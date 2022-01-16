«Быть хорошей девочкой опасно». Какие угрозы поджидают на первом свидании

«Напоил до бессознательного состояния и изнасиловал», «преследовал от кафе», «удерживал рядом с собой целый месяц» — все это реальные истории девушек о встречах с мужчинами после знакомства в интернете. Психологи рассказали «Газете.Ru», как обезопасить себя перед походом на первое свидание, на что обратить внимание в поведении спутника и что делать, если вам угрожают.

Свидание превратилось в ад

Вероника Мичурина отправилась на свидание с молодым человеком, с которым общалась в популярном приложении для знакомств несколько недель. В баре на окраине Москвы мужчина напоил девушку крепкими коктейлями, выдавая их за слабоалкогольные, а когда она почувствовала себя плохо, то не позволял уехать домой. Сказав, что ей нужно в туалет, Вероника подошла к официанту, попросив проводить ее на улицу и помочь вызвать такси. По ее воспоминаниям, сознание было затуманено и даже говорить получалось с трудом. Парень, который пригласил ее на встречу, диалог с официантом заметил. И пока сотрудник бара пытался разобрать, чего заплетающимся языком просит Вероника, быстро подошел к ней со спины и, уверив официанта в том, что его девушка просто перебрала, увел ее к столику, расплатившись за счет и пообещав увезти ее домой.

Девушка практически спала на переднем сиденье, когда машина вдруг остановилась. Среагировать она не успела — ее схватили за волосы, а после подвергли оральному изнасилованию. Последнее, что она помнит, как ее довезли до дома и оставили на лавочке у подъезда, как добралась до постели – уже нет. Утром диалог в мессенджере и в приложении знакомств оказался удален. В полицию она не ходила – было стыдно.

С похожей ситуацией столкнулась на первом свидании Ксения Новикова. Они с молодым человеком договорились встретиться в центре в десять вечера, но он все отменил буквально за пять минут до свидания. Ксения расстроилась, но решила просто перекусить в кафе и прогуляться до дома через пустынную аллею. Путь занимал около получаса. Уже на половине дороги девушка заметила, что за ней кто-то идет. У Ксении возникло ощущение, что издалека он очень напоминал того, с кем она должна была встретиться. Этого же человека она видела около кафе и, решив, что совпадение слишком странное, ускорила шаг. Молодой человек тоже ускорился.

Испугавшись того, что парень идет слишком быстро, Ксения сделала вид, что разговаривает по телефону с папой, прося выйти ей навстречу, но тут ее телефон зазвонил. Обернувшись, девушка увидела, что мужчина практически перешел на бег. Приняв звонок подруги, она тоже побежала. На преследователя девушка не оборачивалась, а когда оказалась около проезжей части, то увидела проезжающую полицейскую машину и рванула к ней. Обернувшись, Ксения увидела, что мужчины уже нет, а полиция проехала мимо.

Девушка вернулась домой, а молодой человек, с которым она должна была встретиться, уже удалил ее из пар. Больше на сайтах знакомств она не регистрируется.

Своей негативной историей первого свидания поделилась женский психолог Яна Валовая, которая уверена, что замалчивать подобные истории нельзя, ведь это может помочь другим не попасть в такую же ситуацию.

В 2013 году Яна познакомилась с молодым человеком в сети. Тогда у нее был непростой период в жизни: закончились отношения с любимым человеком, в бизнесе были большие проблемы. Поэтому она закрыла глаза перед первой встречей на многое: не остановила ее ни безграмотность собеседника, ни его странное поведение. Более того, он умело манипулировал сознанием Яны. Сейчас девушка подозревает, что мужчина владел техниками гипноза — она не помнит весь месяц, который они были вместе.

В течение этого времени он пытался жениться на Яне, но, так как имел гражданство другой страны, долго не мог получить справку, что девушку в какой-то степени и спасло. Лепту в это спасение внесла и мама Яны, которая забрала ее к себе домой в Подмосковье на несколько дней. Именно за эти дни без мужчины Яна будто осознала происходящее. Девушка разорвала отношения, а позже поделилась своей историей с общественностью и получила отклик. Яне писали многие девушки, которые тоже пострадали от рук этого мужчины, и, как выяснилось, всех своих жертв он чем-то опаивал и являлся, по сути, обыкновенным аферистом. Оказалось, что планом мужчины была женитьба с целью переписать на девушек свои подсудные земли и получить гражданство. Более того, он был в розыске в другой стране. Что стало с мужчиной после расставания, Яне неизвестно.

Как защитить себя

Первое свидание – это всегда русская рулетка, заявляет Валовая. За экраном может оказаться кто угодно. Всегда стоит соблюдать правила безопасности. И первый пункт — изучать профиль собеседника непосредственно до встречи и смотреть на него хладнокровно, не закрывая глаза на любые странности. Также, полагает психолог, необходимо обращать внимание и на то, в каком тоне собеседник общается и какие слова использует.

На самом свидании тревожным звоночком станет то, подвергает ли вас мужчина какому-то эмоциональному насилию, отмечает психолог и эксперт по отношениям Лорелла Гальцова. Например, он может презрительно комментировать шутки или желания, высказывать негативные оценки относительно внешнего вида, выставлять глупой или давать смешные, уничижительные прозвища, а также игнорировать мнение. Сюда же относятся случаи, когда партнер заставляет есть или пить свою спутницу.

Если мужчина озирается по сторонам – это тоже тревожный сигнал, говорящий о том, что он переживает состояние нервозности, объясняет эксперт. Такое часто происходит с теми, кто решается на преступление.

Обратить внимание, по словам Гальцовой, нужно и на то, как мужчина общается с представителями сферы услуг – официантами, гардеробщиками, барменами. Если он говорит с ними на повышенных тонах или пытается унизить – это недобрый знак. Как и ревность и претензии, например, к слишком короткому платью.

Никогда не стоит соглашаться на свидания в малолюдных местах, продолжает психолог. Для первых встреч всегда нужно выбирать локации, в которых люди смогут оказать вам поддержку. И это не должны быть клубы, даже дорогие.

Главное, по мнению Гальцовой, – не терпеть и помнить о своей безопасности: если кто-то нарушает ваше личное пространство, то сразу дайте понять, что вы не согласны, и уходите.

«Очень важно демонстрировать свое спокойствие и уверенность. Когда вам нужно защищать свои границы или даже спасать жизнь, ни о какой мягкости и кротости не может идти речи. Быть хорошей девочкой – это опасное состояние», – констатирует она.

Также психолог рекомендует носить с собой небольшие средства защиты или владеть некоторыми приемами самообороны. Не менее важно и заранее придумывать пути к отступлению. Так, перед свиданием лучше написать сразу двум подругам, если не хотите тревожить родителей, добавляет Валовая и рекомендует не стесняться оповещать родных. Еще лучше, если удастся приучить к этому и подруг. Тогда это войдет в норму, а в статистике будет меньше неприятных случаев. Если же плачевный опыт все-таки состоялся, то важно обратиться в полицию — это поможет спасти следующую возможную жертву.

«Позовите Галю!»

Несколько лет назад в России, стартовал проект «Позовите Галю!». Он защищает женщин от нежелательного внимания и объединяет самые популярные места для свиданий – кафе, бары, рестораны и общественные пространства. На специальной карте проекта собраны все заведения, которые присоединились к проекту. Так, любая девушка, которой нужна помощь, может зайти и попросить о ней, сказав сотрудникам кодовую фразу «Позовите Галю!». Причем работает это не только в случае домогательств, преследования или угроз безопасности. Даже если на свидании что-то просто пошло не так или девушка чувствует себя некомфортно, сотрудники заведения проводят ее в безопасное место или к запасному выходу, вызовут такси или позвонят в полицию.

На заведениях, в которых можно «позвать Галю», висят специальные наклейки с логотипом проекта.

На данный момент проект «Позовите Галю!» единственный подобный помощник женщинам в экстренных ситуациях в России. «Газета.Ru» запросила у представителей платформу статистику обращений, однако на момент публикации материала ответа получено не было.