Вакцина, испытанная Путиным, появится на рынке в начале 2022 года

Назальная форма вакцины «Спутник V» против коронавируса появится на рынке уже в начале 2022 года. Разработчик препарата обещает, что он поможет против нового штамма «омикрон», который отличается повышенной заразностью. Назальную вакцину осенью испытал на себе президент России Владимир Путин. Он заявил, что при этом не ощутил каких-либо неприятных эффектов.

Назальная вакцина появится на рынке в первом квартале (январь-март) 2022 года, уточняется в аккаунте «Спутник V» в Twitter.

«Назальная вакцина «Спутник» будет особенно эффективна против крайне заразного варианта омикрон не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и с точки зрения предотвращения его передачи», — отмечается в сообщении.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, представляет вакцину за рубежом) Кирилл Дмитриев ранее говорил, что российская назальная вакцина должна выйти на международный рынок в 2022 году.

Назальная форма представляет собой второй компонент обычного «Спутника V». Стандартный вариант препарата вводят пациенту двумя уколами с перерывом между ними. Назальный достаточно вдохнуть один раз, по словам разработчика, препарат достаточно применять не чаще раза в полгода.

Путин лично испытал назальную вакцину в конце ноября. Президент заявил, что во время процедуры ему дали вдохнуть из шприца «порошок назальной формы». «Это просто тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он [Денис Логунов, замдиректора разработчика вакцины, Центра им. Н. Ф. Гамалеи] набрал порошок, попросил меня глубоко вдохнуть на счет три, пшикнул [в ноздрю] с одной стороны, с другой стороны», — рассказал Путин.

По словам президента, при этом он не испытал никаких ощущений, «просто 15 минут посидел и пошел».

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что назальная вакцина существует в жидком виде.

«Президент имел в виду, что речь идет о жидкости», — сказал Песков.

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург пояснял, что, в отличие от обычных назальных препаратов, которые выпускают в форме спрея или капель для носа, назальную вакцину от коронавируса действительно вводят шприцем.

«Обычным шприцем, <…> вместо иголки на шприц надевается специальная насадочка. <…> И когда это насадочка вставляется в ноздрю пациент сам или с помощью медсестры нажимает резко на шприц и вдыхает тот аэрозоль, который образуется», — уточнил Гинцбург.

Он также говорил, что назальная вакцина не может заменить обычную вакцинацию, она лишь дополняет ее и усиливает защиту. Так, Путин использовал назальный «Спутник» именно во время своей ревакцинации.

Объясняя, зачем нужно вакцинироваться еще и назальным препаратом, Гинцбург указал, что он поможет остановить распространение вируса.

«Да, [после обычной вакцинации] вы защищены от инфекции. Но при этом, если вы будете находиться в помещении, в котором имеются люди больные, распространители данного возбудителя, вы будете дышать этим воздухом, у вас на слизистой оболочке носа, на ваших гландах осядет, вирус, вы не заболеете. Но вы при этом будете переносчиком этого вируса», — резюмировал директор.

Гинцбург также говорил, что стандартная форма «Спутника V», которая вводится через прививку, «создает защиту в кровяном русле». Назальная вакцина, по его словам, формирует местный иммунитет в носоглотке человека. Таким образом, получается «два независимых барьера».

На данный момент назальная вакцина еще не прошла все исследования. Доклинические испытания препарата начались в апреле 2021-го. В начале октября Минздрав разрешил проверить назальную форму на людях. В исследовании примут участие 500 взрослых добровольцев, они продлятся до декабря 2023 года.

Гинцбург в ноябре пояснил, что назальную вакцину долго испытывают, потому что Минздрав рассматривает ее как новый препарат.

Он выразил надежду, что сроки клинических испытаний могут быть сокращены, так как оригинальный препарат «Спутник V» уже доказал свою эффективность и безопасность во время прививочных компаний в России и за рубежом.