Нелегальных рабочих будут выдворять из России с Нового года

Более семи миллионов мигрантов получили разрешения на работу в России с 2020 года, сообщили в МВД. При этом легализоваться смогли полтора миллиона бывших нелегалов. Количество иностранцев, находящихся в России незаконно, в министерстве оценивают как «значительное». С 2022 года мигрантов без разрешения на работу в России смогут выдворять из страны, запретив возвращаться.

С 1 января 2022 года иностранных граждан, незаконно работающих в России, будут штрафовать и выдворять из страны с запретом на обратный въезд. Об этом сообщает пресс-центр МВД РФ.

Работодатели за незаконный наем нелегальных мигрантов могут быть оштрафованы на сумму до 800 тыс. рублей за каждого работника. МВД рекомендовало предпринимателям, нанимающим мигрантов, и иностранцам до 31 декабря урегулировать свое правовое положение в РФ.

При этом с 2020 года разрешения на работу в России получили более семи миллионов иностранцев.

«В том числе полтора миллиона граждан смогли урегулировать законность своего пребывания в России», — заявили в МВД «Интерфаксу». При этом «значительное количество» иностранцев пребывает в РФ без законных оснований.

Отмечается при этом, что граждане Украины, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Молдавии имеют право обратиться в МВД за патентом «без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в РФ».

При этом граждане стран – членов ЕврАзЭС могут заключить договоры трудового или гражданско-правового характера независимо от цели въезда в РФ.

В свою очередь, напомнили в МВД, привлекающие иностранцев для работы предприниматели должны оформить трудовые отношения с работниками, уведомив в течение трех суток территориальные органы полиции.

При этом с 1 октября МВД уже получило возможность депортировать мигрантов, которые по каким-либо причинам не успели урегулировать свой статус пребывания в России. Истек срок введенного президентом РФ моратория на выдворение.

Президент Владимир Путин в июне продлил срок временного пребывания мигрантов на территории страны без санкций. Согласно указу главы государства, при условии отсутствия правонарушений иностранцев не должны были выдворять до 30 сентября.

Начальник главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова заявила, что сейчас в РФ находятся около 7 млн мигрантов, среди которых есть «незначительное число нелегальных». Более 1 млн мигрантов, которые остались в России во время пандемии, уже урегулировали свой правовой статус, добавила тогда Казакова. «Вот для этой категории лиц — находящихся на территории РФ легально — течение сроков разрешительных документов, если они заканчиваются, с 15 марта 2020 года по 30 сентября 2021 года, продлевается до 30 декабря 2021 года. Все те иностранные граждане, которые пришли к нам и встали на миграционный учет, а это более 1 млн человек, для них это все будет действовать», — пояснила она.

В конце сентября в миграционные центры выстроились очереди из иностранных граждан, спешивших урегулировать свой правовой статус.

Ранее в МВД проанонсировали новый закон о миграции — этот документ может вступить в силу в 2024 году. Предполагается, что два основных вида въезда – визовый и безвизовый – сохранятся. Кроме того, планируется уточнить правила оказания медицинской помощи мигрантам в рамках ОМС.