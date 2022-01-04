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Общество

Протесты захлестнули весь Казахстан: люди требуют отставки правительства

После уступок властей Казахстана требования протестующих изменились

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Несмотря на уступки казахских властей, которые согласились снизить цены на газ, протесты в Казахстане не прекратились. Бунтуют как регионы, так и города-миллионники. В Актау демонстранты пытаются штурмом взять здание областной администрации.

Штурм администрации

«Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр», — написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Вот уже три дня в стране не стихают протесты населения из-за цен на газ. С Нового года стоимость голубого топлива на местных автозаправках резко увеличилась. Власти объяснили, что продавать газ по старой цене стало убыточно. Но граждан эти объяснения не устроили, и они вышли на улицы. К протестующим присоединились рабочие нефтяных месторождений.

Протесты из-за цен на газ начались в Мангистауской области Казахстана. Если в прошлом году его розничная цена в этом регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с начала этого года на местных заправках цены выросли в два раза — до 120 тенге за литр (приблизительно 21 рубль).

Бунтуют как регионы, так и города-миллионники. Демонстранты заполонили улицы Нур-Султана, Алматы, Жанаозена, Актобе и Актау. Протестующие в Актау выдвинули новое требование: президент Токаев должен приехать к ним на встречу. Митингующие пытаются штурмом взять здание областной администрации. На YouTube-канале KZ NEWS появилось соответствующее видео.

Сначала власти пошли навстречу и объявили о снижении цен до 80–90 тенге. Затем согласились снизить цены на газ ниже изначальных — до 50 тенге. Но люди все равно не расходятся.

Следом за Мангистауской областью снижения цен на голубое топливо стали требовать и протестующие Алматы. А после того, как в нескольких областях розничную стоимость топлива снизили, митингующие начали требовать снизить цены на продукты питания, ликвидировать безработицу, а также отправить правительство и Мажилис (парламент) в отставку.

Президент в Twitter

Президент Казахстана Касым-Жомарт предпочел общаться с гражданами в Twitter. В соцсети он постоянно отчитывается о работе властей, пытающихся решить проблемы митингующих. Он также призывает демонстрантов к диалогу.

«Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе, в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице», — написал лидер страны.

Он рассказал, что в Актау приступила к работе Правительственная комиссия, в которую включены сотрудники Администрации Президента. На постоянной основе работает Республиканский оперативный штаб.

Комиссии поручено найти «взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности» в государстве. А правоохранительным органам был дан приказ не допустить нарушения общественного порядка.
Президент также призвал протестующих «не слушать призывы деструктивных группировок, стремящихся подорвать целостность и единство» страны.

Пресс-служба премьер-министра республики сообщила, что представители правительственной комиссии Казахстана встретились с протестующими против повышения цен на газ. Участникам акции пообещали, что их не будут преследовать за причастность к протестам.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, что 5 января глава республики проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в связи с волнениями в Западно-Казахстанской области.

Разгон протестов

СМИ сообщают, что в некоторых городах начались столкновения с силовиками. Несмотря на обещания властей, в прессе появились кадры задержаний протестующих.

В центре Актау нет мобильного интернета - туда невозможно вызвать такси, нельзя отправить сообщения в мессенджерах, в окрестных кафе и ресторанах нельзя расплатиться с помощью карты или переводом - только за наличный расчет.

В Алматы в настоящее время не работают мессенджеры What's App, Telegram, а также мобильный интернет.

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