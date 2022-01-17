Отец знал, но молчал: кто предал семью Анны Франк

Убежище за шкафом

Солнечным теплым днем 4 августа 1944 года, около 11 часов утра, в дом на Принсенграхт-263 в Амстердаме нагрянули голландская полиция и гестаповцы во главе с Карлом Зильбербауэром. Они оказались перед книжным шкафом, скрывавшим вход в пристройку. Отодвинув его, нацисты обнаружили восемь испуганных людей. Целых 25 месяцев им удавалось скрываться в своем убежище. Но после доноса их нашли и отправили в концентрационные лагеря.

Из восьми человек, пойманных на Принсенграхт-263, выжить удалось только одному – Отто Генриху Франку. Именно благодаря его разрешению был опубликован дневник его младшей дочери Анны, ставший одной из самых читаемых книг в мире.

За минувшие годы были проведены два расследования голландской полиции, а бесчисленное количество историков выдвинули свои теории. Но никто так и не ответил на вопрос: кто несет ответственность за предательство семьи Анны Франк?

Ветеран ФБР Винс Панкоук два года как находился на пенсии, когда в 2016 году его пригласили принять участие в новом расследовании нераскрытого дела. Экс-агент решил применить современные методы и технологии раскрытия преступлений к этой давней истории.

Ветеран берется за дело

Панкоук собрал «команду мечты» – за работу принялись психолог-расследователь, следователь по военным преступлениям, историки, криминалисты и армия исследователей архивов. Тем не менее, им предстояло столкнуться с таким количеством информации, которое не может обработать ни один человек. На помощь сыщикам пришел искусственный интеллект.

Специально для расследования была разработана программа, которая анализировала данные. Как отметил в интервью CBS News Панкоук, это позволило сэкономить «тысячи и тысячи человеко-часов».

Команда загружала в ИИ все что только можно — письма, карты, фотографии и даже целые книги. Программа определяла отношения между людьми, адреса, которые были похожи. И помогала найти связи, давала подсказки.

Используя искусственный интеллект, команда Панкоука отследила и идентифицировала каждого жителя, который проживал в квартале, где укрывалось семейство Франков, и прилегающих улицах. Следователи нанесли на карту все потенциальные угрозы. В окрестностях дома на Принсенграхт-263 они обнаружили членов нацистской партии и даже известных осведомителей.

Завскладом не виноват

Вместе с коллегами Панкоук реконструировал арест Франков. Часами они изучали дом, где семейство укрывалось от нацистов, пытаясь найти хоть какие-то зацепки. Любой мог оказаться подозреваемым в предательстве: сторонник нацистов, осведомитель, человек, который случайно проходил мимо и услышал шум.

Особое внимание группа уделила записям об арестах того времени. Задержав кого-то, нацисты спрашивали, знает ли человек, где прячутся другие евреи. Они предлагали смягчить приговор в обмен на информацию.

После войны одним из главных подозреваемых в предательстве был Виллем ван Маарен – заведующий склада «Опекты», на территории которого прятались Франки. Но расследование Панкоука показало, что он был невиновен.

«Он был очень изворотливым, подозрительным. Он даже был вором. Но не предателем. Он не был антисемитом. У него был стимул не предавать их, потому что, если бы он это сделал, то потерял бы работу, склад закрыли бы», — пояснил следователь.

Предатель среди своих

Внимание сыщиков привлек человек, которого, на первый взгляд, ни в чем нельзя было заподозрить. Он не был соседом Франков, не работал на них. Но у Панкоука сработало «шестое чувство».

Арнольд ван дер Берг был известным еврейским нотариусом, жил с женой и детьми. Во время оккупации работал в Еврейском совете, созданном нацистами для управления еврейской общиной.

Совет был распущен в конце сентября 1943 года, его членов отправили в концентрационные лагеря. Команда Панкоука попыталась выяснить, в какой лагерь был отправлен Арнольд ван дер Берг. Но оказалось, что после задержания коллег он продолжил открыто жить в центре Амстердама вместе с семьей. А это возможно только в том случае, если он поделился с нацистами очень ценной информацией.

У Арнольда ван дер Берга был список адресов, по которым скрывались евреи. По всей видимости, ему пришлось передать его нацистам, чтобы уберечь себя и свою семью от отправки в лагерь. Сам нотариус умер в 1950 году.

Кроме того, следователи выяснили, что Отто Франк узнал, кто предал его семью. Они обнаружили анонимную записку 1963 года, которую получил отец Анны (экспертиза подтвердила ее подлинность). В ней говорилось, что семью Франков выдал именно нотариус. Скорее всего, Отто не выдал предателя, так как «людям во всем мире стало бы не по себе от мысли, что еврей предал другого еврея».

Следователи отмечают, что все улики против нотариуса косвенные. При современном раскрытии преступлений нужны результаты ДНК-экспертиз или записи с камер видеонаблюдения.

«Мы не можем дать вам ничего из этого. Но в таком старом деле, все полученные доказательства… я думаю, что они достаточно убедительны», — заключил Панкоук.