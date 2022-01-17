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Россиянка избила своего ребенка в подъезде

В Нижегородской области многодетная мать жестоко избила семилетнего сына в подъезде

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В Нижегородской области многодетная мать жестоко избила своего семилетнего сына-первоклассника в подъезде, передает РЕН ТВ.

Инцидент случился в поселке Юганец. Камеры в подъезде зафиксировали избиение.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении телеканала, можно увидеть, что женщина бьет мальчика ногами и рукой. Она также орет на ребенка, используя нецензурную лексику, и просит перестать «ныть».

По имеющейся информации, у этой женщины есть еще три ребенка. Старшая дочь с ней давно не живет, средней дочери три года, а младшая совсем маленькая.

Ранее в декабре Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание» (максимальное наказание — до семи лет лишения свободы) после того, как в сети распространился ролик, на котором женщина издевается над своим малолетним ребенком — бьет ногами, швыряет об пол, называет «подопытным кроликом» и закрывает на балконе.

До этого сообщалось, что девочка попала в больницу из-за побоев отчима.

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