Последний раз, когда я болела, он приехал на дом и выписал ингаляцию луком, есть больше цветной капусты и морковки. В итоге у меня пошло обострение и пришлось пойти в платную больницу, чтобы мне выписали антибиотики», — добавила девушка.

Другая пациентка Ирина также рассказала, что для лечения гнойной ангины Крапива рекомендовал ей «нарезать в банку лук и дышать им целый день».

В свою очередь, местная жительница Алена указала, что терапевт выписывал и таблетки по назначению, а единственный его минус — долгий прием.

«Да, насчет средств народной медицины — это точно, вареные овощи говорил побольше кушать. А так, как обычные врачи выписывал таблетки по назначению. Не сказала бы, что он плохой врач. На приеме просто с закрытыми глазами мог посидеть минуты 2-3. Один минус, что принимает людей подолгу, по полчаса иногда было. Может, это из-за возраста, не молодой ведь уже», — предположила она.

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