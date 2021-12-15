Песков посоветовал обратиться к губернатору насчет уборки снега в Петербурге

91-летний народный артист России Иван Краско считает, что петербургские власти не справляются со своей работой по очистке города от снега. Он посетовал в письме российскому президенту Владимиру Путину, что не может выходить на улицу из-за нерасчищенных улиц и гололеда. Пока в Кремле не получили послания, но рекомендовали сначала обратиться к местным чиновникам. Тем временем специалисты комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, отмечают, что за две недели уже вывезено почти 700 тыс. кубометров.

Российский актер Иван Краско направил президенту страны Владимиру Путину жалобу на работу коммунальных служб Санкт-Петербурга. Он попросил главу государства помочь решить эту проблему.

«Я написал, что я <…> старый человек, что зрение у меня неважное, поэтому я без поводыря ходить не могу уже по этим нечищеным сугробам и гололеду», – рассказал ТАСС 91-летний артист.

Как пишет издание «Подъем», Краско подчеркнул, что «хочет поднять голос в защиту своих сограждан, которые страдают от нерасторопности наших городских властей». Он обратил внимание, что жизнь в городе стала невыносимой: горожанам, особенно пожилым людям, из-за гололеда и свисающих сосулек опасно выходить на улицу. Поэтому поход в магазин или аптеку «превращается в неразрешимую задачу».

Народный артист России попросил Путина повлиять на ситуацию и помочь городу справиться со снежными завалами.

Подлинность письма подтвердил и директор артиста Вячеслав Смородинов: «Это все достоверно. Иван Иванович – человек преклонного возраста, ситуация для него хреновая, можно так сказать. Городские службы не действуют. Город утопает в снегу, грязи, а в его возрасте он вынужден всегда находиться дома».

По словам Смородинова, Краско задается вопросом о том, услышали ли его «не пресса, не люди, а те, кто должен услышать?» «Сейчас кто-то подумает, что вот, это мне пиар, но какой пиар, мне 91 год, я не могу выйти на улицу!» – передает он слова актера.

Но в Кремле не получали послания, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Но, наверное, нужно в первую очередь руководству города, губернатору отправить такое письмо», – предложил Песков в комментарии ТАСС.

При этом власти города отмечают, что уборке снега мешают автомобили. По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Повелия, такие проблемы наблюдаются только в центре города, на периферии такого якобы нет.

«Лучшие по уборке – пригородные районы, худшие – центральные, у которых узкие запаркованные улочки и дворы-колодцы. Так, где тесно, там и хуже всего», – сказал он (цитата по изданию «Петербургский дневник»). Чиновник пообещал предупреждать управляющие компании и держать с ними контакт.

Накануне – 14 декабря – отсутствие своевременной уборки снега и льда с крыш зданий привело к тому, что пострадали несколько человек. Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», первой серьезно пострадавшей стала девушка. С крыши здания на набережной реки Мойки на нее упала глыба льда. Ее госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и переломом основания черепа. Как отмечает канал, пострадавшая в коме. Уже возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Вторым серьезно пострадавшим, продолжает «Mash на Мойке», стал 60-летний мужчина, который возвращался домой. В собственном дворе на 3-й Советской улице на него упал лед. Он успел позвать на помощь, прохожие вызвали «скорую». В итоге – черепно-мозговая травма, ушиб мозга, скальпированная рана лба и компрессионным переломом шейного и грудного отделов позвоночника.

После этих инцидентов губернатор Петербурга Александр Беглов провел совещание с вице-губернаторами Анатолием Повелием и Олегом Эргашевым.

«Я понимаю, что ситуация трудная, много снега, но мы столкнулись с обыкновенной расхлябанностью управляющих компаний ЖКС. Жду от вас результатов служебного расследования и предложений по принятым мерам», – сказал он Повелию.

Беглов подчеркнул, что каждый несчастный случай должен быть на личном контроле у властей города. Тот отметил, что виной всему погода. При этом он пообещал провести мониторинг крыш, а также принять «серьезнейшие меры для профилактической работы со всеми хозяйствующими субъектами».

Эргашев должен проработать все вопросы с больницами, травмпунктами и поликлиниками. Беглов поручил ему лично убедиться, что они снабжены всем необходимым. «Подготовьте предложения по материальной помощи пострадавшим. Жду вашего доклада завтра», – добавил губернатор.

Вице-премьер в ответ на это отметил, что в Мариинской больнице, куда были доставлены пострадавшие, есть все необходимое.

После совещания чиновники усилили меры по уборке дворов, улиц, фасадов и крыш зданий от снега и наледи.

Как пишет ТАСС со ссылкой на городской комитет по благоустройству, объем вывезенного снега за последние две недели составил почти 700 тыс. кубометров, что примерно равно двум Исаакиевским соборам.

Прошлой зимой таких показателей достигли лишь к концу февраля.

«За прошлые сутки петербургские дороги были избавлены от 47,4 тыс. кубометров снега, а это примерно 2 300 наполненных самосвалов», – добавили в комитете 14 декабря.

Во вторник, 14 декабря, на улицы города власти вывели 1 028 единиц техники и 1 241 работника дорожных предприятий. Помимо этого, в садах, парках и скверах работало 207 машин и 796 специалистов садово-парковых хозяйств.