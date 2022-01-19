Грязные способы: как родственники воюют за наследство

Одними из самых тяжелых судебных споров специалисты называют дела, связанные с наследством. Бывает, что родственники прибегают к грязным способам, чтобы получить больший кусок от наследства. В разговоре с «Газетой.Ru» юристы привели примеры: некоторые приводят внебрачных детей, кто-то признает соперников недееспособными или недостойными, а другие скрывают сам факт смерти наследодателя от ближайших родственников. Эксперты объяснили, что делать, чтобы избежать споров между наследниками.

«Мешают жить»

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда рассказала, как быть в случае типичных в юридической практике разногласий, которые зачастую возникают между родственниками, получившими наследство, писала «Российская газета».

Так, житель Крыма перед смертью завещал сыну половину дома, однако мать наследника решила оспорить его решение — она заявила, что ей по праву собственности принадлежит весь дом, а сын с внуками мешают в нем жить, из-за чего она вынуждена ютиться у дочери. В итоге в выселении молодого человека с детьми симферопольский районный суд отказал и признал за ним право собственности на часть дома, однако только на одну четвертую, а не на половину, поскольку на такую же обязательную долю имеет право его мать как инвалид.

Такое решение поддержал Верховный суд, однако сын решил его оспорить. Впоследствии было установлено, что районный суд не учел порядок наследования и поэтому неправильно рассчитал размер обязательной доли матери и доли сына. Теперь дело планируется пересмотреть.

«Сам виноват, что не знал о смерти отца»

Примеры конфликтов родственников из-за наследства хоть раз встречались в практике юристов. Нихад Касумов рассказал о случае, когда его клиент узнал о смерти отца лишь спустя полтора года после случившегося. Это произошло потому, что мужчина ушел из семьи, когда его сын был еще ребенком. Во втором браке у него родился еще один сын.

«Сын от первого брака после взросления долгие годы старался наладить связь с отцом и его новой семьей, но безуспешно. Ему навстречу никто не шел. В один момент он потерял связь с отцом и спустя месяцы по совету друзей выяснил на сайте Федеральной нотариальной палаты, что его отец скончался полтора года назад. Естественно, о своем праве на наследство первый сын не заявлял. А сын от второго брака не посчитал нужным сообщать о сводном брате нотариусу», — вспоминает юрист.

В итоге разгорелись нешуточные споры вокруг наследственного имущества, и дело дошло до суда. Первая и вторая инстанции встали на сторону младшего сына, указав, что тот не был обязан уведомлять нотариуса о сводном брате. Также подчеркивалось, что первый сын сам был виноват в том, что не общался с отцом, не узнал вовремя о его кончине и пропустил срок принятия наследства.

«Однако в кассационной инстанции нам удалось найти процессуальные ошибки в решениях судов и отменить их решения. Кроме того, кассационная инстанция отметила, что второй сын наследодателя при подаче заявления о принятии наследства нотариусу указал себя в качестве единственного наследника первой очереди, что свидетельствовало о его недобросовестности. Таким образом, дело ушло на новый круг и пока еще находится на рассмотрении», — пояснил Касумов.

Внебрачная дочь как угроза

Руководитель Юридической фирмы «Прайд Консалтинг» Анна Виткина назвала еще одну схему, которой порой пользуются родственники, чтобы завладеть большим куском наследства.

«Наследство состояло из бизнеса, двух квартир в Москве, крупной суммы в российском и европейском банках, двух авто премиум-класса. Конфликт развернулся между мамой умершего и его женой с двумя дочерьми. По закону, мама получала 1/4 от 1/2 на все имущество, то есть 1/8, так как у супруги была супружеская доля в размере 1/2 на все имущество. Адвокат мамы угрожал, что найдет в глубинке дочь наследодателя, рожденную вне брака, если по соглашению между сторонами она не получит 1/2 от всего имущества», — рассказала эксперт.

Причем о существовании внезапно появившейся внебрачной дочери до этого никто не знал. Стороны не пришли к соглашению, и юрист матери действительно привел в суд дочь умершего — их родство подтвердила экспертиза ДНК.

«Для всех это был шок. Однако все равно в доле ей отказали — в нотариальный срок шесть месяцев она не уложилась, чтобы заявить о себе как о наследнице», — подчеркнула Виткина.

«Ложно обвиняют в страшных деяниях»

Наследники умершего бывают крайне корыстны в борьбе за наследство и не гнушаются самых грязных методов борьбы за благосостояние, подтвердил Управляющий партнер юридической фирмы «ГК ЛИГАЛ» Кирилл Гавриличев.

«Одним из самых популярных правовых методов нападения является попытка признать другого наследника недостойным. Недостойный наследник — лицо, которое либо не имеет права наследовать, либо лишено этого права судом. Нередко в практике мы сталкивались со случаями, когда наследники пытались признать таковыми своих бабушек и дедушек, братьев и сестер, ложно обвиняя их в самых страшных деяниях, говоря, например, что они морили голодом или избивали умершего», — констатировал адвокат.

Еще одним подобным способом ведения наследственной войны является признание неугодного родственника недееспособным и установление опеки над ним заинтересованным наследником. Так, например, сын устанавливает опеку над своей матерью и пользуется ее долей в наследстве умершего мужа в своих интересах, добавил эксперт.

«К не менее популярным методам борьбы за наследство также относится попытка оспорить завещание. При этом наследники зачастую не отказывают себе в использовании сведений, которые порочат честь и память умершего наследодателя», — отметил Гавриличев.

Как не перессорить родственников-наследников

Для того, чтобы избежать конфликтов между наследниками, юристы советуют наследодателям при жизни писать завещание на все принадлежащее к моменту смерти имущество с полным списком объектов и реквизитов счетов.

«Если в момент написания завещания состояние здоровья неудовлетворительное, пройти перед этим освидетельствование врача, который заключит, что завещание пишется дееспособным лицом, дающим отчет своим действиям», — уточнила Виткина.

В свою очередь, наследники должны помнить, что принимать его необходимо в течение полугода после смерти.

Важно помнить, что, если вы не узнали о смерти, то нотариус искать вас не будет, чтобы уведомить об этом, добавил юрист Касумов.

При этом вступить в наследство можно и без участия нотариуса. Для этого наследнику надо показать своими действиями, что он принимает его.

«Например, если наследник вступил во владение или в управление наследственным имуществом. Принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц. Произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества, оплатил за свой счет долги наследодателя или получил возврат одолженных ему денег», — заключил эксперт.