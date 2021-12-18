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Общество

Отказали тормоза. Автобус снес забор и вылетел на детскую площадку в Саратове

СК и прокуратура проверяют обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом в Саратове

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Водитель, выполнявший рейс Жирновск — Саратов, не справился с управлением автобусом, у которого предположительно отказали тормоза. Он протаранил несколько машин и выскочил на детскую площадку. Пострадали восемь человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Саратове пассажирский автобус врезался в несколько припаркованных во дворе жилого дома легковушек, после чего въехал на детскую площадку. ДТП произошло в субботу, 18 декабря, на спуске с Кумысной поляны, где регулярно происходят подобные аварии, отмечает корреспондент «Газеты.Ru».

По предварительным данным, у междугороднего автобуса марки Hager отказали тормоза. Он следовал по маршруту Жирновск — Саратов и до конечной остановки на автовокзале не доехал несколько кварталов.

В пресс-службе ГИБДД по Саратову уточнили, что авария произошла в 13.23 по местному времени (12.23 мск) напротив дома 180 Б по улице Новоузенской.

Как рассказал «Интерфаксу» начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин, в ДТП пострадали восемь человек — сам водитель и семь пассажиров. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Водитель потерял управление при спуске с Кумысной поляны. Машина снесла забор и врезалась в несколько припаркованных автомобилей. Полиция проверяет версию об отказе тормозов», — передает Telegram-канал 112.

В Саратове в субботу сильный снегопад с гололедом и туманом. Видимость на дорогах не превышает 200 м, температура воздуха составляет -1 градус, уточнили в региональном гидрометцентре.

Проверку обстоятельств произошедшего начала прокуратура Саратовской области. Надзорное ведомство установит причины ДТП и проверит техническое состояние автобуса.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению ДТП, проверено качество содержания автодороги, дана оценка соблюдению водителем режима труда и отдыха, правил безопасности дорожного движения. Также проверке подлежит транспортное средство в целях определения его технического состояния, наличия неисправностей в момент ДТП, организация технического обслуживания и ремонта транспортного средства», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

Уточняется, что на место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Фрунзенского района Саратова.

Свою проверку проводит и СК. «По предварительным данным, 18 декабря 2021 года в дневное время на пересечении улицы Новоузенской и 2-го Детского проезда пассажирский автобус съехал с дороги и врезался в припаркованные во дворе жилого дома автомобили. Данные о количестве и степени тяжести пострадавших уточняются. Следователи проводят осмотр места происшествия.

Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — отмечается в релизе регионального управления ведомства.

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