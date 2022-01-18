Вводить локдаун бесполезно: вирусолог подтвердил прогнозы о скором пике новой волны COVID-19

Вирусологи продолжают оценивать возможности и свойства «омикрон»-штамма. Например, по мнению эпидемиолога Александра Лукашева, локдаун сейчас уже будет бесполезен. Он также оценил свойство быстрого размножения вируса и заявил, что «омикрон» займет лидирующие позиции по всей стране за две недели.

Вирусолог Александр Лукашев считает, что количество летальных исходов заболевания «омикрон»-штаммом будет в разы меньше, чем при других волнах коронавирусной инфекции. По его мнению, кто живет, не соблюдая полностью самоизоляцию, в ближайшее время встретятся с «омикроном».

«В ближайшие две недели нас ожидает достаточно непростая ситуация, а что будет после этого, загадывать сложно. Мы не знаем, в какой степени «омикрон» вытеснит другие, более летальные штаммы, как «дельта». Мы не знаем, появятся ли новые штаммы после «омикрона», – добавил он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

В то же время Лукашев считает, что уже через месяц специалисты зафиксируют распространение «омикрона» по всему миру. «Пик будет очень скоро, рост заболеваемости в этой волне идет гораздо быстрее. Потом будет более быстрый спад. А какого числа 22, 23 или 25-го января — нельзя точно предсказать», – добавил он.

При этом локдауны, как заверяет вирусолог, не помогут властям в борьбе с распространением новой разновидности коронавирусной инфекции. В частности, это видно на примере Нидерландов, где жесткие ограничения «позволили выиграть примерно неделю».

«Если было желание вводить локдаун, это надо было делать в середине декабря или в первых числах января. Сейчас вирус распространился по всей стране, по факту он есть практически во всех регионах. В инкубационном периоде находятся гораздо больше человек, чем мы видим в статистике заболеваемости», – добавил специалист.

Вместе с тем он считает, что сравнивать «омикрон» с «вакциной – это попахивает людоедством». «Сейчас от коронавируса умирают сотни и тысячи людей, если даже в пять и десять раз людей будет умирать от омикрон-штамма меньше, то все равно это большое число смертей», – пояснил он.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью «Известиям» сказал, что «омикрон» пока распространился неравномерно по российским регионам. По его словам, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге новый штамм постепенно вытесняет своего предшественника «дельту».

«По мере приближения к Дальнему Востоку, там сейчас циркулирует «Дельта», потому что до этих регионов она дошла с опозданием. В европейской части одна ситуация, за Уралом – несколько иная», – пояснил он.

Если с «дельтой» процесс распространения штамма занял несколько месяцев, то в случае с «омикроном», отметил эпидемиолог, уйдет всего недели две.

«Быстро, потому что каникулы завершились тем, что к нам из 20 стран привезли «Омикрон». Были страны-лидеры, из которых привозили больше или меньше, но разлетелись-то они везде», – сказал Горелов, уточнив, что какое-то время штаммы «дельта» и «омикрон» будут «циркулировать совместно».

Он отметил, что вирус уже распространяется «внутри страны, внутри популяции». «Есть случай в Ростове-на-Дону, где ребенок и мама, которые никуда не выезжали, заболели одномоментно. То есть воздушно-капельная передача инфекции говорит сама за себя», – подчеркнул он.

«Пока не представляется возможным сказать, как в российской популяции поведет себя штамм. Но факт, что он минимум в три раза заразнее, остается фактом. Поэтому шестизначные цифры заражений ежедневно – это скорые реалии», – сказал сотрудник ведомства.

Он подтвердил прогнозы российских властей о том, что вскоре суточный уровень заболеваемости достигнет шестизначных цифр. «На пике «Дельты» у нас был прирост в 40 тыс. с небольшим. Если «Омикрон» в три раза более заразный, цифра будет шестизначная», – обратил внимание специалист.

Что касается особенностей штамма, то он отметил, что уменьшилось количество тяжелых форм. «Но за счет того, что число заболевших увеличилось, возрастает нагрузка на здравоохранение», – считает он.

Если взрослым людям «омикрон» не наносит существенного ущерба с точки зрения симптоматики (протекает, как ОРВИ), то для детей этот штамм очень опасен. Такое мнение выразил в комментарии РИА «Новости» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Детей госпитализируют с «омикроном» чаще из-за его особенности — этот штамм очень легко размножается в бронхах и намного хуже в легких, по сравнению с «дельтой». Это говорит о том, что он вызывает бронхиты, а не пневмонии», – пояснил он. Для взрослого населения бронхит – это просто неприятно, а у детей «в силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям».