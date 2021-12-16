В Центральной России столбики термометров опустятся до -35°C

На следующей неделе синоптики объявят штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. По мнению метеорологов Гидрометцентра, температура воздуха ночью может достигнуть в Центральной России -35°C. Специалисты предупреждают о гололеде и осадках уже в ближайшее время.

В Гидрометцентре считают, что в ближайшие дни в Центральной России температура воздуха может опуститься до -35°C. Синоптики объявили штормовое предупреждение на период 21-25 декабря. В эти дни будет на 7-12 градусов ниже нормы. Такая погода относится к аномальной. Днем столбики термометров будут находиться на уровне 15-21 градуса мороза.

«В ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 26-21, на севере округа до минус 35-30, днем преобладающая температура минус 35-30», – поделились метеорологи. Под севером округа специалисты подразумевают Ивановскую, Ярославскую, Костромскую области, сказал в комментарии ТАСС научный руководитель ведомства Роман Вильфанд.

Что касается ближайшего времени, по мнению ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, снежная-водяная каша, которая наблюдается в Москве не первый день, в пятницу превратится в лед.

В ночь на 17 декабря накрапывающий дождь превратится в снег, а к утру температура воздуха опустится до нуля. К вечеру пятницы будет еще холоднее – ожидается слабый «минус».

«В результате вся снежно-водяная каша замерзнет и превратится в гололедицу, толщина которой к исходу пятницы может составить 4-9 мм. На дорогах и тротуарах станет скользко. Вдобавок корку льда, маскируя, присыплет небольшим снегом», – предупредил специалист.

По словам метеоролога, автомобилистам следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам. Кроме того, не стоит терять бдительность перед светофорами, у остановок автобуса, а также до и после «лежачих полицейских». Опасными в эти дни будут и повороты, спуски, подъемы. В таких местах чаще всего возникает гололедица, что приводит к риску ДТП.

«На прогностической карте гололедных явлений (отложение льда в мм) видно, что в пятницу ледяным «панцирем» покроется большая часть Центральной России. Автомобилисты и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», – подчеркнул Тишковец.

При этом в выходные в Москве ожидается более спокойная погода, чем накануне, считает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В комментарии РИА «Новости» она предупредила москвичей и гостей города, что в субботу будет облачно, местами – небольшой дождь. В столице ожидается минимум около -4…-6°C. При этом дневная температура воздуха будет в диапазоне от -1 до -3°C, по области – до -6°C.

В ближайшее воскресенье будет больше осадков, чем в субботу: снег будет идти сутки. «Минимальная температура в пределах минус 5-10, максимальная – минус 1-6. Температура воздуха будет находиться в климатической норме. Сохранится плотный северо-западный ветер», – добавила Позднякова.

Собеседница агентства пояснила, что на погоду в воскресенье повлияет циклон, который приблизится к столичному региону. Поэтому будет более облачно и снежно, чем в субботу, 18 декабря.

Что касается осадков, то дефицита этой зимой не предвидится, считает специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.

«Количество снега во втором и третьем месяце зимы прогнозируется в пределах положенного, поэтому сугробы в январе подрастут до 20-30 см, а в феврале высота снежного покрова может превысить 30-сантиметровую планку», – рассказал он 5 декабря. В декабре осадочная норма будет перевыполнена на 20-30%.