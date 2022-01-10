«Прозевали беспорядки в Казахстане». Полковник и генерал совершили самоубийство

В Казахстане нашли мертвыми двоих высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Один из них, Жанат Сулейменов, недавно был назначен комендантом Жамбылской области, где сложилась тяжелая ситуация во время беспорядков. Здесь сожгли несколько зданий и областную администрацию, в столкновениях погибли двое полицейских и около десяти бунтовщиков. По официальным данным, Сулейменов окончил жизнь самоубийством.

Начальник полиции Жамбылской области Казахстана, генерал-майор Сулейменов покончил с собой, сообщила пресс-служба администрации областного города Тараз, передает «Интерфакс».

«К сожалению, да, это так. Причины произошедшего выясняются», — подтвердила пресс-служба.

Казахстанский журналист Михаил Козачко сообщил, что после беспорядков на Сулейменова завели уголовное дело. Информационное агентство Report пишет, что глава полицейского департамента во время волнений оставил свой пост, что привело «к ужасным последствиям». Telegram-канал «Подъем» уточняет, что генералу грозил трибунал из-за случаев перехода полицейских на сторону протестующих.

Сулейманова пять дней назад назначили комендантом Жамбылской области. Региональный департамент полиции он возглавлял с 2020 года. За свою карьеру генерал был отмечен различными наградами, в том числе медалями «За мужество» и «За отличие в обеспечении правопорядка».

С 2017 по 2019 год Сулейменов занимал пост замглавы МВД страны.

Помимо Сулейменова в Казахстане 10 января умер еще один представитель полицейского руководства. Заместитель начальника управления полиции Турксибского района Алма-Аты, полковник Танат Назанов скончался после инфаркта, который он перенес на рабочем месте.

Кроме того, в Казахстане сегодня также нашли мертвым полковника Комитета нацбезопасности страны Азамата Ибраева. Его обнаружили во дворе дома Ибраева в Нур-Султане. Ведется досудебное расследование. РИА «Новости» отмечает, что на теле есть травмы, характерные для падения с большой высоты. СМИ предполагают, что полковник совершил самоубийство.

Ибраев возглавлял техническую службу КНБ, до этого был начальником департамента собственной безопасности казахской спецслужбы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков уволил председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова и двух его заместителей: Марата Осипова и Даулета Ергожина. Максимова задержали, его обвиняют в государственной измене.

Казахский политолог Данияр Ашимбаев пояснил, что ни одно из подразделений КНБ не пыталось предпринять какие-либо действия во время начала беспорядков. По мнению эксперта, это значит, либо комитет «прозевал» ситуацию, либо его руководство было заинтересовано в массовых волнениях.

Экс-советник первого президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев также заявил, что одной из причин кризиса в стране стало «предательство статусных чиновников и силовиков». Пресс-служба президента Казахстана уже пообещала, что 11 января Токаев проведет в стране кадровые перестановки.

Протесты в Жамбылской области

С начала года на юге Казахстана вспыхнули массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ, которым здесь заправляют автомобили. Волнения охватили несколько крупных городов. Требования протестующих из социально-экономических переросли в политические, а митинги закончились беспорядками. Бунтовщики начали захватывать административные здания, грабить магазины и поджигать машины. В частности, тяжелая ситуация сложилась в Жамбылской области.

В Таразе протестующие сожгли следственный изолятор, здания областной администрации, городского управления и отдела полиции №1, отделение правящей партии «Нур Отан». Погромщики также сожгли в городе около 50 полицейских машин. Всего в области было повреждено более 100 служебных машин. Пик беспорядков пришелся на 6 января.

Глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев 7 января заявил, что в регионе введен «красный» уровень опасности. «Два дня мы не применяли силу против преступников. Из-за этого они сожгли ряд административных зданий. Теперь мы начали применять жесткие меры против них», — предупредил он.

В регионе были выставлены блокпосты, силовики начали задерживать участников беспорядков. В Таразе были убиты около 10 вооруженных правонарушителей. Во время подавления беспорядков в области также погибли двое правоохранителей. Всего в регионе задержали 269 человек. У задержанных изъяли крупные суммы денег, в том числе в долларах и кыргызских сомах, огнестрельное оружие и патроны.

Пресс-служба главы области 10 января сообщила, что ситуация в области стабилизировалась. Однако пока силовики продолжают поиски и задержания бунтовщиков.