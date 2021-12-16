Адвокат: теща расчлененного рэпера Картрайта рассчитывает на компенсацию

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении Елены Кохал, тещи скончавшегося рэпера из Петербурга Энди Картрайта. Защита считает, что Кохал-старшая заслуживает извинений от прокурора и компенсации морального вреда.

Производство уголовного дела в отношении Елены Кохал, тещи погибшего рэпера Энди Картрайта, прекращено Следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу. Об этом сообщает «Фонтанка.Ру» со ссылкой на адвоката Юрия Авдеева.

«Елена Кохал имеет право на реабилитацию, включая компенсацию морального вреда за пятидневное содержание в изоляторе и унизительное правосудие. И прокурор должен извиниться», — подчеркнул защитник.

«Да, это произошло вчера. Материалы дела опровергают ее причастность к пособничеству в убийстве, основываясь на этом, следователь прекратил дело», — сказал в разговоре с «КП-Петербург» адвокат Сергей Лукьянов.

Авдеев также рассказал «Газете.Ru», что Елена Кохал планирует обратиться в суд за компенсацией. По словам адвоката, уголовное дело прекратили, поскольку отсутствуют доказательства причастности 68-летней женщины к преступлению.

«Безусловно, она планирует (обратиться за компенсацией), мне это известно. Размер компенсации не скажу, во сколько она оценит свои страдания моральные и нравственные.

Дело прекратили, потому что отсутствует состав преступления. Пока они прекратили дело в отношении Елены Михайловны из-за отсутствия ее причастности. Тут и состава нет, самого события нет. Они причину смерти назвать не могут, способы убийства назвать не могут. Все остальное — это их предположения, что, возможно, было убийство. Вот все, на чем держится обвинение. У бабушки там вообще никаких доказательств того, что она могла быть причастна к чему-то, просто нет», — пояснил он.

При этом адвокат Елены Кохал Дмитрий Размустов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что еще не обсуждал с подзащитной возможную компенсацию.

«Мы постановление о прекращении дела в отношении получили вчера во второй половине дня. Этот вопрос (о компенсации) даже не обсуждался. В принципе мы по срокам не терпим рамок определенных, поэтому к этому разговору, безусловно, мы с ней еще вернемся. Решение будет принято в обозримом будущем», — заключил он.

Елену Кохал задержали в середине октября прошлого года. Тогда с ней жил внук, ребенок Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко). Мальчик был изъят у бабушки и отправлен в приют.

Тещу рэпера задержали через несколько месяцев после сообщений о смерти Картрайта и его расчленении. Следствие просило суд арестовать Елену Кохал, но ходатайство было отозвано. Тем не менее, внука ей долго не возвращали – ребенок вернулся в семью лишь этим летом.

Защита считает, что задержание Елены следователь устроил, желая склонить ее дочь, Марину Кохал, к признательным показаниям.

«Они [сотрудники СК] говорили, что моя мать по моей вине умрет в тюрьме, а сын сгниет в детском доме», — писала Кохал-младшая адвокатам.

Кроме того, в день, когда Елена была задержана, сотрудники полиции и СК «устроили случайную встречу с дочерью» в ИВС на Захарьевской улице.

В конце июля 2020 года в петербургской квартире были найдены расчлененные и расфасованные по пакетам останки звезды «Версуса» Энди Картрайта. Обвиняемой по делу стала вдова музыканта Марина Кохал. Женщина призналась в расчленении трупа, однако заявила, что таким образом хотела лишь скрыть факт смерти мужа, а сам он якобы умер от передозировки.

По мнению СК, Кохал «причинила смерть супругу в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений». Вину в убийстве она не признала, а в СИЗО провела почти полтора года. 24 ноября Марину Кохал оставили под домашним арестом, сообщала «Фонтанка.ру».