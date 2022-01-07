«Гниение и брожение»: чем чревато долгое новогоднее застолье

Переедание во время празднования Нового года может обернуться вздутием, запорами и интоксикацией. Чтобы этого избежать, диетологи и нутрициологи советуют включать в свой рацион больше фруктов и овощей, круп, кисломолочных продуктов, а также пить больше воды. Резко начинать заниматься спортом при этом специалисты не рекомендуют — стоит отдать предпочтение прогулкам и легким тренировкам.

Запор и интоксикация — результат новогоднего застолья

Избыточное потребление новогодних блюд во время праздников небезопасно для организма, напомнила врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро» Светлана Шокур. Дело в том, что при переедании половина продуктов не переваривается и в необработанном виде попадает в кишечник, вызывая застой. В организме начинаются процессы гниения и брожения — это сопровождается газами, вздутием и некомфортным состоянием. Запор же вызывает у человека интоксикацию собственными продуктами жизнедеятельности.

«Мы перегружаем свой организм белками, жирами и углеводами. Дополнительно это может усугубляться алкоголем. При активном переедании может произойти недостаток ферментов. Из-за этого длинные молекулы, например, белка, могут быть не до конца расщеплены и поступят в кишечник в недорасщепленном состоянии. Это может выражаться такими симптомами, как вздутие, нарушение моторики кишечника, изменение стула», — подчеркнула она.

Чтобы избежать этого, специалисты советуют отказаться от майонезных блюд, очень жирных продуктов и сладких алкогольных напитков.

«На столе должны быть овощные блюда без высокого содержания майонеза, нежирные мясные продукты или блюда из птицы без кожи, запеченные или приготовленные на гриле без масла. Нужно минимизировать употребление спиртных напитков, особенно с высоким содержанием сахара, например, крепленые полусладкие вина. Много калорий содержится и в коктейлях, которые готовятся на основе сиропов, соков и других сладких напитков», — сказала эндокринолог.

То же касается и безалкогольных напитков — сока или сладкой газировки. Чем больше в них содержание сахара, тем больше углеводов потребляет человек.

«Поэтому при выборе алкогольных напитков лучше обратить внимание на сухие вина, брют, то есть сорта с низким содержанием сахара. Если будут крепкие напитки, важно их не употреблять в большом количестве», — отметила Шокур.

«Резкий контраст после переедания»

После застолья следует обязательно выспаться. А в следующие дни привести режим в норму, а с ним — и режим питания. Если во время празднования Нового года переедать и употреблять спиртные напитки по обыкновению можно до поздней ночи, то в повседневной жизни — это не норма, отметил консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» врач диетолог Александр Андреев

«На завтрак после празднований желательно съесть что-то привычное для вашего рациона. Например, кашу, либо выпить теплого бульона. А уже после желательно включать в свой рацион побольше фруктов и овощей. Не забывайте о физической активности: после завтрака можно сходить на прогулку на свежем воздухе, хотя бы на недолгую», — отметил специалист.

Столкнувшись с последствиями переедания, люди часто решают устроить разгрузочный день, но это не совсем верно, добавляет Шокур.

«Во-первых, это резкий контраст после переедания. Во-вторых, после переедания может произойти застой. При отсутствии питания на следующий день застой может усугубиться, так как желудочно-кишечный тракт просто остановит свою деятельность», — пояснила она.

Помимо возвращения к привычному образу питания, следует часто пить воду, в которую можно добавить лимон, что послужит профилактикой развития отеков. Питание должно быть немногокомпонетным — максимум два или три вида продуктов за один прием пищи.

«Это может быть какой-то белок — мясо птицы, рыба, творог, яйцо и овощи без большого количества масла и других заправок, приправ, панировки. Клетчатка будет уменьшать возможные отеки, которые часто происходят после застолья и обильного употребления алкоголя.

Можно добавить в рацион крупы, которые содержат сложные углеводы. Это может быть гречневая, перловая крупа, бурый рис, булгур. Из таких круп мы тоже будем получать клетчатку и медленную энергию, которая поможет нам почувствовать себя бодрыми на следующий день», — сказала эндокринолог.

Для того, чтобы восстановить кишечную микрофлору, нужно добавить в рацион кисломолочные продукты, если у человека нет непереносимости лактозы. Исключить стоит полуфабрикаты, трансжиры, продукты с высоким содержанием жира, быстрые углеводы и пищевой мусор. От них лучше полностью отказаться или минимизировать.

«Новый год — это не только застолье»

«Не концентрируйтесь только на еде, Новый год и праздники — это не только застолье. Подарите себе удовольствие общения с друзьями, прогулки, чтение, просмотр фильмов», — рекомендует Марина Березовская, нутрициолог, специалист по функциональному питанию, член Ассоциации Специалистов Образовательной и Функциональной Медицины.

Входить в спортивный режим следует постепенно. Занятия на домашних тренажерах — ходьба на беговой дорожке или эллипсе будут очень кстати. Даже 20-30 минут умеренной нагрузки принесут пользу.

«Это еще один повод иметь тренажер дома. Согласитесь, после праздников гораздо легче встать на полчаса на беговую дорожку, нежели заставить себя выйти из дома и пойти в зал», — отметила нутрициолог.

Также не стоит сразу бежать в спортзал, чтобы сжечь лишние калории новогодних праздников — это может дать дополнительную нагрузку на сердце и привести к негативным последствиям.

«Стоит прислушаться к своему организму, а если уж действительно очень хочется потренироваться, то следует сделать это в щадящем режиме. Ни в коем случае не давайте организму максимальных нагрузок, позвольте себе постепенно войти в привычный ритм», — заключил тренер компании Hasttings Александр Хмель.