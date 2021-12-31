«Модный приговор» подарил больным детям пустые коробки. Как это вышло

Дети в больнице Онкологического центра им. Блохина получили в подарок пустые коробки по ошибке, заявил продюсер «Модного приговора» Илья Кривицкий. Он принес извинения и заявил, что расстроен произошедшим. Настоящие подарки будут переданы 3 января. При этом волонтеры заявили, что уже купили детям презенты за свой счет.

Съемочная группа телепередачи «Модный приговор» приехала поздравлять пациентов Российского онкологического научного центра (РОНЦ) им. Блохина с подарками-пустышками. Об этом в Instagram заявила волонтер РОНЦ Виктория Бирюкова.

По ее словам, после участия в выпуске «Модного приговора» на «Первом» ей предложили передать от программы подарки онкобольным детям на Новый год. Волонтеры начали готовиться к празднику, организовав за свои средства аппаратуру и музыку для артистов.

После поздравительной речи приехавших в больницу Деда Мороза со Снегурочкой детям передали четыре мешка подарков — но оказалось, что коробки в них пусты.

«Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все», — заявила Бирюкова.

По ее словам, это «бесчеловечно» по отношению к больным детям, которые сражаются за свою жизнь. Она добавила, что сначала продюсеры «Модного приговора» не извинились, заявили о краже подарков и подготовке заявления в полицию.

В разговоре с «Газетой.Ru» Бирюкова заявила, что добровольцы решили не оставлять без подарков детей, купив их на свои деньги. От представителей передачи они ждали извинений.

«Я хочу, чтобы они просто извинились перед родителями. Что касаемо подарков, очень большой отклик, люди писали вообще отовсюду. У меня и друзья деньги кидали ночью, то есть мы уже обговорили, было решено на те деньги, что мы собрали, купить шесть настольных аэрохоккеев и шесть настольных футболов», — сказала Виктория Бирюкова.

Она добавила, что представители передачи даже обвиняли игравшего Деда Мороза актера в том, что он «дел куда-то» подарки. Во время представления, отметила волонтер, оператор вел съемку для «Модного приговора», однако ни одна запись не вошла в итоговую программу.

«Мы ждали программу 30 декабря, они вели съемку, чтобы показать, как они привезли подарки, но, видимо, они поняли, что я не остановлюсь, и они поняли, что лучше этого не показывать. Программа вышла, но наших роликов не было ни одного», — резюмировала волонтер.

Продюсер «Модного приговора» и гендиректор компании «Красный квадрат» Илья Кривицкий рассказал Telegram-каналу «Подъем», что дети получили пустые коробки по ошибке.

«Как выяснилось, в центре ждали не 30, а 300 подарков, о чем мы не договаривались и не знали. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков, так, чтобы хватило на всех», — объяснил Кривицкий.

Он также принес от лица компании извинения и заявил, что лично очень расстроен случившимся. По словам продюсера, подарки передадут детям 3 января.

Представители Первого канала, где выходит передача, заявили о начале проверки истории с пустыми подарками.

«Первый канал» не имел отношения к этой акции и узнал о ней из прессы. Акция была проведена производителем «Модного приговора» компанией «Красный квадрат». Сейчас канал разбирается в ситуации», — говорится в заявлении телеканала.