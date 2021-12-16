Зампред правительства Ленобласти об итогах года и наиболее значимых инфраструктурных проектах

Конец года – время подведения итогов. Зампред правительства Ленобласти по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин рассказал в интервью «Газете.Ru» о реализованных в 2021 году важных проектах региона и подготовке к зимнему периоду, а также планах на следующий.

— Расскажите, пожалуйста, о наиболее значимых инфраструктурных проектах, которые удалось реализовать в регионе в 2021 году.

— Этот год стал для нас очень продуктивным. Многое сделали по дорожному, транспортному, топливно-энергетическому направлениям. В этом году мы отремонтировали около 200 километров региональных трасс. Работы прошли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», общая стоимость программы - порядка 3 млрд рублей. Обновлены основные вылетные магистрали Ленобласти на границе с Санкт-Петербургом — Гостилицкое, Колтушское, Никольское и Приморское шоссе. Часть работ, запланированных на 2022-2023 годы, выполнена досрочно. Мы используем современные технологии: щебеночно-мастичный асфальт и метод «Суперпейв», когда асфальтобетонная смесь подбирается для каждой конкретной дороги индивидуально.

Понятны планы и есть федеральная поддержка: Ленобласть получила одобрение правительства России на инфраструктурный кредит в 8.7 млрд рублей на дальнейшее расширение Колтушского шоссе, стройку обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта и строительство развязки с Мурманским шоссе в Кудрово.

Среди важных работ этого года я отмечу путепровод во Всеволожске, запущенный на год раньше, который объединил две части города. С опережением графика идет стройка мостов через Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье. По планам их ввод намечается на 2025–2026 годы, но, судя по ходу стройки, сможем запустить рабочее движение по переправам уже в 2023 году.

— Вице-премьер Татьяна Голикова считает строительство и финансирование скоростной автомобильной дороги по дальнему обходу Северной столицы (КАД-2) одним из важнейших вопросов, требующих решения в Ленинградской области. Расскажите о перспективах развития этого важного проекта, как планируется решить вопросы объема и источников его финансирования?

— Да, согласен, это один из наших важнейших перспективных проектов. Вместе с коллегами из федерального Правительства и Санкт-Петербурга мы прорабатываем трассировки КАД-2 - второго кольца вокруг Петербурга. Она должна быть удобна для жителей и располагаться относительно недалеко от существующей кольцевой дороги. Есть несколько вариантов. Принципиальная позиция губернатора Ленинградской области - при строительстве минимально затронуть интересы жителей региона и петербургских дачников. Мы рассчитываем, что для прокладки трассы потребуется минимальный выкуп земель у населения. Переговоры идут, в том числе с Минобороны — есть варианты прохождения дороги по ведомственным землям.

Из деталей могу назвать еще два момента: строительство первой очереди КАД-2 планируется завершить к 2024 году, а пересечения с существующими трассами будут выполнены в двух уровнях.

— Какие еще задачи кажутся вам приоритетными в части развития дорожно-транспортной системы Ленинградской области? Есть ли какие-то «болевые» точки, которые необходимо устранить в первую очередь?

— Мы постоянно общаемся с жителями, чтобы услышать их просьбы и идеи. За сезон провели больше 60 встреч «на земле». Каждый ремонт — это выезд на объект, анонс в соцсетях, сбор и обсуждение предложений. Вот лишь небольшой перечень ремонтов следующего года — 300 км дорог: продолжение ремонта Гостилицкого шоссе от деревни Порожки до перекрестка с А-120, ремонт подъезда к Шлиссельбургу от Мурманского шоссе, ремонт дороги от Юкков до Кузьмолово, ремонт Приморского шоссе от Попово до Выборга, ремонт подъезда к Выборгу от федеральной трассы «Скандинавия». Завершаем проектировать ряд важных объектов — проект капремонта Выборгского шоссе от Сертолово до Черной Речки, подъезд к Колпино от Московского шоссе, капремонт моста через реку Саба в Лужском районе, реконструкция Дороги жизни у Румболовской горы.

Ленобласть в октябре подписала соглашение с инвесторами на 2 млрд рублей для ремонта дорог, использующихся при строительстве комплекса по переработке этаносодержащего газа в Кингисеппском районе. «Русхимальянс» выстраивает крупнейшую в Ленобласти стройку цивилизованно: обеспечиваются законные съезды, движение без перегруза, маркировка машин, мойка проезжей части и другие необходимые меры.

Ленобласть предлагает Петербургу заключить соглашение на ремонт дорог к большим садоводствам по аналогии с Москвой и Московской областью. Логично совместно ремонтировать подъезды к СНТ, чтобы все могли пользоваться хорошими дорогами.

— Еще один важный вопрос – строительство станции метро в Кудрово. На каком этапе в настоящее время находится этот проект?

— Это важный вопрос. Есть поручение президента проработать его. В Кудрово больше 50 тысяч жителей, совершенно логично и экономически обосновано провести туда метро. Метрополитен принадлежит Санкт-Петербургу, в Ленобласти пока работает только одна станция — Девяткино. И город, и область заинтересованы в развитии сети. Сейчас выполняется проект по планировке территории в Петербурге, заказан проект строительства самого метро от станции Дыбенко до Кудрово. Область в своей части сделала проект планировки территории, предоставила место для строительства депо, город выполнил предпроектные работы. Работа продолжается, важно довести ее до логического завершения и запустить метро в Кудрово. Новые объекты дадут стимул для развития жилого и общественно-делового пространства, промышленного кластера.

Губернатор большое внимание уделяет вопросам транспортной доступности Кудрово и возможности жителей беспрепятственно попадать в Санкт-Петербург. Поэтому недавно был открыт новый железнодорожный переезд от улицы Областной на улицу Подвойского Санкт-Петербурга, по которому запустили автомобильное движение и автобусы. Из-за востребованности и актуальности для жителей дополнительного переезда Александр Юрьевич держал возникающие вопросы на личном контроле, и только благодаря этому удалось ввести его в столь короткие сроки. Переезд перераспределил потоки и значительно улучшил дорожную ситуацию. В силу активного развития Кудрово существовал большой запрос на эту дорогу, и мы получили много благодарностей от жителей. Сейчас идет подготовка к строительству нового выезда из города на Мурманское шоссе.

— В число крупных планов по строительству в Ленинградской области входит подготовка к проведению «Формулы-1» в «Игора Драйв» в Приозерском районе. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте и его перспективах.

— Гран-при России с 2023 года будет проходить на автодроме «Игора драйв» в Приозерском районе. Решаются вопросы строительства новых развязок, железнодорожного, автомобильного сообщения и дополнительной шумозащиты для жителей.

Нам разово необходимо будет принять на автодроме в 2023 году до 65 тыс. человек. Вся транспортная инфраструктура должна быть модернизирована и приспособлена под это. Для большей зрелищности гонок изменили конфигурацию автотрассы и увеличили ее протяженность. В течение ближайших лет проведем строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры рядом с автодромом и парковок. Должна быть реконструирована железнодорожная платформа 69 километр, планируется организации чартерных рейсов и шаттлов до автодрома.

— Одна из важнейших задач региона - исполнение поручения президента России по газификации и догазификации. Каких успехов удалось добиться в этой области в 2021 году и каковы планы на будущий год?

— Сейчас термин «газификация» делится на два направления. Первое из них – плановая газификация. В рамках данной программы к 2025 году природный газ придет в 412 населенных пунктов Ленинградской области, планируется газифицировать около 54 тысяч потребителей.

Второе направление – догазификация, то есть подключение к газопроводам жилых домов в уже газифицированных населенных пунктах. Информация о догазификации более 450 населенных пунктов размещена на сайте комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. В 2021 году планируется догазифицировать 3,1 тыс домовладений, из них на сегодня до границ участка выполнены работы по 2608 договорам (более 80%) и подключено 269 домовладений. От жителей принято почти 15 тысяч заявок.

В Ленинградской области выплачивают субсидии на покупку газовых котлов и плит, проведение газопроводов по участкам жителей. С 2022 года собственники частных домов смогут направить до 180 тысяч рублей на газификацию своего частного дома. Для льготников сумма будет выше — 200-300 тысяч рублей. Сейчас субсидия составляет 145-300 тыс. руб. для разных категорий граждан.

— Насколько подготовленной Ленинградская область встретила начало отопительного сезона? Готова ли инфраструктура региона к начавшейся зиме?

— Ленобласть начинает готовиться к новому отопительному сезону сразу после завершения предыдущего. На подготовку в 2021 году направлено около 8 млрд рублей. Подготовлены 694 котельные, порядка 2,5 тыс. км теплосетей, более 40 тыс. км электросетей, 12 тыс. подстанций, 5 тыс. км водопроводных сетей, 266 водоочистных сооружений. В Ленобласти в этом году реконструировано 94 объекта теплоснабжения, в том числе 62 линейных — протяженностью около 17 км и девять котельных.

Для повышения надежности теплоснабжения уже переведены на газ 77 котельных. По программе газификации в 2021-2025 годах запланирован перевод на природный газ еще 103 источников теплоснабжения в рамках концессионных соглашений, инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и адресной инвестпрограммы.

— Недавно в области начал работать «Снежный штаб», призванный координировать работу по уборке снега. Зачем потребовалось создавать подобное объединение и как оно позволит улучшить качество очистки дорог в зимний период? Разработан ли план действий на случай экстремальных погодных условий – метелей, обильных снегопадов, ледяного дождя?

— Да, по поручению губернатора Александра Дрозденко в штаб вошли все службы, которые отвечают за уборку снега в регионе: комитеты по дорожному хозяйству и ЖКХ, Госжилнадзор и Ленавтодор, администрации районов области и поселений, ЦУР Ленинградской области. Оперативно отслеживается информация в социальных сетях и направляется службам в работу. Таким образом формируется принцип обратной связи, и в итоге должно обрабатываться каждое обращение. Кроме того, специально организована «горячая линия» «Ленавтодора», которая круглосуточно принимает обращения по качеству уборки региональных магистралей. Сформированы схемы уборки. При снегопадах работа на дорогах, во дворах, в общественных пространствах идет круглосуточно. Оперативно решаются вопросы, которые задают по уборке снега жители. Готовим рейтинг районов по качеству уборки и реакции на обращения. По итогам первых снегопадов виден синергетический эффект от работы штаба и понятны направления его дальнейшей работы. Работаем дальше. А всех читателей, особенно жителей Ленинградской области, поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья и счастья в ваших домах.