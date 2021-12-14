Устроивший взрыв в православной школе в Подмосковье заявил о желании убивать

Владислав Струженков, устроивший взрыв в православной школе в Серпухове, намеревался совершить массовое убийство. Как стало известно СМИ, молодой человек рассказал правоохранителям, что уже продолжительное время испытывал ненависть к внешнему миру и желание убивать. Следствие также допросило близкого друга Струженкова — тот признался, что видел, как его товарищ собирает бомбу, но категорически отрицает свое участие в планировании взрывов в общественных местах.

18-летний Владислав Струженков, который накануне устроил взрыв на территории гимназии при Серпуховском женском монастыре, пришел в сознание, пишет Telegram-канал SHOT. Молодой человек признался правоохранителям, что мотивом его преступления стала ненависть к обществу — у него уже давно появилось желание убивать людей, он мечтал о массовом убийстве.

Струженков рассказал, что ранее пытался получить лицензию на оружие и охотничий билет, однако ему было отказано. После этого он начал искать в интернете информацию, как самостоятельно собрать бомбу. Ведомства пока официально не подтверждают эту информацию и не дают комментариев.

В то же время стало известно, что задержан приятель Струженкова. По данным Telegram-канал Baza, статус друга подозреваемого – некоего Никиты – неизвестен, вечером 13 декабря его отвезли в полицию для проведения допроса. СМИ сообщают, что со Струженковым он состоял в достаточно близких отношениях: часто бывал у него дома и поддерживал, когда у того были проблемы. О самом Никите пишут, что он учится на третьем курсе православной гимназии. Знакомые и родственники рассказали, что он узнал о произошедшем взрыве из новостей и был сильно удивлен, а также очень переживал и плакал из-за друга. Его характеризуют как закрытого и замкнутого человека, который не отличался активностью в школе.

close Сотрудники полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв, 13 декабря 2021 года Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв, 13 декабря 2021 года Сотрудники правоохранительных органов у Серпуховского Введенского Владычного женского монастыря, 13 декабря 2021 года Полную галерею можно посмореть

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По некоторым данным, на допросе товарищ Струженкова признался, что видел, как его друг собирает самодельное взрывное устройство. Он показал оперативником место, где это происходило – шалаш в лесу, где молодые люди часто проводили время. Кроме этого, он сообщил, что за день до нападения на гимназию Струженков одолжил у него одежду.

На фоне задержания юноши возникли предположения, что он может быть сообщником Струженкова. По одной из версии, «подрывник» действовал не один.

Telegram-канал Mash утверждает, что Струженков собрал бомбу из подручных материалов, которые продаются в хозяйственных магазинах в свободном доступе. Взрывчатку он начинил шурупами, гвоздями и шариками от пневматического оружия. При обыске в квартире, где он проживал, были обнаружены компоненты для изготовления СВУ.

Взрыв в православном колледже при монастыре в Подмосковье прогремел в утреннее время 13 декабря. Предварительно, СВУ либо сдетонировало, либо было приведено в действие Струженковым. В результате инцидента пострадали сам подозреваемый и еще 12 человек, все из которых – несовершеннолетние. Струженков продолжает оставаться в больнице в тяжелом состоянии: он потерял много крови, также медикам пришлось ампутировать ему обе ноги.

В качестве мотива преступления сначала рассматривался конфликт Струженкова с другими гимназистами, а также педагогами и монахинями гимназии в связи с личной неприязнью. Знакомые молодого человека подтверждали, что тот ранее жаловался на сотрудников приходской школы из-за насмешек и издевок и заявлял, что ненавидит их, но никогда не говорил о своих намерениях причинить им вред или отомстить. Также предполагалось, что Струженков таким способом пытался покончить с собой.

Есть основания полагать, что Струженков мог страдать психическим заболеванием. Со слов его знакомых, пять лет назад юноша перенес удаление щитовидной железы из-за онкологии и резко начал набирать вес. После этого молодой человек замкнулся, и родители перевели его в православную гимназию. Окончив школу, Струженков никуда не поступил, а также не мог быть призван в армию по медицинским показаниям.

В последнее время увлекался видеоиграми и якобы принимал антидепрессанты из-за суицидальных мыслей.

У Струженкова непростые отношения в семье, удалось узнать СМИ. Родители молодого человека в разводе, из-за чего он поочередно жил то у отца, то у матери с отчимом, с которым контакт у него не наладился. Иногда воспитанием занималась бабушка, отправившая его заниматься в секцию по стритлифтингу, где Струженкова охарактеризовали как адекватного, но там он перестал заниматься примерно полтора года назад, хотя и участвовал в соревнованиях.

По факту взрыва в гимназии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».