В Минздраве назвали неврологические признаки постковидного синдрома

COVID-19 оказывает влияние на центральную нервную систему человека, заявил главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе. Среди основных проявлений постковидного синдрома специалист назвал нарушение памяти, раздражительность, а также одышку. На эти же симптомы указывали и иностранные ученые.

Постковидный синдром может проявляться у человека в виде нарушения мозговых функций, сообщил главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе.

«Первое — это то, что человек не понимает, что плохого COVID принес. <...> После COVID в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто пациент неправильно оценивает свои функции», — приводит слова врача РБК.

Так, у переболевших COVID-19 могут наблюдаться чрезмерная раздражительность и частичная амнезия, когда они забывают разные слова.

«Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли, как врачи, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. Куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связано, это без всякого сомнения», — констатировал Кекелидзе.

По его словам, на примере спортсменов можно увидеть, что после перенесенного коронавируса у человека порой возникает одышка. Изначально переболевший атлет этого не понимает, но с возобновлением тренировочного процесса замечает, что после нескольких минут интенсивных занятий одышка появляется, чего не было до перенесенного заболевания.

О негативном влиянии COVID-19 на мозг ранее говорили и другие российские ученые.

Директор НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) РАН, академик РАН Николай Бохан заявил РИА «Новости», что у пациентов, которые были подключены к ИВЛ, после выздоровления наблюдались такие когнитивные симптомы, как нарушение памяти и внимания, а также снижение скорости речи и обработки информации.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев подчеркивал, что нарушения при постковидном синдроме могут быть самыми разными, поскольку вирус может влиять на любой орган человек. Наиболее часто у переболевших, тем не менее, наблюдались слабость, спутанное сознание, нарушение памяти и отсутствие ясности в голове. Это может продолжаться до трех месяцев, рассказывал он РБК.

С мнением о способности COVID-19 воздействовать на головной мозг согласны и зарубежные медицинские специалисты.

Заместитель директора Центра передового опыта в области нейрокритической медицины имени Джона Хопкинса, доктор Роберт Стивенс отслеживал случаи влияния коронавируса на мозг в больнице Хопкинса и заметил, что наиболее часто больные или перенесшие COVID спутаны в сознании и имеют проблемы с фокусировкой, а также подвержены изменениям в поведении.

«По моим оценкам, как минимум половина пациентов, которых я наблюдаю в отделениях COVID-19, имеют неврологические симптомы», – цитирует его hopkinsmedicine.org.

Профессор неврологии Стэнфордского университета Тони Висс-Корай в своей научной работе, опубликованной в журнале Nature, написал, что до трети людей, инфицированных SARS-CoV-2, жалуются на «туман в голове», проблемы с памятью и утомляемость. Эти симптомы остаются с ними на протяжении длительного времени после того, как они выздоровели.

«Однако у нас очень мало понимания того, как вирус вызывает эти симптомы и как он влияет на мозг на молекулярном уровне», – добавил он.