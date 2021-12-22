Ректор КФУ Гафуров задержан по делу об убийстве

Ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова перевезли в Москву для проведения следственных действий. По одной из версий, глава вуза связан с ОПГ «29 комплекс». По другой — его подозревают в коррупции.

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров задержан, сообщили источники «Бизнес Online» в правоохранительных органах. По словам собеседников издания, его могут подозревать в причастности к заказному убийству, которое было совершено в 1990-х годах. По другой версии, его задержали из-за дела о хищении федеральных средств. По данным «Бизнес Online», Гафуров может быть доставлен в Москву – следственные действия прошли во вторник, 21 декабря.

В пресс-службе вуза изданию «Подъем» сообщили, что университет работает в обычном режиме. Представитель КФУ подтвердил, что Гафуров сегодня не вышел на работу: «Помощник ректора сообщил, что он заболел, он прислал смску».

«Официальной информации не поступало. Это все мы сами узнали только от СМИ. Давайте дождемся официальной информации, может, от правоохранительных органов или других ведомств», – добавили в пресс-службе.

Издание также отмечает, что в управлении МВД по Татарстану не смогли предоставить какую-либо информацию, предположив, что этим делом занимается ФСБ.

Ильшат Гафуров занимает должность ректора КФУ уже 11 лет, до этого 12 лет он руководил Елабугой. Кроме того, он состоит в Госсовете Республики Татарстан.

Госсовет РТ отказался комментировать «Газете.Ru» ситуацию с задержанием депутата от «Единой России». «Мы это не комментируем. Пожалуйста, за всеми комментариями к источнику информации. Вы откуда ее получили? Скорее всего, силовые структуры. Госсовет пока не комментирует», – сказали в пресс-службе.

Что касается версии о заказном убийстве, предполагается, что Гафуров связан с делом лидеров ОПГ «29 комплекс» из Набережных Челнов Адыгана Саляхова (он же Алик Большой) и Рузаля Асадуллин (Рузалик).

«29 комплекс»

ОПГ «29 комплекс» – одна из самых жестоких банд. Она была создана в 1980-х годах в Набережных Челнах. В разные годы численность членов преступной группировки составляла от 500 до 1 тыс. человек. Преступники занимались рэкетом, разбоями, грабежами, наркоторговлей, мошенничеством, похищали людей и были сутенерами. Группировка вела бизнес в нескольких регионах России, а также на Кипре и на Мальте. Правоохранительные органы Татарстана считают, что ежегодный доход банды составлял миллионы долларов. К концу 1990-х годов ее совокупный капитал был на уровне $80 млн.

Главой ОПГ считается помощник депутата Госдумы Адыган Саляхов (Алик). В воровских кругах банда прославилась своей жестокостью не только по отношению к бизнесменам, которые отказывались платить дань, но и в отношении своих участников. Например, за пристрастие к наркотикам одного из бандитов закопали заживо. Другому за провинность выбили глаз.

Считается, что члены группировки причастны к убийству лидера сообщества «Жилка» Хайдара Закирова (Хайдера). Его в 1996 году расстреляли в Санкт-Петербурге.

В начале 2001 года прокуратура Набережных Челнов начала против ОПГ «29 комплекс» масштабное расследование. В мае того года правоохранители задержали одного из членов банды. Он дал показания против сообщников. В группировке произошел раскол. Саляхова задержали спустя несколько месяцев – его сдали несколько авторитетов группировки. После этого в банде начался отстрел его приближенных.

В 2004 году Верховный суд республики открыл процесс против «29 комплекса». На скамье подсудимых были 33 участника ОПГ, восемь находились в федеральном розыске. Их обвиняли в убийстве, бандитизме и создании ОПГ. Во время процесса заслушали 60 потерпевших и более 400 свидетелей. Материалы дела насчитывают около 220 томов. Следователям удалось доказать, что члены «29 комплекса» совершили не менее 21 убийства.

Саляхова и киллера Александра Бутенко приговорили к 25 годам лишения свободы. Главного экономиста банды — к 18 годам заключения. Остальные получили от 6 до 20 лет лишения свободы.

По данным «Ленты.ру», показания на ректора КФУ Ильшата Гафурова дал именно Саляхов, которого специально этапировали из мест лишения свободы в Казань.