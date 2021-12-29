«Важно, чтобы виновные ответили»: бродячие собаки загрызли женщину в Якутске

Следственный отдел по Якутску СК РФ по Республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело о халатности после гибели женщины на ипподроме. 53-летнюю Сардану Слепцову загрызла стая собак. В районе трагедии введен режим ЧС. Теперь администрация города и депутат Госдумы Владимир Бурматов спорят, кто должен понести ответственность за трагедию.

Совесть якутских чиновников

В СМИ появилось видео нападения. На кадрах Сардана Слепцова идет вдоль заснеженного ипподрома. В какой-то момент ее окружили несколько собак. Поначалу женщина пыталась отбиться от животных, но вскоре упала на землю.

«Это страшная трагедия, которая полностью лежит на совести якутских чиновников, которые почему-то выбрали для себя не исполнение федерального законодательства, а его саботаж… Соболезную родным и близким погибшей женщины, потому что это страшная смерть», — заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Депутат принимал участие в разработке законодательства, касающегося ответственного обращения с животными, в частности, он известен своими предложениями в защиту прав бродячих собак.

По его словам, закон «очень четко предписывает»: безнадзорные животные должны находиться в приюте. Ни одно животное, которое может гипотетически напасть на человека, не может быть выпущено на улицу. Ответственность за это лежит на ветеринаре, который обследует собаку.

«Он может выпустить только животное, которое является социальным, неагрессивным и ни на кого напасть не может априори. Все остальные должны оставаться на дожитии в приюте», — пояснил депутат.

Бурматов отметил, что это не первый скандал в Якутске, связанный с животными. Год назад там якобы перебили лопатами десятки животных в муниципальном приюте. И никто не понес за это ответственность, хотя «было совершено уголовное преступление». В нынешней ситуации еще предстоит установить, были ли псы бродячими, или у них есть хозяева. Бурматов пояснил, что самовыгул – «очень серьезная проблема наших городов».

«Спросите у мэра Якутска, почему они ждали человеческих жертв, чтобы начать исполнять свои полномочия. Это и называется преступной халатностью. Я уверен, что чиновники понесут за это ответственность, поскольку уголовное дело уже возбуждено, и его расследование мы будем держать на контроле. Нам важно, чтобы виновные ответили», — заключил политик.

«Собачий закон Бурматова»

В самой столице Республики Саха (Якутия) власти винят в случившемся Бурматова. Мэр Якутска Евгений Григорьев разместил видеообращение на своей странице в Instagram. Он хотел поздравить подписчиков с наступающим Новым годом, но после гибели 53-летней Сарданы Слепцовой изменил свои планы.

«Сегодня в результате нападения стаи собак трагически погибла сотрудница СВФУ. Я приношу слова искреннего глубокого соболезнования родным и близким. Что мы делаем уже сейчас? Мною принято решение ввести режим ЧС на территории Автодорожного округа и режим повышенной готовности по городу. Это означает, что будет мобилизована вся имеющаяся техника и максимальное количество людей из структурных подразделений и предприятий мэрии. Сегодня приоритет — отловить эту стаю собак... Мы бросим все силы, чтобы эта стая больше не появлялась на улицах города», — заверил градоначальник.

Он убежден, что причиной увеличения числа собак стал ФЗ №498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — так называемый «собачий закон Бурматова».

«С момента действия этого закона за последние два года у нас фиксируется увеличение количества безнадзорных собак на улицах. А также случаи проявления агрессии и нападения. Это официальная статистика, хотя ресурсов и усилий тратится больше, чем до этого закона. Такая же трагическая картина по всей стране, к сожалению, такие случаи происходят и в других городах. Мое личное убеждение — закон должен быть пересмотрен в сторону людей», — подчеркнул Григорьев.

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева уточнила в своем Telegram-канале, что погибшая — кандидат технических наук, работала доцентом химического отделения Института естественных наук СВФУ.

От холода и голода

В свою очередь, местный активист Антон Жондоров пояснил, почему «собачий закон» не работает в республике. «Данный закон не учитывает особенностей таких регионов, как Якутия, где зимой температура опускается ниже 50 градусов. Для выживания в таких условиях собаки сбиваются в стаи и ищут белок для пропитания, который нужен в большом количестве. Бродячие собаки едят других собак, разносят всевозможные инфекции и нападают на людей», — написал он на своей странице в Facebook.

Согласно его данным, с начала 2021 года в Якутске произошло более 800 нападений собак на людей, почти 300 из пострадавших – дети. Закон «Об ответственном обращении с животными» ввел запрет на умерщвление бродячих собак и предписал ловить животных и после стерилизации выпускать обратно на улицы города, что привело к сильному увеличению численности этих животных в Якутске, которых на сегодня в городе насчитывается около 7 тысяч.

Того же мнения придерживается и губернатор Амурской области Василий Орлов. «Он (закон - Газета.Ru) не учитывает региональные особенности, но мы не имеем право его обсуждать и должны исполнять. В соответствии с этим законом все бродячие животные должны быть отловлены, стерилизованы, затем мы их обязаны выпускать в привычную среду обитания. Что касается мелких животных, рисков больших нет, а крупные даже после стерилизации, особенно в зимний период времени, когда не хватает корма, становятся агрессивным и представляют опасность для жителей и для детей в первую очередь», — приводит его слова «Амурская правда».