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Общество

Зарезал жену, детей и покончил с собой. Что известно об убийстве семьи в Канске

Следователи допустили убийство женщины и двоих детей в Канске ее мужем из-за развода

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В городе Канске (Красноярский край) нашли убитой семью из четырех человек, в том числе двух маленьких детей. Следователи обнаружили на телах колото-резаные ранения. По одной из версий, убийца – муж, который поссорился с женой из-за развода. Он зарезал супругу и их общих детей, а затем покончил с собой.

Убийство произошло в ночь на 27 декабря в квартире трехэтажного дома на улице Эйдемана. Соседка слышала в квартире звуки громкой ссоры, передавал РЕН ТВ, потом все стихло.

Утром в квартиру пришла бабушка, собирать внучку в школу и обнаружила семью убитой. «Она выбежала, начала кричать на весь подъезд»,

рассказала «Известиям» жительница дома.

По ее словам, женщина не дозвонилась в полицию и вызвала «скорую». В итоге о найденных телах полиции сообщила хозяйка квартиры, где жили убитые.

Среди погибших опознали 38-летнего Николая Куропаткина, его 35-летнюю супругу Светлану, их 11-летнего сына и 7-летнюю дочь. На телах нашли колото-резаные ранения.

По одной из версий следствия, убийца – сам Куропаткин. Супруги разводились, мужчина жил отдельно (по словам соседей, убитая женщина с детьми переехала в дом на Эйдемана недавно). Накануне Куропаткин пришел навестить жену. В итоге он зарезал ее и детей, после чего, как считает СК, свел счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии). Сейчас на месте работают криминалисты.

«Я такого о нем не мог и подумать»

Куропаткин работал в компании «Сервионик», знакомые семьи описывают предполагаемого убийцу как спокойного и адекватного человека

«Он очень спокойный, уравновешенный человек. <…> [Мы] дружили с ним, [мы] с одного района и школы. Знаете, эта ситуация для меня как гром среди ясного неба.

Я такого от него даже нафантазировать не смог бы. <…> Когда [я] узнал про это, даже не мог сопоставить его с этой ситуацией. Что могло произойти такого, что он так поступил, я даже не знаю», — рассказал «Газете.Ru» бывший одноклассник Куропаткина Олег. По его словам, он не слышал о каких-то проблемах в семье друга.

Жена Куропаткина Светлана работала в детском саду, в тот же сад ходила до школы ее дочка, которая только в этом году пошла в первый класс. Коллеги Светланы вспоминают семью Куропаткиных с теплом. «Она [Светлана] была очень-очень яркой женщиной, с большой и теплой душой. У детей она любимый педагог, как и малышей, так и у более взрослых. <…> Родители за это ее ценили, в день воспитателя знаете сколько у нее цветов всегда и подарков было?» — отмечают сотрудники садика.

Воспитательница погибшей девочки Ольга в беседе с «Газетой.Ru» описала мужа Светланы как тихого мужчину, который приходил в садик за дочкой. По ее словам, он никогда не общался с коллегами жены и даже не здоровался с ними. «Жена не жаловалась на него никогда», — уточнила она.

Однако, если для знакомых семья Куропаткиных выглядела благополучной, то дома у них дела обстояли совсем не так. Как пишет Telegram-канал Mash, Куропаткин сильно пил, избивал жену и детей. В итоге супруга увезла от него детей и в сентябре подала на развод. Суд должен был рассмотреть расторжение брака 19 января.

«Она сбежала от него [мужа] с детьми в один прекрасный момент, видеться им не разрешала после всего. Он ее раньше бил сильно, она долго терпела. Детей, насколько знаю, сильно не трогал, но им тоже перепадало», — подтвердила «КП-Красноярск» бывшая соседка семьи Ольга.

По ее словам, после развода Светлана стала выглядеть счастливее и даже собиралась снова выйти замуж. Женщина хотела оставить детей себе, отмечает РЕН ТВ, но ее муж был с этим не согласен.

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