«Сельские» надбавки к пенсии выплатят в городе

В Пенсионном фонде напомнили, что жители российского села могут получить 25-процентную фиксированную прибавку к пенсии, при этом перерасчет происходит автоматически. Кроме того, с 1 января 2022 года «сельские» надбавки будут выплачивать даже при переезде пенсионера в город.

30 лет в колхозе

Повышенная пенсия положена гражданам, которые 30 лет проработали в сельской местности. «Доплата к пенсии составляет 25% от фиксированной выплаты в составе страховой пенсии, в 2021 году ее размер составляет 6044,48 рубля», — уточняется на сайте Государственной думы.

При подсчете стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. «Сельскую» надбавку могут получить только неработающие пенсионеры.

Сегодня при переезде пенсионера из сельской местности в город надбавка снимается. Но с 1 января 2022 года она будет выплачиваться независимо от места проживания пенсионера.

«Северный» стаж и другие надбавки

В России существует несколько видов доплат к основной пенсии, благодаря которым можно увеличить ее размер.

Так, если пенсия неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума, то ее увеличивают за счет доплат. Федеральный прожиточный минимум (ПМ) каждый год устанавливают законом о бюджете, в этом году для пенсионеров он составляет 10 022 рубля. Причем в каждом регионе устанавливается еще и свой ПМ, он может быть выше или ниже федерального.

Если федеральный ПМ выше регионального, то пенсионер получит федеральную доплату, а если ПМ в регионе выше — региональную. Получить доплату можно по заявлению.

С 1 января 2022 года прожиточный минимум во многих регионах повысится. Например, в Московской области с 10 648 до 12 146 рублей, в Санкт-Петербурге с 10 280,30 до 10 688,10 рубля, в Ленинградской области с 9620 до 10 618 рублей, в ХМАО с 13 236 до 14 562 рублей, в Ненецком автономном округе с 19 353 до 19 873 рублей, а в Республике Башкортостан – с 9605 до 9845 рублей.

Кроме того, существует ежемесячная денежная выплата, которая полагается ветеранам, инвалидам, чернобыльцам и другим лицам, пострадавшим от радиации, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, Героям России и Советского Союза, Героям Соцтруда. Она назначается автоматически. Также таким категориям граждан предоставляется ежемесячная компенсация за набор соцуслуг (лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, дорога до санатория и обратно, поездки на электричках). От набора соцуслуг пенсионер может отказаться и забрать денежный эквивалент.

Еще один вид надбавок – доплата за иждивенца. Пенсионер может рассчитывать на государственную поддержку, если содержит нетрудоспособных лиц, например, несовершеннолетних детей, студентов очной формы, пожилых родственников (родителей, супругов, бабушек и дедушек), инвалидов. Доплату можно получить максимум на трех нетрудоспособных членов семьи, общая сумма выплаты на сегодняшний день составляет 6044,48 рубля. На одного члена семьи выплачивается треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Люди, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, таким образом пенсия увеличивается на 100%. Прибавка начисляется автоматически.

А граждане, работавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, независимо от места нынешнего проживания, могут получать надбавку за «северный» стаж. Если он выработан в районах Крайнего Севера, фиксированная выплата к страховой пенсии повышается на 50%, если в местностях, приравненных к ним, — на 30 %.

За выдающиеся достижения и особые заслуги также полагается надбавка. Герои России и Советского Союза, Герои Соцтруда и Герои Труда России, награжденные орденами, лауреаты государственных премий, Чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр – всем им назначается доплата в процентах от социальной пенсии — 250, 330 или 415 %. Это зависит от категории пенсионера.

На сколько вырастут пенсии

После пенсионной реформы с 2019 года повышается возраст выхода на пенсию. Для постепенного перехода предусмотрен период продолжительностью 10 лет (с 2019 по 2028 год). В 2022 году право на страховую пенсию будет у женщин в возрасте 56,5 года и мужчин в возрасте 61,5 года.

Как сообщает РИА «Новости», министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в 2022 году страховые пенсии по старости проиндексируют на 5,9%. Он добавил, что ведомство по поручению президента РФ Владимира Путина создало предложения по компенсации пенсионерам высоких темпов роста цен.

С 1 апреля 2022 года социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а военные с 1 октября 2022 года увеличатся на 4%.