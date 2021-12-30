«Симпатичный ряд»: кто вошел в новый список иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерации в четверг обнародовало дополнение к реестру СМИ-иноагентов. Список пополнился восемью именами. Писатель Виктор Шендерович, включенный в этот список, убежден, что так его пытаются «выдавить из страны».

Преждевременные иноагенты

«30 декабря 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных агентов включены следующие физические лица: Шендерович Виктор Анатольевич, Алексеев Андрей Викторович, Толоконникова Надежда Андреевна, Гельман Марат Александрович, Бекбулатова Таисия Львовна, Владыкина Елена Сергеевна, Беляев Иван Михайлович, Никульшина Вероника Юрьевна», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.

Также уточняется, что «решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти». В ведомстве убеждены, что «указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование».

Как правило, список иноагентов пополняется по пятницам. Но на этот раз обновление обнародовали в четверг.

«Выдавливают из страны»

Виктор Шендерович – известный публицист и радиоведущий, в основном писал на политическую тематику. Ранее он неоднократно сатирически изображал отечественные власти. Еще год назад писатель сообщил о своем намерении покинуть РФ и получить гражданство Израиля.

«Мы взаимно презираем друг друга. Оно [государство] презирает меня, оно нарушает мои права все время. Оно, фактически, пренебрегает мной. Я отвечаю ему полной взаимностью: я презираю это государство. И это повлияло на мое решение взять гражданство другой страны, которую я не презираю», — говорил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Сатирик в итоге получил израильское гражданство, но продолжил работу в России.

«Понятно, что это некоторый финальный аккорд. Они (власти – «Газета.Ru») выдавливают из страны, они заставляют бежать, они заставляют прятаться от себя. Им это, может, и удастся, дело же не во мне в данном случае, а дело в том, что все это совершенно поганейшая симптоматика, впрочем, ничего нового», — сказал он в четверг той же радиостанции.

Он добавил, что первым с новым статусом его «поздравил» Лев Пономарев, который первым из физических лиц стал иностранным агентом.

«Я в очень симпатичном, разумеется, ряду. Но вся эта ирония совершенно не отменяет чудовищного угла наклона, под которым все движется в нашей стране… это очень сильное изменение пейзажа по совокупности», — заключил Шендерович.

В свою очередь, галерист Марат Гельман удивился решению Минюста. Он заявил, что попробует оспорить новый статус, хотя и сомневается в успехе.

Надежда Толоконникова разместила в своем Twitter сообщение, что «маркировать иноагентской плахой» ничего не будет. Она намерена оспаривать новый статус в суде.

Пополнение реестра

Помимо Шендеровича и Гельмана, список Минюста пополнили главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова, а также участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина. В реестре значатся и журналисты «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Иван Беляев и Елена Владыкина.

Марат Гельман сейчас живет в Черногории. Он был вынужден уехать из страны после конфликта с властями. 8 лет назад он организовал скандальную выставку «Welcome! Sochi-2014» в Перми, где художники решили пошутить над символами зимних олимпийских игр в России. Среди экспонатов были плакаты с изображениями Чебурашки в образе огромного монстра, олимпийских колец в виде петель виселицы, а также Сталина с клыками вампира.

Журналистка Таисия Бекбулатова работала вместе с Иваном Сафроновым (в настоящее время подозревается в госизмене) в газете «Коммерсант». Два года назад она основала независимое издание «Холод». Оно сконцентрировано на социальных и политических темах.

Внесенные 30 декабря в реестр Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина состояли в группе Pussy Riot, которая не раз оказывалась в центре политических и общественных скандалов. В том числе, 9 лет назад участницы группы устроили «панк-молебен» в храме Христа Спасителя. Из-за выходки некоторые девушки сели в тюрьму.

Сейчас в реестре иноагентов Минюста есть более 110 организаций и физических лиц. Согласно закону, иностранные агенты обязаны предоставлять подробную финансовую отчетность обо всех своих доходах и расходах, а также информировать о своем статусе читателей в каждом материале на своих сайтах и в соцсетях.