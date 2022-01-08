Глава Туркмении решил закрыть «Врата ада»

Властям Туркмении предстоит найти способ потушить газ, горящий уже 50 лет в кратере под неофициальным названием «Врата ада». Такое распоряжение дал глава республики Гурбангулы Бердымухамедов. Кратер находится в 266 км от столицы Туркмении и привлекает многочисленных туристов.

Газовый кратер «Врата ада», горящий в Туркмении более 50 лет, должен быть потушен. Соответствующее распоряжение дал президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает Туркменское телевидение.

Ответственным за нахождение способа потушить кратер в пустыне Каракумы назначен вице-премьер Шахым Абрахманов. Он курирует нефтегазовый комплекс. Свое поручение глава страны озвучил, выступая на онлайн-заседании правительства.

Бердымухамедов обратил внимание, что «уже на протяжении многих лет в районе Дарвазы в большом количестве сгорает природный газ». Он подчеркнул, что такая обстановка плохо влияет на экологию и здоровье людей из ближайших населенных пунктов.

«К тому же мы теряем ценное сырье, которое могли бы экспортировать и полученные средства направить на повышение благосостояние народа. В связи с этим поручаю вам собрать ученых, если потребуется – привлечь иностранных специалистов, и найти способ потушить этот огонь», – сказал он.

Кратер расположен в пустыне Каракумы – недалеко от села Дарваза – в 266 км от столицы Туркмении Ашхабада. Он возник в 1971 году. Тогда исследователи искали природный газ. Они пробурили скважину, но произошел обвал.

Чтобы избежать отравления людей и животных, геологи решили поджечь выходящий газ. Они надеялись, что газ сгорит за несколько дней. Но он продолжает полыхать, привлекая внимание туристов, уже 50 лет.

Путешественники называют этот кратер, диаметром около 60 м и глубиной 20 м, «Вратами ада», так как из впадины вырываются огни пламени. Тем не менее к горящему кратеру проводят экскурсии. Особой популярностью они пользуются ночью.

«Это огромный провал посреди практически безжизненной пустыни, внутри которого – языки пламени, а воздух вокруг обжигает лицо», – рассказал РИА «Новости» Азад из Ашхабада.

Он добавил, что когда впервые приблизился к кратеру, испытал «трепет, какое-то подсознательное чувство беспокойства». «Понятно, почему это место называют «Врата ада», – констатировал собеседник агентства.

Менеджер одной и местных туристических фирм Любовь Павлова советует приезжать к кратеру незадолго до рассвета, потому что тогда можно увидеть «Врата ада» в темноте и утренних сумерках. Она также обратила внимание, что путь от туркменской столицы Ашхабада занимает больше трех часов, в том числе полчаса – по бездорожью.

Местные жители редко посещают кратер целенаправленно. Они считают, что во «Вратах ада» есть что-то мистическое. Но «Врата ада» – это народное название. У кратера же в 2018 году появилось официальное наименование – «Сияние Каракумов».

Стоит отметить, что этот кратер «населен» жизнью. В ноябре 2013 года путешественник и исследователь из Канады Джордж Коронис обнаружил в «Сиянии Каракумов» бактерии, которые живут при высоких температурах на дне кратера.

Считается, что такие бактерии не встречаются больше нигде на Земле. При этом небольшая экосистема на дне раскаленного кратера для них идеальная среда обитания. Ученый выяснил это, спустившись на дно «Врат ада».

Путешественник рассказал, что спуску предшествовала подготовка, которая заняла полтора года. За это время он получит разрешение на спуск, подготовил оборудование, собрал команду. Перед отправкой в кратер он тренировался над ущельем местной речки. Таким образом он опробовал спуск по протянутой веревке в жаронепроницаемом костюме, имея при себе аппарат для дыхания и оборудование для съемки и сбора материалов. Коронис рассказывал, что чувствовал себя будто на другой планете, окруженный многочисленными факелами пламени.