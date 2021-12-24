«Честно трудиться на благо Кузбасса»: шахтеров обязали дать клятву

Работники угольных и горнорудных предприятий Кузбасса по решению областного правительства должны поклясться в нескольких пунктах. В частности, они должны взять на себя ответственность за аварии и несчастные случаи, за несоблюдение правил безопасности и пр. В отрасли не все согласились с необходимостью внедрения такой инициативы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После трагедии на шахте Кузбасса «Листвяжная», в которой погиб 51 человек, замгубернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов заявил, что работники кузбасских шахт при приеме на работу будут обязаны произнести клятву горняка.

Власти приняли такое решение, «посоветовавшись с горняками». Эту клятву должны дать работники угольных и горнорудных предприятий Кемеровской области, которые участвуют в организации производственного процесса. Процедуру необходимо пройти до 30 декабря. Аналогичную клятву горняки должны произвести при приеме на работу или при переводе на должность технического работника.

«Считаю, что любые меры, способные сохранить жизни горняков, важны и обязательны к применению. И искренне уверен, что эта клятва – одна из таких мер», – написал он в посте на своей странице в Facebook.

По мнению Панова, клятва горняка, как и клятва Гиппократа для медиков, послужит шагом к «повышению личной ответственности работников».

В тексте документа перечислены несколько пунктов. Таким образом, шахтеры берут на себя обязательство «быть достойным профессии шахтер», «честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности», «четко соблюдать правила безопасности и быть требовательным к себе и к подчиненным». Кроме того, они клянутся, что не допустят своих подчиненных к работе, если есть угроза их жизни или здоровью, и будут создавать «максимально безопасные условия труда на рабочем месте».

Помимо этого, в клятве указано, что работники горнопромышленных предприятий обязаны «не допускать скрытие аварий и несчастных случаев», «уважать труд своих товарищей и всегда быть готовым протянуть им руку помощи», «честно трудиться во благо Кузбасса».

Клятва дается при своих коллегах на предприятии или в областной администрации. Допускается проводить процедуру в памятных местах шахтерской славы. Во время церемонии необходимо поднять российский флаг и флаг региона. В торжественной обстановке горняк подписывает документ. Клятва передается в отдел кадров на хранение.

При этом представители профессии считают, что это просто способ перевалить ответственность за последствия возможных ЧП на самих сотрудников компаний.

«Это беспокоит, если честно. Сейчас подобной клятвой думают переложить ответственность на работника. Ничего плохого нет [в клятве], но и ничего хорошего. Она не решает проблему. Потому что проблема не только в нарушениях людей, а в контроле за ними», – сказал в комментарии «Газете.Ru» первый заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов.

Он констатировал, что те, кто работает под землей, должны неукоснительно соблюдать правила. «Если не выполнил, к нему надо применять дисциплинарные выговоры, но для этого существует Трудовой кодекс», – напомнил Бадалов.

При этом он выразил мнение, что такие клятвы должны быть не для определенных профессий, а для всех. «Для любых профессий должны быть подобные клятвы, для депутатов тоже. Для угольщиков был устав о дисциплине труда, он включал в себя идеи, которые отражает сегодня клятва. Устав был отменен шахтерскими забастовками, в период этих забастовок шахтеры выступили против этого устава», – напомнил член профсоюза угольщиков.

Председатель Независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев, наоборот, уверен, что клятва сейчас не уместна. «Еще не прошло 40 дней со дня гибели наших товарищей. Проводить подобные торжественные мероприятия, на мой взгляд, неэтично. Это первое. Второе, с юридической точки зрения, ни Конституцией, ни законодательством не предусмотрены подобного рода моральные обязательства за исключением службы в армии, госслужащих», – приводит «Говорит Москва» слова Сергеева.

Вместе с тем он заверил, что чиновники не общались с профессиональным сообществом, прежде чем принять решение о введении клятвы. «Если бы началось широкое обсуждение ситуации сложившейся, морально-психологического климата на предприятиях, и после этого к чему-то пришли, тогда можно было бы принимать какое-то решение. А здесь прямо сверху — «ну-ка, поклянитесь». Я смотрю, в соцсетях люди задают вопросы: а владельцы шахты клянутся достойно оплачивать труд шахтеров или нет?» – добавил он.

Сергеев подчеркнул, что решение руководства региона «создает излишнюю напряженность внутри».

В Госдуме тем временем уверены, что такая клятва сможет позитивно повлиять на психологию работников. «Любые меры, которые позволят предотвратить аварию, трагедию, травматизм, должны быть использованы. Как психологическое средство это может быть использовано. Это, конечно, не самый главный способ, но это одна из мер», – сказал депутат от Кемеровской области Дмитрий Исламов.

В комментарии «Подъёму», он подчеркнул, что клятва должна касаться всех, в том числе руководителей добывающих компаний.