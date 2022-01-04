«Доказывает непредсказуемость коронавируса». Что известно о новом штамме

На юге Франции зарегистрировали больных COVID-19, которая заразились необычным штаммом коронавируса. Все заболевшие вернулись из Камеруна. Новый тип вируса отличает большое число мутаций. О других особенностях нового штамма и возможных рисках пока ничего неизвестно. Тем временем эпидемиологическая ситуация во Франции остается тяжелой из-за распространения другого типа коронавируса с рекордным числом мутаций, «омикрона».

Новый штамм выявили у 12 больных на юго-востоке Франции. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на научном портале MedRxiv. Все зараженные вернулись из Камеруна.

Как установили французские ученые, новый вариант COVID-19 содержит в себе 46 мутаций. Штамм получил название IHU, в глобальной базе данных геномов вирусов (GISAID) его зарегистрировали как B.1.640.2.

«Новые данные еще раз доказывают непредсказуемость появления вариантов SARS-CoV-2 и их проникновения из-за границы», — резюмировали исследователи.

Их работа о новом штамме опубликована в формате препринта, то есть, еще она не прошла рецензирование в научных журналах и не получила оценку экспертного сообщества.

Ранее на юге Франции уже регистрировали случаи заражения этим же штаммом IHU. Заразившихся им выявили среди заболевших COVID-19 в городе Форкалькье, сообщил 9 декабря Средиземноморский госпитально-университетский институт (IHU Méditerranée Infection).

Профессор этого института Филипп Колсон, глава отдела, открывшего новый вариант коронавируса, уточнял, что впервые новый штамм во Франции выявили у мужчины, который в ноябре вернулся в страну из Камеруна. Пациент был полностью вакцинирован, после возвращения у него появились «легкие респираторные симптомы». Позже новый тип коронавируса зарегистрировали, среди прочего, у нескольких детей, живущих в том же районе, что и первоначально заболевший.

Сейчас ситуация с распространением коронавируса во Франции остается тяжелой. Под Новый год, 28 декабря в стране зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки — больше 179 тысяч новых случаев. По последним данным, с начала пандемии общее число заболевших в государстве перевалило за 10 млн человек. Самая высокая заболеваемость (более тысячи случаев на 100 тысяч жителей) отмечается в столичном регионе Иль-де-Франс, а также и на юге страны, где теперь зарегистрировали новый вариант коронавируса.

При этом премьер-министр Франции Жан Кастекс в конце декабря заявил, что 91% французов получил хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса. Полный курс вакцинации прошли более 50 млн человек из примерно 67 млн, проживающих в стране.

Национальное агентство общественного здравоохранения Франции 31 декабря сообщило, что основным источником новых случаев COVID-19 в стране стал «омикрон»-штамм.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран 3 января заявил, что «скорость циркуляции «омикрона» очень высока по всей планете», и что власти «никогда не регистрировали столько заражений во всем мире».

«Я больше не говорил бы о «волне» относительно «омикрона», я бы назвал это «штормовой волной» и даже, ввиду цифр, «цунами», — отметил министр, комментируя рекордную заболеваемость во Франции.

Он допустил, что из-за распространения «омикрона» реальная заболеваемость в стране составляет уже не 200 тысяч человек в сутки, а около полмиллиона новых заболевших ежедневно.

Впервые «омикрон» выявили в начале ноябре в Африке. Ученые выяснили, что этот штамм отличается повышенной заразностью. Он имеет около 50 мутаций, из них 32 — в S-белке, который вирус использует для поражения клеток и на который нацелено большинство вакцин.

Несмотря на принятые меры предосторожности, например, введенные в разных странах ограничения на въезд из Африки, «омикрон»-штамм быстро распространился по всему миру. К концу декабря его зарегистрировали более чем в 100 странах миру, в том числе и в России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 30 декабря отметила, что количество заболевших «омикроном» в России превысило сто человек.