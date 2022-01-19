«Украинские журналисты пишут материалы в фуфайке и валенках»

Национальный союз журналистов Украины опубликовал на своем сайте обращение к властям. Сотрудники СМИ пожаловались на новые неподъемные тарифы на газ и отопление. В январе стоимость газа для частных предприятий выросла до 65 гривен (176 рублей) за кубометр. Украинские медиа требуют, чтобы правительство «действенно поддержало» региональные издания.

Неподъемные тарифы

«Газовая атака на редакции – новая угроза украинской региональной прессе. <…> Нынешняя зима стала еще одним серьезным испытанием для редакций региональных и местных газет, которые и так находятся в глубоком экономическом кризисе. <…> Для большинства из них оказались непосильными тарифы на газ и отопление помещений. Ведь формально местные газеты, большинство из которых до 2019 года были коммунальными предприятиями, — это частный бизнес, поэтому и цены для них установлены максимальные», — говорится в обращении Национального союза журналистов Украины.

По мнению сотрудников СМИ, правительству следует перестать игнорировать «чрезвычайный» экономический кризис в региональных медиа и создать программу по «действенной поддержке» украинских СМИ.

В Союзе напомнили слова своего секретаря, главного редактора газеты «Горизонты Изюмщины» Константина Григоренко. В конце декабря его возмутила стоимость газа в 38 гривен (103 рубля) за кубометр. Но к середине января цены выросли уже до 65 гривен за кубометр для частных предприятий.

«Ко всем проблемам, имеющимся сегодня в местных изданиях, добавилась еще одна – газовая. Думаю, что она коснулась не только наших «Горизонтов Изюмщины». Я общался с коллегами из Одесской, Николаевки Донецкой, Львовской областей. И везде ситуация такая же.

Впервые за последние годы с наступлением холодов и началом отопительного сезона мы не включили в помещении редакции газовое отопление. Включили только на два дня, когда температура воздуха на улице достигла минус десяти градусов.

И не факт, что в дальнейшем будем отапливать редакцию», — подчеркнул Григоренко.

«Все, кто может, работают дистанционно»

Без отопления оказалось и полиграфическое предприятие «Балдрук», где печатаются две трети региональных газет Харьковской области. Там батареи включали только в декабре на неделю в самый пик морозов. Потом пришлось перейти на электрообогреватели. Но этого не хватает: температура в кабинетах не превышает 8-12 градусов тепла. А некоторые помещения удается прогреть лишь до плюс 5 градусов.

«Я не представляю, какой была бы стоимость полиграфии при отоплении газом типографии. Эту проблему нужно поднимать на уровне правительства, потому что так дальше не может быть. Это не нормальные условия труда, когда журналист на рабочем месте пишет материал в фуфайке и валенках», — убежден Григоренко.

А Светлана Ляшко из газеты «Сарненские новости» Ровенской области рассказала, что ее издание должно 42 тысячи гривен (114 тыс. руб.) за отопление в январе. За ноябрь и декабрь редакция заплатила вдвое меньше.

«Переводим работников на неполную рабочую неделю. Все, кто может, работают дистанционно. <…> Коммунальные платежи съедают большую часть заработанных денежных средств», — сетует женщина.

Многие редакции вынуждены были перейти на электрическое отопление, но и в этом случае цены «кусаются» и «добивают». Поэтому часто приходится «включать батареи на минимум» — ровно настолько, чтобы не замерзла техника. Но есть и издания, которые живут без тепла уже 9 лет.

«Мы отключили отопление еще перед войной, в 2013 году, когда началось удорожание энергоносителей. Работаем дистанционно приходим в редакцию всего один день в неделю, когда верстается газета, нужно подписывать документы», — говорит Александр Кульбака, редактор «Славянских вестей» Донецкой области.

Все редакторы местных газет жалуются на «несправедливость». Еще 3-5 лет назад учредителями изданий были городские или районные советы. Если бы редакции оставались коммунальными предприятиями, то для них газ стоил бы 16,5 гривны (45 рублей) за кубометр. Именно такие тарифы сегодня установлены, например, для коммунально-бытовых предприятий и религиозных организаций.

«Власть должна воплощать в жизнь программу антикризисных мер в поддержку украинских местных СМИ. Ключевая наша инициатива – безотлагательное проведение в первом полугодии специальных парламентских слушаний на тему экономической устойчивости местных СМИ. Это площадка и для отчета правительственных чиновников, и для объединения усилий ответственных политиков, должностных лиц и представителей отрасли местных СМИ для улучшения осведомленности украинцев об актуальных событиях, для эффективной защиты информационного пространства Украины», — заключил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.