«Хорошо повеселились, гады, устроили праздник». Инциденты с фейерверками на Новый год

Несколько инцидентов с фейерверками произошли в России в новогоднюю ночь. В Рязанской области при запуске ракеты погиб полковник МВД, ему оторвало голову. В Набережных Челнах петарда разрушила балкон в одной из квартир, вызвав пожар. В Красноярске из-за искры от фейерверка сгорела квартира. «Газета.Ru» собрала самые громкие случаи с пиротехникой за 1 января 2022 года.

Смертельный случай в Рязанской области

В первом часу ночи 1 января в селе Федоровское Захаровского района из-за фейерверка погиб 37-летний мужчину. Как сообщает издание YA62.ru, покойный — полковник полиции.

«Погиб человек, фейерверк оторвал голову. Это цитата местной администрации», – рассказал источник издания.

Смерть мужчины 1984 года рождения подтвердили в СУ Следственного комитета по Рязанской области. Проводится доследственная проверка, место происшествия было осмотрено полицией и СК. «Изъята пиротехника и документы для установления всех обстоятельств произошедшего, – сообщила представитель ведомства.

Погибший полковник приехал из другого региона РФ в гости к знакомым, чтобы отпраздновать Новый год.

Подростку чуть не оторвало руку

В подмосковных Химках петарда взорвалась в руках 15-летнего подростка. Пресс-служба Химкинской городской прокуратуры сообщила, что по факту травмирования юноши проводится проверка.

У него травмированы пальцы, осколки петарды повредили лицо. Подростка госпитализировали. По данным MK.RU, ему оторвало два пальца на правой руке. Прокуратура установит место приобретения петарды, будет проверена ее сертификация и качество.

Пятеро пострадавших

Пять человек получили ранения из-за пиротехники в Нижегородской области. По данным регионального управления МЧС, троих из них пришлось госпитализировать 1 января.

«Зафиксировано три ожога пиротехническими изделиями и два разрыва пиротехнического изделия. Погибших нет. Пострадали пять человек, детей нет», — говорится в сообщении.

43-летнему мужчине в Нижнем Новгороде обожгло руку бенгальским огнем, его отвезли в Институт травматологии. Обжег таким же образом кисть еще один 38-летний нижегородец, он отказался от госпитализации.

39-летнему жителю города оторвало фалангу пальца на правой ладони, его отвезли в больницу. Туда также попала 39-летняя женщина, глаз которой был травмирован взрывом петарды.

В Москве — ожоги

Более десяти человек в Москве получили ожоги и травмы из-за неосторожного обращения с пиротехникой, сообщает «Интерфакс». Нескольких пришлось госпитализировать в московские клиники. Состояние пациентов – средней тяжести или удовлетворительное.

Раскуроченный балкон в Челнах

В Татарстане в городе Набережные Челны шальная петарда пробила балконное остекление квартиры на пятом этаже. Взрыв серьезно повредил балкон и находящиеся там вещи.

На опубликованных кадрах видно, что петарда выбила оконную раму и балконную дверь. Хозяйка квартиры рассказала Telegram-каналу «Подъем», что фейерверки запускали из машины.

«В балконное окно залетела петарда и раздался взрыв. Шесть метров балкон, полностью обустроенный, разворочен полностью, горели кресла, плавился линолеум, выбило балконное окно, везде разлетелись стекла. Гады, хорошо повеселились, устроили праздник», — возмутилась женщина.

Пожарный надзор устанавливает, кто может быть виновником этого инцидента с мощной петардой.

Пожары и взрывы в других городах

В Санкт-Петербурге из-за взрыва фейерверка на балконе дома на Рыбацком проспекте был поврежден автомобиль. На него рухнула оконная рама. О пострадавших сообщений не поступало.

В Иркутске из-за неосторожного обращения с пиротехникой загорелся дом. Из него эвакуировали 73 жильцов. Горела обшивка на уровне шестого-восьмого этажей. Пожар локализовали на площади 60 кв. метров.

Пожар начался на балконе квартиры на шестом этаже, в ней никого не было. Сотрудники МЧС опрашивают очевидцев в надежде установить причину произошедшего.

В Красноярске на втором этаже жилого дома из-за фейерверка загорелась квартира. Петарду запустили во дворе дома. Пожарные эвакуировали 10 человек, из них четверо детей.

Потушить огонь удалось к часу ночи по местному времени. В результате пожара никто не пострадал.