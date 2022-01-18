Новые правила: кому можно получить медотвод от прививки

В России принят новый перечень показаний к медотводу от прививки от COVID-19. К бессрочным противопоказаниям отнесли гиперчувствительность к компонентам препаратов, тяжелые аллергии и осложнения после прививок. К временным — острые инфекционные и вирусные заболевания. Кроме того, ряд отечественных вакцин противопоказан при раковых заболеваниях.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ с перечислением медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в приказе.

Минздрав относит к бессрочным показаниям к медотводу от вакцинации гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые аллергические реакции в прошлом и тяжелые осложнения после других прививок.

Этими осложнениями ведомство сочло анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температуру тела выше 40°C, гиперемию или отек в месте предыдущих инъекций вакцины.

К временным противопоказаниям к вакцинации Минздрав отнес острые инфекционные и вирусные заболевания.

Сюда также входят обострения хронических заболеваний — «на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии».

Наконец, временным противопоказанием являются ОРВИ в легкой форме и острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта.

При злокачественных опухолях противопоказаны только три вакцины — «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Все вышеперечисленные препараты вкупе со «Спутником Лайт» и «Гам-КОВИД-Вак-Лио» — сухим вариантом «Спутника V» — противопоказаны при беременности и грудном вскармливании младенцев.

По всей России новый порядок оформления медотвода заработает с 1 февраля 2022 года. Регионы будут направлять информацию о наличии у человека противопоказаний к прививке на единый портал госуслуг. Там в течение трех суток будет автоматически сформирована справка по форме, утвержденной Минздравом. Действующие сертификаты, сформированные на «Госуслугах», должны обновиться в автоматическом режиме до 1 февраля.

При желании документ в новом формате можно будет распечатать в МФЦ. Если человек живет в отдаленном районе, местные органы власти в сфере охраны здоровья должны обеспечить ему возможность получить распечатанный сертификат. Те, у кого нет аккаунта на «Госуслугах» или доступа в интернет, смогут получить выписку из электронного сертификата с QR-кодом в МФЦ.

Москва перешла на новую систему раньше всех, «чтобы отработать технологию», поясняет столичный департамент здравоохранения. Здесь получить справку по новым правилам можно уже со 2 декабря. Для этого нужно иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к городской поликлинике.

Справка о медотводе к вакцинации по новой форме составляется на русском и английском языках. В англоязычной версии документа личные данные гражданина должны быть указаны в соответствии с его загранпаспортом. Для справки о медотводе также будет сформирован QR-код. При считывании он будет показывать следующую информацию: срок действия кода, дату рождения владельца, первые буквы его ФИО, первые две цифры серии и последние три цифры документа, удостоверяющего личность. В самой справке должен быть указан вид медицинских противопоказаний, срок их действия, а также название медицинской организации, которая выдала медотвод. У переболевших COVID-19 в справке прописываются даты постановки диагноза и выздоровления (если курс лечения завершен).