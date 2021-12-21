Путин подписал новый закон о полиции: что он меняет?

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия полиции. В частности, уточняет, когда правоохранители могут вскрывать машины. Теперь они смогут это делать, например, если надо задержать пьяного водителя, который нарушил ПДД. Кроме того, закон упростил проникновение полиции в дом без разрешения жильцов.

Подписанный президентом закон опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки внесены в федеральный закон «О полиции» и вступают в силу со дня их официального опубликования.

Когда полиция сможет вскрывать машины

Одно из ключевых нововведений – теперь полицейские при необходимости смогут вскрывать транспортные средства, в том числе личные автомобили. В законе «О полиции» появилась специальная статья, которая это регулирует, под номером 15.1. Раньше, если полицейским надо было вскрыть машину, они могли ссылаться на статью 15 того же закона, которая предусматривает вскрытие помещений и проникновение в них. Проблема в том, что в условиях правовой неопределенности насчет вскрытия транспорта, действия полиции можно было оценивать по-разному. Без веских причин полицейским, в теории, за вскрытие личной машины могла грозить статья 286 Уголовного кодекса о превышении полномочий.

Теперь в законодательстве четко прописано, когда полиция может вскрыть машину, и как этот процесс должен проходить. Полиция сможет вскрыть машину в следующих случаях:

- Чтобы спасти жизнь человека;

- Если в машине находится преступник или подозреваемый в преступлении. Речь идет и о случаях, если в автомобиле заперся человек, на которого потерпевшие или очевидцы укажут как на совершившего преступление;

- Если «имеются основания полагать», что в машине находится пьяный, который совершил административное правонарушение;

- Сотрудники полиции также смогут вскрывать машины для спасения жизни граждан или обеспечения их безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;

- Для «установления обстоятельств несчастного случая». Под это подходит ситуация с ДТП, после которого пострадавший человек оказался заблокированным в автомобиле;

- Чтобы предотвратить теракт или пресечь преступление;

- Полиция также сможет вскрыть машину, если подозревает, что внутри есть запрещенные вещи, например, наркотики.

Если внутри машины находится человек, полицейский обязан сначала представиться и объяснить причину, по которой намерен вскрыть автомобиль. Однако, если есть угроза для жизни и здоровья граждан либо самого полицейского, правоохранитель может не медлить и пропустить этот пункт.

Если при вскрытии автомобиля на месте не было собственника машины, полиция должна уведомить его о случившемся в течение суток. После вскрытия полиция также должна сделать так, чтобы в открытую машину не проникли посторонние, пока к ней не приедет владелец.

Когда смогут ломать дверь в квартиру

Впервые полиция получила право проникать в жилье, если внутри находится человек без процессуального статуса (то есть, против него не было возбуждено уголовное дело или выдвинуто официальное обвинение). Теперь достаточно, чтобы потерпевшие или очевидцы показали на квартиру и сказали, что внутри может быть предполагаемый преступник. После этого полиция, по новому закону, имеет право проникнуть в квартиру и устроить в ней обыск. Как добавляется в документе, полиция может проникнуть в квартиру или иное помещение, если это необходимо для задержания злоумышленников, «застигнутых на месте преступления или скрывающихся с него».

Как и в случае с машиной, полиция обязана сообщить собственнику жилья о взломе квартиры в течение 24 часов.

Кто заплатит за поврежденную машину или сломанную полицией дверь?

Россияне смогут требовать возмещения ущерба от взлома полицейскими автомобиля или квартиры через суд. Часть третья 19-й статьи закона «О полиции» требует от правоохранителей, чтобы ущерб имуществу был минимален. Однако, нанес полицейский ненужный вред в процессе или нет, это вопрос спорный. Если полиция при вскрытии соблюдала все формальности, суд может встать на сторону правоохранителей.

Что еще меняет новый закон

Теперь полицейский сможет представляться уже после задержания, если возникли «обстоятельства, угрожающие его жизни и здоровью» или необходимо «незамедлительно пресечь преступление или правонарушение». Граждане, обращающиеся к полицейским, напротив, обязаны будут представиться по требованию сотрудника.

Также полицейские теперь смогут досматривать граждан, их личные вещи и транспорт не только при подозрении на наличие оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они «скрывают предметы хищения».

Полицейский, вслед за бойцами Росгвардии, получает право оцеплять места происшествий, а также любые строения и территории. Более того, в оцеплении сотрудник МВД теперь без понятых сможет лично осматривать граждан и машины.

Как объясняют необходимость поправок

Внесенные поправки возникли не на пустом месте, гражданам не стоит их опасаться, но и не факт, что они серьезно изменят ситуацию, отмечала «Медузе» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (издание признано в России иноагентом) научный сотрудник Института проблем правоприменения при Санкт-Петербургском Европейском университете Мария Шклярук.

«Эти поправки явно собирали с мест, анализируя накопившиеся проблемы. <…> Понятно, откуда эти поправки происходят — из конкретных случаев, когда законных полномочий не хватило для дела. Где-то надо было срочно вскрыть машину или ломать дверь в квартиру. Ребенка не могли вытащить или преступник заперся в квартире — сломали дверь, получили по голове от начальства и прокуратуры за то, что неправильно сломали. По-хорошему, полиция должна иметь такие полномочия», — пояснила эксперт.

По ее мнению, из-за необходимости отписывать множество рапортов и уведомлений полиция могла до последнего медлить и не ломать дверь.

Шклярук призвала не относиться к нововведениям с чрезмерным страхом.

«На эти поправки есть две точки зрения. Первая, свойственная настроениям людей в Москве и отчасти Санкт-Петербурге. «Это ужас и паника, беспредел, им разрешили везде стрелять (речь идет о поправке, которую из последней версии законопроекта убрали – «Газета.Ru»), куда мы катимся». Я отношусь к этому сильно спокойнее, потому что реальная полицейская работа «на земле» в обычных российских городах совсем другая. Там совсем другая картина. Там понимаешь, что <…> машину иногда по делу надо вскрыть», — заявила эксперт.

В то же время, отмечала специалист, в основном новый закон ничего не улучшит и не ухудшит ни для полицейских, ни для граждан. «Дело в том, что у людей в Госдуме есть иллюзия, что как они напишут в документе, так все и будет на самом деле. Закон сработает ровно так, как они его придумали. Они ошибаются. Он или вообще не работает, или работает не так», — уверена Шклярук.

В пояснительной записке к законопроекту о расширении полномочий полиции говорилось, что его цель — усилить «гарантии защиты прав и законных интересов граждан». Кроме того, закон должен улучшить работу полиции. Авторы инициативы поясняли, что изменения обусловлены накопленным опытом работы полиции.

История вопроса

Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полиции в мае 2020 года. Госдума приняла его в третьем и окончательном чтении в начале декабря этого года, Совет Федерации – 15 декабря. При этом в процессе документ вызвал общественный резонанс и претерпел ряд изменений.

Главное, что убрали из закона в окончательной версии – поправку о том, когда полицейский может использовать огнестрельное оружие. Действующий закон «О полиции» дает полицейскому, который уже достал табельное оружие, право стрелять по нарушителю, если тот пытается «приблизиться к сотруднику полиции, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его огнестрельному оружию». Авторы законопроекта предложили разрешить полиции стрелять, если нарушитель пытается совершить любые действия, которые можно расценить как «угрозу нападения». Расплывчатую формулировку раскритиковали правозащитники, и ко второму чтению в Думе этот пункт вообще убрали.

В исходной версии законопроекта авторы также предлагали освободить сотрудников полиции от ответственности за действия, которые они совершили при исполнении обязанностей в установленном законодательством порядке. Эту норму также в итоге исключили.