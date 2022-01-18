В Москве больных с симптомами ОРВИ будут принимать без записи

В связи с распространением в российской столице штамма «омикрон» коронавируса, жителей Москвы будут принимать без записи дежурные врачи в поликлиниках, сообщается на сайте мэра Москвы.

Кроме того, московские поликлиники будут переведены на усиленный режим работы.

«На входах в городские поликлиники посетителям измеряют температуру бесконтактным способом. Для тех, у кого есть симптомы ОРВИ, разработаны специальные маршруты — их поток отделен от пациентов, которые пришли в поликлинику по другим причинам», — указано в сообщении.

Также в сообщении указано, что штамм «омикрон» теперь является доминирующим среди заболевших в Москве.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как быстро «омикрон» проникнет в регионы России.

Представитель Роспотребнадзора также считает, что какое-то время оба варианта, «дельта» и «омикрон» могут циркулировать совместно. Кроме того, он прогнозирует, что распространение нового штамма может привести к «шестизначным» цифрам по уровню заражений.