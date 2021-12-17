СМИ: в Калужской области подросток получил ножом в сердце в драке с мигрантами

В городе Ермолино Калужской области произошла массовая драка с участием мигрантов. По словам местных жителей, приезжие пристали к несовершеннолетним девушкам, те позвали на помощь друзей. В итоге один из мигрантов, якобы, дважды ударил ножом в грудь 17-летнего подростка. Школьник попал в реанимацию, полиция завела уголовное дело. Жители Ермолино рассказывают, что давно страдают от мигрантов, но власти ничего не делают.

Информация о драке распространилась в местных пабликах в социальной сети «ВКонтакте». Так, в анонимной записи в сообществе «Подслушано в Балабаново» говорится, что конфликт спровоцировали три узбека, которые «решили познакомиться с несовершеннолетними девушками». Те общаться не захотели и позвали друзей, между их друзьями и приезжими вспыхнула драка.

Знакомая семьи пострадавшего подростка Елена рассказала «Газете.Ru», что школьник просто проходил мимо и случайно ввязался в конфликт.

«Они шли гуляли, а эти нерусские уже знакомого их какого-то избивали, и они заступились», — пояснила она.

По словам собеседницы «Газеты.Ru», парень выжил и находится в больнице в Калуге.

Ту же версию событий «Подъему» сообщил дядя пострадавшего. «Сестра говорит, что они с друзьями проходили мимо, а эти нерусские избивали какого-то парня, и он уже не подавал признаков жизни. Ребята подошли этого парня оттащить и вот», — рассказал он. «Подъем» уточняет, что драка случилась около остановки общественного транспорта.

По словам дяди, его племянник получил «проникающее ранение в сердце». «Сейчас в тяжелом состоянии, еще не приходил в себя. Ему зашили сердце», — уточнил он.

Паблик «РИЦ | Боровский район» сообщает, что состояние пострадавшего тяжелое, но стабильное.

Полиция и местные власти пока не подтвердили, что в драке участвовали мигранты. Областное управление МДВ опубликовало сообщение о произошедшем накануне «конфликте граждан», в результате которого местный житель 2005 года рождения получил ножевое ранение.

«Предварительно, причиной инцидента стал бытовой конфликт», — уточнила полиция.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Полиция «по горячим следам» задержала молодого человека 2001 года рождения. МВД назвало его «возможно причастным» к преступлению. Кроме того, установлены личности еще четверых граждан, участвовавших в инциденте. Гражданство никого из них не раскрывается.

Администрация Боровского района подтвердила факт драки в Ермолино и то, что в результате конфликта никто не погиб.

«Ходить вечером страшно»

Собеседница «Газеты. Ru» рассказала, что жители Ермолино не первый раз страдают от мигрантов. «Недавно у нас парня из Ермолино 26 лет убили, дочка осталась полутора лет. Много случаев всяких, про которые никто ничего не знает», — сказала она.

Подписчики местных пабликов также говорят, что подобные новости из Ермолино уже «не удивляют». «Дочку страшно из дома отпускать. [Приезжие] ведут себя вольготно. Как хозяева жизни. Ходить вечером страшно», — написала Валентина.

«У нас дети на танцы вечером ходят, их там полная площадь возле ДК, как раз в это время», — пишет Ольга, другая подписчица.

Как отмечают подписчики, раньше мигранты «обходили Ермолино стороной», поскольку местные жители «быстро их учили». Жители города пояснили, что в Ермолино работает завод, куда мигрантов «привозят автобусами».

Пока полиция проверяет случившееся, местные жалуются на бездействие властей. Некоторые призывают администрацию города ежемесячно проводить рейды и проверять мигрантов. Как пишет издание Readovka, местные жители хотят устроить «народный сход» у администрации Ермолино.

«Давно пора собрать какое-то собрание и хотя бы на местном уровне их ограничить. Это же не просто драка — у людей были ножи. И как надо ударить, чтобы проникающее?» — интересуются жители.

В Калужскую область приезжает много мигрантов, особенно в северную ее часть, которая прилегает к Московской области. В январе это подтвердил министр образования региона Александр Аникеев, который пояснил, что власти сами стремятся привлекать рабочую силу. «Наш регион проводит очень активную инвестиционную политику, привлекает рабочую силу — отсюда большой приток мигрантов, особенно в северные районы, прилегающие к Московской области. В довольно большом количестве школ этих районов учатся дети-инофоны — в основном выходцы из стран СНГ, государств Средней Азии. Есть школы, где доля детей, для которых русский язык не является родным, превышает половину и даже две трети», — цитирует министра Telegram-канал.