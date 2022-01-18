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Общество

«Тварь. Быстро домой!» Мать избила семилетнего сына в подъезде

После избиения сына жительница Юганца с двумя дочками сбежала от полиции

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Многодетная мать жестоко избила своего семилетнего сына в поселке Юганец Володарского района Нижегородской области. Ребенок в больнице, а женщина забрала из дома двух младших дочерей и скрылась. Ее разыскивают полиция и органы опеки.

Мать-мучительница

В понедельник Telegram-канал Нижний №1 обнародовал кадры с камеры, установленной на лестничной клетке в подъезде одного из домов в поселке Юганец. На видео женщина, нецензурно выражаясь, наотмашь бьет маленького мальчика по голове, крича «Тварь. Быстро домой!». Он плачет, пытается защититься, не хочет выходить на улицу с матерью. Но она пинает его ногой, после чего малыш падает на лестницу.

Как сообщили местные жители, приславшие видеозапись, главная героиня ролика – 43-летняя Екатерина Петрова. А ее жертва – семилетний сын-первоклассник. Помимо мальчика женщина растит двух младших дочек – трехлетнюю девочку и младенца. У нее также есть старшая дочь, но она переехала и живет отдельно.

Соседи неоднократно жаловались на женщину в правоохранительные органы — почти каждый день у нее дома проходят громкие пьянки и вечеринки, в них принимают участие маргинальные люди. А дети за всем этим наблюдают. Местные жители также жаловались на ее жестокое обращение с сыном, но сотрудникам правопорядка мальчик побоялся сказать что-то плохое про маму.

Семью также навещали проверяющие органы, но никаких претензий не было. В квартире всегда был порядок, а дети выглядели опрятно.

Как стало известно Telegram-каналу Shot, Петрова с ребенком была на поминках. Выпив лишнего, она начала гоняться за малышом и избивать его «в воспитательных целях», так как он не хотел возвращаться из гостей домой.

Мальчик спрятался от матери в подъезде, где она нашла его и избила. Местные жители сообщили СМИ, что недавно ребенок перенес операцию на голове.

После того как видеозапись избиения попала в интернет, к Петровым приехали полицейские. Они сняли побои у мальчика, ребенка доставили в больницу. Его осматривают медики, решается вопрос о месте его дальнейшего пребывания, а при необходимости — госпитализации.

Побег

В отношении Петровой были составлены два административных протокола по статьям «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

«Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия, по результатам проведения которых будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По факту случившегося также организовал доследственную проверку СК РФ по Нижегородской области. Сотрудники ведомства зафиксировали «противоправные действия женщины в отношении ребенка».

Telegram-канал Ni Mash выяснил, что, узнав об интересе правоохранительных органов, мать взяла двух маленьких дочек и сбежала из квартиры. Петрову ищут органы опеки и полиция. Пока уголовное дело не возбуждено, ее не могут объявить в розыск.

Согласно информации Telegram-канала Shot, они могут находиться у старшей совершеннолетней дочери в Дзержинске.

Пресс-служба регионального правительства сообщила, что ситуацию взял на личный контроль министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

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