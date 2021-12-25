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Хасбулатов заявил, что Горбачеву повезло с путчем

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Дмитрий Донской/РИА «Новости»

Советский Союз невозможно было сохранить, Михаил Горбачев сам его уничтожил, заявил «Газете.Ru» председатель Верховного Совета (ВС) РСФСР Руслан Хасбулатов. Так он прокомментировал слова Горбачева о том, что СССР можно было спасти от развала путем его преобразования в ССГ — Содружество суверенных государств.

«Союз советских государств он сам распускал. Государство он довел до того состояния, что оно уже распадалось. Так что Горбачеву повезло, что произошел путч, потому что если бы не это, его бы все обвиняли, что он разгромил Советский Союз. А теперь, видите, у него есть возможность говорить: «Нет, я бы сохранил, но мне помешали», — сказал он.

По словам Хасбулатова, единственное существенное отличие проекта ССГ от соглашения СНГ заключалось в том, что в Содружестве был бы «бесправный президент».

«Он же последний проект знаете, как назвал – ССГ – Союз суверенных, даже не союз, содружество суверенных государств, он так назвал. Там уже не было ни партии, даже не было совета министров, верховного совета не было, союза органов. В общем-то, этот проект был очень близок к тому, что подписали Ельцин, Шушкевич и Кравчук. Единственное, что там какой-то паллиативный орган союзный этого Содружества, был бесправный президент. Но немножко лучше горбачевский проект. Содружество суверенных государств было бы то же самое, потому что даже налогов не имел уже союз», — пояснил он.

Ранее первый президент СССР Михаил Горбачев заявил ТАСС, что советские власти изначально недооценили масштаб проблем межнациональных отношений в Советском Союзе и необходимость его обновления. По его мнению, Союз можно было бы сохранить даже после августовского путча 1991 года с помощью образования Союза Суверенных Государств. Он отметил, что ССГ стал бы конфедеративным государством с еще более широкими полномочиями республик.

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