Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Девушка Хованского прокомментировала возможное изменение меры пресечения блогеру 16:07
В Госдуме упрекнули сменившую гражданство российскую фигуристку... 16:07
Песков рассказал, почему Байден не может отменить антироссийские санкции 16:01
Адвокат Хованского не знает, почему следствие потребовало изменить меру пресечения блогеру 16:01
Глава МИД Германии пообещала пересмотреть решения правительства Меркель 16:00
Жителям Центральной России пообещали возвращение сильных морозов 15:55
Путин пошутил о том, чем он займется в новогоднюю ночь 15:51
Экс-тренер «Зенита»: уход Дзюбы и Азмуна не станет проблемой... 15:46
Путин рассказал, как он выбирает внукам подарки на Новый год 15:46
Ученые определили, как долго COVID-19 сохраняется в организме 15:43
Общество

Водители в снежном плену: как бушует метель в Башкирии

На трассе Уфа – Оренбург произошли два ДТП из-за непогоды

Прослушать новость
Остановить прослушивание
В Башкирии сильная метель привела к ДТП и нескольким заторам. На 49-м км трассы Уфа – Оренбург столкнулись 30 автомобилей, спустя несколько часов на другом участке дороги — еще 11 машин. Очевидцы отмечают, что видимость на дороге не превышает 100-200 м.

«По предварительным данным, сегодня в полдень ввиду неблагоприятных метеорологических условий на 49-м км автодороги Уфа – Оренбург зарегистрировано ДТП с участием свыше 30 автомобилей», – приводит ТАСС сообщение прокуратуры Башкирии. По данным местных СМИ, машины двигались по трассе Р-240 со стороны Оренбурга в Уфу. Причина ДТП пока неизвестна.

В сторону Уфы было перекрыто движение. Объехать участок дороги можно было через встречную полосу.

По данным МЧС республики, в аварию попали четыре грузовых автомобиля, а также большое количество легковых – Skoda Rapid, Mazda, Nissan, Renault, Land Rover Discovery и другие, пишет UFA1.RU.

Погиб один человек, пятеро пострадали – все они госпитализированы в уфимскую больницу №21, рассказал источник в республиканской прокуратуре. Минздрав Башкортостана сообщил, что один из пострадавших – в тяжелом состоянии. Остальные поступили в больницу в состоянии средней степени тяжести. «Идет диагностический процесс», – добавили в пресс-службе министерства республики.

Прокуратура Кармаскалинского района устанавливает все обстоятельства произошедшего, дает оценку соблюдению ПДД и дорожной деятельности. Проверяется также работа местных властей, которые ответственны за безопасность на этой трассе федерального значения. На место происшествия выехал прокурор района Айдар Исламов. Он будет координировать действия экстренных служб и содействовать проверке массового ДТП.

Очевидец аварии Дамир Жданов рассказал «Газете.Ru», что последствия ЧП могли быть хуже, если бы не инициатива водителей.

«Большего ДТП удалось избежать благодаря водителям, которые за 1 км начали сигнализировать руками о необходимости остановиться, им спасибо. В заторе мы стояли около часа», — заявил он.

Жданову удалось проехать этот участок дороги только благодаря объезду по встречке. «Видимость на дорогах около 100-200 м», — отметил автовладелец.

Позже на 191-м км этой же трассы, в Мелеузовском районе, столкнулись 11 автомобилей, сообщили в ГИБДД Башкирии. Они также следовали в сторону Уфы. Пострадавших нет, машины получили механические повреждения.

Неблагоприятные метеоусловия

Из-за сильной метели на 1203-м км трассы Москва – Челябинск (в Оренбургской области) застряли 30 машин с примерно 50 людьми. С 1194-го по 1251-й км дороги движение ограничено. Примерно такая же ситуация на башкирских трассах. Так, на нескольких участках трасс Р-240 и М-7 «Волга» ограничено движение пассажирских автобусов, грузовиков, маршруток, такси.

На трассе М-5 между селами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района из-за снега застряли 33 легковые и грузовые машины, сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС. Возле заправки организовали кемпинг. Там можно поесть и согреться.

«На перекресток прибыли два КАМАЗа с ковшами, из города Туймазы, пошли в сторону населенного пункта Серафимовский, к стоящему поперек дороги большегрузу», – отметили в ведомстве.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть