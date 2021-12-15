Владелец «Листвяжной» Федяев не признал свою вину по делу об аварии в шахте

Следователи считают, что руководители шахты «Листвяжная», где при взрыве погиб 51 человек, пытались скрыть грубые нарушения техники безопасности. Более того, владельцы «Листвяжной» еще до аварии были проинформированы о «взрывоопасном» уровне метана, однако шахта продолжала работу.

Владелец компании «СДС-Уголь» (основной собственник «Листвяжной») Михаил Федяев знал, что во время работ в шахте не соблюдались правила безопасности, сообщил представитель СК в Центральном районном суде Кемерова. Более того, уже после аварии руководители шахты и «СДС-Уголь» пытались скрыть эти нарушения, подделывая документы.

Как установило следствие, после аварии компания пыталась задним числом сформировать отчеты о том, что якобы закупала средства безопасности и принимала прочие необходимые меры.

Все это доказал телефонный разговор гендиректора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева от 28 ноября, который прослушал СК.

Федяева обвинили по ч. 2 ст. 201 УК («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»). Следствие попросило арестовать его до 14 февраля 2022 года.

Сам владелец «СДС-Угля» не признал вину. «В чем меня обвиняют, я не понимаю, я этого не видел и не знаю», — заявил он в суде.

В начале декабря президент России Владимир Путин поинтересовался у Фадеева, как «СДС-Уголь» проверял соблюдение техники безопасности на «Листвяжной». «Совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?» — спросил президент.

Фадеев в ответ утверждал, что его компания не экономила на средствах защиты. «Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул. Я готов понести любую ответственность», — сообщил он.

Гендиректор «СДС-Уголь» Алексеев в свою очередь сказал президенту, что официальные отчеты предприятия были в порядке. «Абсолютно все внешние официальные факторы показывали, что там все замечательно, но, вынужден признать, что это была только кажущаяся стабильность. <...> Хочу принести свои извинения и склонить голову, готов понести все наказания»,

15 декабря представитель СК указал в суде, что технический директор «СДС-Уголь» Антон Якутов знал, что концентрация метана в шахте достигла взрывоопасного уровня. Он мог предотвратить страшную аварию, запретив дальнейшие работы, однако умышленно не сделал этого.

Следствие попросило арестовать Якутова до 25 января 2022 года. Его обвинили по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Топ-менеджер свою вину также не признал.

Помимо Федяева и Якутова СК задержал и попросил арестовать гендиректора «СДС-Уголь» Алексеева и главного инженера «Листвяжной» Анатолия Лобанова. Алексеева и Лобанова также обвинили по ч. 3 ст. 217 УК, они вину не признают.

В уголовном деле об аварии на «Листвяжной» есть еще пять фигурантов: директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименок, а также главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

«В зависимости от роли каждого им инкриминированы преступления по ч. 3 ст. 217 УК РФ, ч. 3 ст. 293 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; халатность»)», — уточняли в СК.

Авария в «Листвяжной» произошла 25 ноября, как установило МЧС, в шахте взорвался метан. Предварительно, причина в нарушении правил техники безопасности. Погибли 46 горняков и пять спасателей. Шахтеры «Листвяжной» рассказывали, что на предприятии скрывали истинные значения концентрации метана в забое. Так, им выдавали газоанализаторы с датчиками, которые были заклеены скотчем для искажения показаний. Администрация шахты в ответ заявила, что подобные приборы, якобы, невозможно вскрыть на предприятии.