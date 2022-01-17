ПЦР-тест не определит. Как распознать «омикрон»

Существующие на сегодняшний день в России экспресс- и ПЦР-тесты показывают только сам факт наличия коронавируса, но не устанавливают его штамм, заявил «Газете.Ru» заслуженный врач РФ Михаил Каган. Однако в подмосковной Дубне запускают производство тестов, которые различают все разновидности COVID-19, включая новый «омикрон»-штамм, всего за 15 минут.

Генетический анализ

С середины прошлой недели в России наблюдается рост количества заболеваний коронавирусом. Это вызвано стремительным распространением «омикрон»-штамма. За последние сутки в стране выявили 30 726 новых случаев заражения COVID-19.

«Для подтверждения того, что подозреваемым случаем является «омикрон», требуется полный генетический анализ (секвенирование), который занимает четыре-пять дней в специализированных лабораториях. Внимательно изучив генетический материал, предоставленный в ходе тестирования, ученые могут подтвердить, есть ли у кого-то положительный результат на «омикрон», или это все еще продолжающая циркулировать «дельта»,

— сообщил «Газете.Ru» заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган. По его словам, экспресс- и ПЦР-тесты лишь выявляют сам факт заболевания, но не его штамм.

В России ведутся работы по совершенствованию тестирования. В понедельник на сайте министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области появилось сообщение о запуске производства новых тестов на COVID-19 в Дубне. Разработка принадлежит компании «Уайт Сервис», резиденту особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна».

«Производство российских экспресс-тестов на выявление антигена COVID-19 в ОЭЗ «Дубна» поспособствует снижению нагрузки на сферу здравоохранения не только в Московской области, но и по всей России. Кроме того, это позволит компании «Уайт Сервис» расширить охват лабораторных тестирований и увеличить шансы на своевременное изолирование заболевшего. Это повлияет на снижение темпов распространения COVID-19 и поможет стабилизировать эпидемиологическую ситуацию», — приводятся на сайте слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

По ее словам, тесты компании способны различать все штаммы COVID-19, в том числе новый «омикрон»-штамм, за 15 минут с первого дня заражения — это дает возможность больному вовремя изолироваться в случае необходимости.

Министр заверила, что запущенная линейка тест-систем прошла все необходимые клинические испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и имеет все необходимые регистрационные удостоверения Росздравнадзора.

Новый штамм в носу не найти

Коллектив ученых из Университета Кейптауна (ЮАР) выяснил, что «омикрон» в большей степени концентрируется в слюне, нежели на стенках носоглотки. Результаты исследования опубликованы на сайте MedRxiv.

Ученые считают, что нынешний стандарт диагностики с использованием мазков слизистой оболочки носа или носоглотки может не подходить для «омикрона». Они проанализировали данные 382 пациентов, которые прошли тестирование в период с августа по декабрь 2021 года в больнице Кейптауна. У каждого испытуемого собрали мазки из носоглотки и образцы слюны.

Штамм «дельта» в слюне обнаруживался только в 71% случаев, а наличие его в носоглотке подтверждалось в 100%. Напротив, в случае заражения «омикроном» в мазках из носоглотки его находили только в 86% случаев, тогда как в слюне он определялся всегда.

«Картина выделения вируса во время инфекции характеризуется для «омикрона» более высокой концентрацией в слюне по сравнению с носовыми образцами, что приводит к улучшению диагностических показателей мазков слюны», — заключили исследователи из ЮАР.

Признаки и цели «омикрона»

Главная цель штамма коронавируса «омикрон» — попасть в клетки слизистой оболочки верхних дыхательных путей, заявил в беседе с изданием URA.RU гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он рассказал об исследованиях японских ученых, которые выяснили, что в слизистой верхних дыхательных путей «омикрон» размножается быстрее. В отличие от штамма «дельта», при «омикроне» инфекция чувствует себя хуже в легких. Поэтому многие медики и ученые говорят о более легком течении болезни при заражении этой разновидностью COVID-19.

В свою очередь, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, беседуя с тем же изданием, подчеркнул, что «омикрон» пока еще нельзя отнести к легким простудным инфекциям. Несмотря на нетяжелое течение болезни, от вируса погибает много людей.

Новая разновидность коронавируса изменила не только темп эпидемии, но и саму болезнь. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что инкубационный период сократился до трех-пяти дней. Вместо потери обоняния и вкуса — слабость и головная боль. И как при обычном ОРВИ, у больных поднимается высокая температура, появляется ломота в мышцах и суставах, насморк, боль в горле, кашель. А у детей могут быть высыпания на коже.

При этом «омикрон» передается в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник.

Ученые сравнивают распространение «омикрона» с лесным пожаром. После вспышки в Университете Претории новый штамм быстро перекинулся на соседние провинции ЮАР, а туристы разнесли его по миру. В США каждый день выявляют более миллиона случаев коронавируса. Как сообщают власти Нью-Йорка, «омикрону» понадобилось всего пять недель, чтобы стать доминирующим штаммом. «Дельте» в свое время потребовалось двадцать.